Силиня ударила по «Прогрессивным» и вспомнила раскол

По словам Силини, осенью 2025 года Союз зелёных и крестьян по вопросу денонсации Стамбульской конвенции объединился с тогдашней оппозицией. После этого между партнёрами по коалиции возникла трещина, за которой последовали новые разногласия и всё более сложная работа.

Силиня утверждает, что уже тогда планировалось свержение правительства и был намечен новый состав кабмина. Однако эти планы, по её словам, не были реализованы из-за давления общества, которое требовало не трогать вопрос Стамбульской конвенции.

Отдельно Силиня снова резко высказалась о политике «Прогрессивных» Андрисе Спрудсе. Она заявила, что не могла терпеть пустословие министра обороны. По её словам, работа в сфере обороны наложит стигму на «Прогрессивных» как на партию, поскольку теперь их нельзя будет допускать к ответственным должностям.

Уходящая премьер-министр также не согласилась с упрёками в том, что её правительство топталось на месте и вместо работы занималось выяснением отношений между партиями. Силиня считает, что её кабинет работал с большой интенсивностью. Она также уверена, что была хорошим лидером и без её руководства многие решения в правительстве не были бы приняты.

Отвечая на вопрос о том, кого «Новое Единство» может предложить кандидатом в премьер-министры на следующих выборах в Сейм, Силиня сказала, что партии ещё нужно это обдумать. При этом она уже не утверждала, что эта роль должна достаться ей.

Силиня также заявила, что не знает, подходит ли министр иностранных дел Байба Браже на роль кандидата в премьер-министры, поскольку та не прошла «выборное сито». Среди возможных лидеров «Нового Единства» на выборах в Сейм она назвала еврокомиссара и бывшего премьера Валдиса Домбровскиса, руководителя фракции партии в Сейме Эдмундса Юревицса, а также «других сильных кандидатов» в партийных рядах.