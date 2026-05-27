Силиня ударила по «Прогрессивным» и вспомнила раскол

Редакция PRESS 27 мая, 2026 08:31

0 комментариев

Распад коалиции правительства Эвики Силини из «Нового Единства» начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию. Об этом ушедшая в отставку премьер-министр заявила в интервью программе LTV «Утренняя панорама».

По словам Силини, осенью 2025 года Союз зелёных и крестьян по вопросу денонсации Стамбульской конвенции объединился с тогдашней оппозицией. После этого между партнёрами по коалиции возникла трещина, за которой последовали новые разногласия и всё более сложная работа.

Силиня утверждает, что уже тогда планировалось свержение правительства и был намечен новый состав кабмина. Однако эти планы, по её словам, не были реализованы из-за давления общества, которое требовало не трогать вопрос Стамбульской конвенции.

Отдельно Силиня снова резко высказалась о политике «Прогрессивных» Андрисе Спрудсе. Она заявила, что не могла терпеть пустословие министра обороны. По её словам, работа в сфере обороны наложит стигму на «Прогрессивных» как на партию, поскольку теперь их нельзя будет допускать к ответственным должностям.

Уходящая премьер-министр также не согласилась с упрёками в том, что её правительство топталось на месте и вместо работы занималось выяснением отношений между партиями. Силиня считает, что её кабинет работал с большой интенсивностью. Она также уверена, что была хорошим лидером и без её руководства многие решения в правительстве не были бы приняты.

Отвечая на вопрос о том, кого «Новое Единство» может предложить кандидатом в премьер-министры на следующих выборах в Сейм, Силиня сказала, что партии ещё нужно это обдумать. При этом она уже не утверждала, что эта роль должна достаться ей.

Силиня также заявила, что не знает, подходит ли министр иностранных дел Байба Браже на роль кандидата в премьер-министры, поскольку та не прошла «выборное сито». Среди возможных лидеров «Нового Единства» на выборах в Сейм она назвала еврокомиссара и бывшего премьера Валдиса Домбровскиса, руководителя фракции партии в Сейме Эдмундса Юревицса, а также «других сильных кандидатов» в партийных рядах.

Грозы, град и холод: среда в Латвии будет нервной
Грозы, град и холод: среда в Латвии будет нервной

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму
Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму (1)

До последней матрешки! Что исчезнет с полок, если запретят товары из России?
До последней матрешки! Что исчезнет с полок, если запретят товары из России?

Велодорожки против убежищ. Что выбирает Латвия?

В эфире программы TV24 «Неделя. Post scriptum» ведущая Анита Даукште прямо спросила ушедшую в отставку премьер-министра Эвику Силиню из «Нового Единства», не было ли ошибкой правительства то, что в Латвии сопоставимое финансирование выделяется на велодорожки и строительство убежищ.

До последней матрешки! Что исчезнет с полок, если запретят товары из России?

Министерство экономики Латвии предлагает запретить розничную торговлю товарами российского происхождения. В ведомстве считают, что сильнее всего ограничить торговлю с Россией можно только на уровне ЕС - через повышение тарифов, запрет импорта отдельных групп товаров и расширение санкций.

«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму

Депутат и полковник резерва НВС Игорь Раев предупредил, что через полгода мир может столкнуться не только с дефицитом топлива, но и с проблемами отопления зимой.

Эксперт предупредил: одна ошибка может парализовать всю систему

Готовность жителей Латвии к кризисам остаётся крайне низкой. Главные слабые места - незнание и отсутствие практического опыта, как действовать в чрезвычайной ситуации. Об этом в интервью агентству LETA заявил исследователь аналитического центра LaSER Робертс Китс.

А лето будет? В Латвию идут тёплые выходные, но сначала ударят грозы

В эти выходные в Латвии стихнет ветер и станет теплее, прогнозируют синоптики. Однако перед этим страну снова ждёт резкая погода: дожди, грозы, град и сильные порывы ветра.

Смилтенс раскрыл доходы: зарплата, кредиты и инвестиции

Будущий министр юстиции Эдвардс Смилтенс из «Объединенного списка» в прошлом году получил в Сейме 91 195 евро зарплаты. Это следует из поданной им декларации государственного должностного лица.

