Смилтенс раскрыл доходы: зарплата, кредиты и инвестиции

В собственности Смилтенса указаны два объекта недвижимости в Саулкрасты. Ему также принадлежит мотоцикл Piaggio 2018 года выпуска, а в пользовании находится автомобиль Mercedes-Benz 2018 года выпуска.

Будущий министр задекларировал 7000 евро наличными и 13 899 евро безналичных накоплений в Swedbank. Кроме того, у него есть облигации: 17 финансовых инструментов номинальной стоимостью 17 672 евро и 53 инструмента номинальной стоимостью 5430 евро. Также Смилтенсу принадлежат доли инвестиционных фондов - 430 финансовых инструментов номинальной стоимостью 7196 евро.

В прошлом году он проводил сделки с инвестиционными фондами. Финансовые инструменты Swedbank Robur Access Edge Global были куплены на 9853 евро, а Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield C - на 6176 евро. При этом инструменты Swedbank Robur Access Edge Global C были проданы на 2704 евро, а Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield C - на 6233 евро.

Смилтенс также указал перекредитование ипотечного кредита из Luminor в Swedbank на 90 000 евро. Его долговые обязательства составляют 86 193 евро. Одновременно он сам выдал заем на 28 700 евро.

Помимо зарплаты в Сейме, Смилтенс получил от Swedbank проценты: 96 евро, 530 евро и 1329 евро. Еще 7200 евро доходов он задекларировал от хозяйственной и коммерческой деятельности, а также 579 евро - из государственного бюджета и других источников.

Взносов в частные пенсионные фонды у Смилтенса нет. Страхования жизни он также не задекларировал.