Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 27. Мая Завтра: Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
Доступность

Началось таяние «Ледника Судного дня», наше побережье потонет: «Неаткарига»

Редакция PRESS 27 мая, 2026 15:26

Всюду жизнь 0 комментариев

Ледник Твейтса в Антарктиде, известный как «Ледник Судного дня» (Doomsday Glacier), стремительно теряет стабильность, пишет "Неаткарига" со ссылкой на «Nexta» и «New Scientist».

Климатологи предупреждают, что, если он продолжит разрушаться, уровень мирового океана в долгосрочной перспективе может подняться примерно на 3,5 метра.

Ледник действует как гигантский «затвор», удерживающий огромный объем антарктического льда. Если он ослабнет, вода начнет перераспределяться по планете, изменяя береговые линии континентов.

Среди угрожаемых территорий — прибрежные регионы, в том числе Санкт-Петербург и части побережья Балтийского моря. В России под воду могут оказаться также части Западной Сибири. Также пострадают портовые города в Европе и на восточном побережье США. Однако главной проблемой в долгосрочной перспективе, возможно, станет не само возникновение наводнений, а массовая миграция, вызванная нехваткой пресной воды.

 

Стоит отметить, что на самом деле 3,5 метра приписаны самому Твейтсу не вполне корректно. Полное исчезновение ледника Твейтса дало бы около 65 см глобального подъёма моря. Цифры порядка 3–3,5 м относятся уже к возможной дестабилизации большой части Западно-Антарктического ледникового щита, а не только Твейтса.

При этом такой подъем, скорее всего, растянется на столетия, а быстрый катастрофический коллапс в этом веке, по недавним оценкам, выглядит менее вероятным, хотя риск остаётся.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Силиня была готова занять пост минобороны и теперь обещает отомстить Кулбергсу
Важно

Силиня была готова занять пост минобороны и теперь обещает отомстить Кулбергсу (3)

К врачам — бесплатно и быстрее: новинки нашего закона
Эксклюзив

К врачам — бесплатно и быстрее: новинки нашего закона

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?
Важно

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Воздушный психоз: жителям Латгалии помогают успокоиться — на трёх языках

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Читать
Загрузка

Объявлено жёлтое предупреждение: в Иманте дерево придавило автомобиль

Новости Латвии 20:29

Новости Латвии 0 комментариев

В связи с сильным ветром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил жёлтое предупреждение. 

В связи с сильным ветром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил жёлтое предупреждение. 

Читать

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?

Важно 20:24

Важно 0 комментариев

В конце 2025 года на банковских счетах жителей Латвии находилось 12,1 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти. Очевидно, что в «бумажных деньгах» хранятся еще многие миллионы. Но эксперты видят в этом не признаки благополучия населения, а потери, которые несут люди - огромная инфляция последних лет буквально опустошает накопления, сообщает bb.lv со ссылкой на kasjauns.lv.

В конце 2025 года на банковских счетах жителей Латвии находилось 12,1 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти. Очевидно, что в «бумажных деньгах» хранятся еще многие миллионы. Но эксперты видят в этом не признаки благополучия населения, а потери, которые несут люди - огромная инфляция последних лет буквально опустошает накопления, сообщает bb.lv со ссылкой на kasjauns.lv.

Читать

Опубликован рейтинг лучших стран мира для переезда: кто же лидер?

Важно 20:13

Важно 0 комментариев

Если вы переезжаете всей семьёй или хотите улучшить баланс расходов и доходов, вот направления, которые стоит рассмотреть. Переехать за границу можно по множеству причин: от карьерных перспектив и желания быть рядом со своей второй половиной до простого стремления жить там, где лучше погода.

Если вы переезжаете всей семьёй или хотите улучшить баланс расходов и доходов, вот направления, которые стоит рассмотреть. Переехать за границу можно по множеству причин: от карьерных перспектив и желания быть рядом со своей второй половиной до простого стремления жить там, где лучше погода.

Читать

Возраст празднику не помеха: чем Паулс удивил гостей на своих именинах

Всюду жизнь 20:12

Всюду жизнь 0 комментариев

Маэстро отпраздновал свои именины в конце апреля в кругу ближайших друзей, партнеров по сцене и родственников, пишет nra.lv со ссылкой на журнал "Jauns&Privāts".

Маэстро отпраздновал свои именины в конце апреля в кругу ближайших друзей, партнеров по сцене и родственников, пишет nra.lv со ссылкой на журнал "Jauns&Privāts".

Читать

Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

В среду к 19:00 в единую систему экстренного вызова 112 поступило 111 сообщений о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В среду к 19:00 в единую систему экстренного вызова 112 поступило 111 сообщений о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Читать

В Индии переснимают фильмы о «малой войне» 2020 года, чтобы не обидеть Китай

Важно 20:01

Важно 0 комментариев

Пока Индия и Китай стремятся стабилизировать свои отношения после многих лет пограничной напряженности, индийские кинематографисты заявляют, что проекты, вдохновленные столкновениями в долине Галван в 2020 году, перерабатываются, откладываются или снимаются с производства вследствие официальных предупреждений о недопустимости «нападки на Китай», пишут индийские СМИ.

Пока Индия и Китай стремятся стабилизировать свои отношения после многих лет пограничной напряженности, индийские кинематографисты заявляют, что проекты, вдохновленные столкновениями в долине Галван в 2020 году, перерабатываются, откладываются или снимаются с производства вследствие официальных предупреждений о недопустимости «нападки на Китай», пишут индийские СМИ.

Читать