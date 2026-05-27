Луна станет стройплощадкой: NASA уже заказало туда дроны и багги

Сначала на Луну отправят не людей, а технику. В первой фазе NASA планирует до 25 миссий, включая 21 посадку. Задача простая только на словах: понять, что вообще работает на поверхности, где холод, пыль, радиация, тени и никакой службы доставки. Общий первый «след» базы должен составить около 4 тонн полезной нагрузки.

Одним из главных участников станет Blue Origin Джеффа Безоса. Ее лунный посадочный аппарат Blue Moon Mark 1, также известный как Endurance, должен проверить технологии посадки и доставить научные приборы. То есть до туристических видов из окна пока далеко, но первый завоз оборудования уже выглядит как начало большой стройки.

Будут и лунные машины. NASA выбрало компании Astrolab и Lunar Outpost для разработки транспортных средств, на которых астронавты смогут ездить по поверхности. Часть техники должна работать автономно, разведывать местность и помогать выбирать будущие площадки для базы.

Отдельная деталь почти из фантастики: дроны MoonFall. Их хотят использовать для разведки, изучения сложного рельефа, оценки радиационной обстановки и поиска районов, где может быть водяной лед. Для Луны это не романтика, а вопрос выживания. Где лед, там потенциально вода, кислород и топливо для будущих миссий.

План разбит на этапы. До 2029 года NASA хочет учиться, тестировать и завозить оборудование. Затем должна начаться сборка более серьезной инфраструктуры: энергетики, связи, логистики и первых элементов для длительного пребывания. После 2032 года речь уже идет о постоянной активности на поверхности.

Самое интересное, что это уже не выглядит как один красивый флаг и историческое фото. NASA говорит о базе как о рабочем месте: туда надо прилетать, передвигаться, чинить, греться, передавать данные, добывать ресурсы и не потеряться среди кратеров.

Луна в этой истории выглядит не загадочной красавицей на ночном небе, а суровым участком под строительство. Только участок этот находится примерно в 384 тысячах километров от Земли.