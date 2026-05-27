Велодорожки против убежищ. Что выбирает Латвия?

Редакция PRESS 27 мая, 2026 09:15

В эфире программы TV24 «Неделя. Post scriptum» ведущая Анита Даукште прямо спросила ушедшую в отставку премьер-министра Эвику Силиню из «Нового Единства», не было ли ошибкой правительства то, что в Латвии сопоставимое финансирование выделяется на велодорожки и строительство убежищ.

Речь, по словам ведущей, идёт о несравнимых вещах. Силиня в ответ заявила, что активно боролась за финансирование убежищ и за то, чтобы у Латвии такая программа вообще появилась.

«В Эстонии финансирование убежищ гораздо меньше», - напомнила бывшая премьер-министр.

При этом Силиня признала, что велодорожки были одним из главных требований «Прогрессивных». Однако, по её словам, это направление тоже нельзя полностью игнорировать.

«Но и это тоже нужно делать», - считает Силиня.

Бывшая глава правительства добавила, что деньги на убежища будут предусмотрены и в следующем «норвежском бюджете», поскольку нынешнего финансирования для этих целей недостаточно.

Силиня признала, что вопрос о соразмерности расходов на велодорожки и убежища обоснован. По её словам, одним из самых сложных решений для её правительства был поиск баланса между потребностями и приоритетами партнёров по коалиции.

До последней матрешки! Что исчезнет с полок, если запретят товары из России?

Важно 09:05

Министерство экономики Латвии предлагает запретить розничную торговлю товарами российского происхождения. В ведомстве считают, что сильнее всего ограничить торговлю с Россией можно только на уровне ЕС - через повышение тарифов, запрет импорта отдельных групп товаров и расширение санкций.

«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму

Важно 08:44

Депутат и полковник резерва НВС Игорь Раев предупредил, что через полгода мир может столкнуться не только с дефицитом топлива, но и с проблемами отопления зимой.

Силиня ударила по «Прогрессивным» и вспомнила раскол

Важно 08:31

Распад коалиции правительства Эвики Силини из «Нового Единства» начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию. Об этом ушедшая в отставку премьер-министр заявила в интервью программе LTV «Утренняя панорама».

Эксперт предупредил: одна ошибка может парализовать всю систему

Важно 08:09

Готовность жителей Латвии к кризисам остаётся крайне низкой. Главные слабые места - незнание и отсутствие практического опыта, как действовать в чрезвычайной ситуации. Об этом в интервью агентству LETA заявил исследователь аналитического центра LaSER Робертс Китс.

А лето будет? В Латвию идут тёплые выходные, но сначала ударят грозы

Важно 08:05

В эти выходные в Латвии стихнет ветер и станет теплее, прогнозируют синоптики. Однако перед этим страну снова ждёт резкая погода: дожди, грозы, град и сильные порывы ветра.

Смилтенс раскрыл доходы: зарплата, кредиты и инвестиции

Важно 08:02

Будущий министр юстиции Эдвардс Смилтенс из «Объединенного списка» в прошлом году получил в Сейме 91 195 евро зарплаты. Это следует из поданной им декларации государственного должностного лица.

