Началось таяние «Ледника Судного дня», наше побережье потонет: «Неаткарига»

Климатологи предупреждают, что, если он продолжит разрушаться, уровень мирового океана в долгосрочной перспективе может подняться примерно на 3,5 метра.

Ледник действует как гигантский «затвор», удерживающий огромный объем антарктического льда. Если он ослабнет, вода начнет перераспределяться по планете, изменяя береговые линии континентов.

Среди угрожаемых территорий — прибрежные регионы, в том числе Санкт-Петербург и части побережья Балтийского моря. В России под воду могут оказаться также части Западной Сибири. Также пострадают портовые города в Европе и на восточном побережье США. Однако главной проблемой в долгосрочной перспективе, возможно, станет не само возникновение наводнений, а массовая миграция, вызванная нехваткой пресной воды.

Стоит отметить, что на самом деле 3,5 метра приписаны самому Твейтсу не вполне корректно. Полное исчезновение ледника Твейтса дало бы около 65 см глобального подъёма моря. Цифры порядка 3–3,5 м относятся уже к возможной дестабилизации большой части Западно-Антарктического ледникового щита, а не только Твейтса.

При этом такой подъем, скорее всего, растянется на столетия, а быстрый катастрофический коллапс в этом веке, по недавним оценкам, выглядит менее вероятным, хотя риск остаётся.