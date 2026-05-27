Смилтенс раскрыл доходы: зарплата, кредиты и инвестиции

Редакция PRESS 27 мая, 2026 08:02

Будущий министр юстиции Эдвардс Смилтенс из «Объединенного списка» в прошлом году получил в Сейме 91 195 евро зарплаты. Это следует из поданной им декларации государственного должностного лица.

В собственности Смилтенса указаны два объекта недвижимости в Саулкрасты. Ему также принадлежит мотоцикл Piaggio 2018 года выпуска, а в пользовании находится автомобиль Mercedes-Benz 2018 года выпуска.

Будущий министр задекларировал 7000 евро наличными и 13 899 евро безналичных накоплений в Swedbank. Кроме того, у него есть облигации: 17 финансовых инструментов номинальной стоимостью 17 672 евро и 53 инструмента номинальной стоимостью 5430 евро. Также Смилтенсу принадлежат доли инвестиционных фондов - 430 финансовых инструментов номинальной стоимостью 7196 евро.

В прошлом году он проводил сделки с инвестиционными фондами. Финансовые инструменты Swedbank Robur Access Edge Global были куплены на 9853 евро, а Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield C - на 6176 евро. При этом инструменты Swedbank Robur Access Edge Global C были проданы на 2704 евро, а Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield C - на 6233 евро.

Смилтенс также указал перекредитование ипотечного кредита из Luminor в Swedbank на 90 000 евро. Его долговые обязательства составляют 86 193 евро. Одновременно он сам выдал заем на 28 700 евро.

Помимо зарплаты в Сейме, Смилтенс получил от Swedbank проценты: 96 евро, 530 евро и 1329 евро. Еще 7200 евро доходов он задекларировал от хозяйственной и коммерческой деятельности, а также 579 евро - из государственного бюджета и других источников.

Взносов в частные пенсионные фонды у Смилтенса нет. Страхования жизни он также не задекларировал.

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму
Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму (1)

Грозы, град и холод: среда в Латвии будет нервной
Грозы, град и холод: среда в Латвии будет нервной

До последней матрешки! Что исчезнет с полок, если запретят товары из России?
До последней матрешки! Что исчезнет с полок, если запретят товары из России?

Велодорожки против убежищ. Что выбирает Латвия?

В эфире программы TV24 «Неделя. Post scriptum» ведущая Анита Даукште прямо спросила ушедшую в отставку премьер-министра Эвику Силиню из «Нового Единства», не было ли ошибкой правительства то, что в Латвии сопоставимое финансирование выделяется на велодорожки и строительство убежищ.

До последней матрешки! Что исчезнет с полок, если запретят товары из России?

Министерство экономики Латвии предлагает запретить розничную торговлю товарами российского происхождения. В ведомстве считают, что сильнее всего ограничить торговлю с Россией можно только на уровне ЕС - через повышение тарифов, запрет импорта отдельных групп товаров и расширение санкций.

«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму

Депутат и полковник резерва НВС Игорь Раев предупредил, что через полгода мир может столкнуться не только с дефицитом топлива, но и с проблемами отопления зимой.

Силиня ударила по «Прогрессивным» и вспомнила раскол

Распад коалиции правительства Эвики Силини из «Нового Единства» начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию. Об этом ушедшая в отставку премьер-министр заявила в интервью программе LTV «Утренняя панорама».

Эксперт предупредил: одна ошибка может парализовать всю систему

Готовность жителей Латвии к кризисам остаётся крайне низкой. Главные слабые места - незнание и отсутствие практического опыта, как действовать в чрезвычайной ситуации. Об этом в интервью агентству LETA заявил исследователь аналитического центра LaSER Робертс Китс.

А лето будет? В Латвию идут тёплые выходные, но сначала ударят грозы

В эти выходные в Латвии стихнет ветер и станет теплее, прогнозируют синоптики. Однако перед этим страну снова ждёт резкая погода: дожди, грозы, град и сильные порывы ветра.

