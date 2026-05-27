Луна станет стройплощадкой: NASA уже заказало туда дроны и багги

Редакция PRESS 27 мая, 2026 09:54

Всюду жизнь

Луна, похоже, перестает быть только красивым объектом для ночных фото. NASA представило план базы у южного полюса спутника, и звучит он так, будто кто-то открыл каталог для очень дорогого космического дачного участка: посадочные аппараты, роверы, автономные машины, дроны, связь, энергетика и, в перспективе, жилье для астронавтов.

Сначала на Луну отправят не людей, а технику. В первой фазе NASA планирует до 25 миссий, включая 21 посадку. Задача простая только на словах: понять, что вообще работает на поверхности, где холод, пыль, радиация, тени и никакой службы доставки. Общий первый «след» базы должен составить около 4 тонн полезной нагрузки.

Одним из главных участников станет Blue Origin Джеффа Безоса. Ее лунный посадочный аппарат Blue Moon Mark 1, также известный как Endurance, должен проверить технологии посадки и доставить научные приборы. То есть до туристических видов из окна пока далеко, но первый завоз оборудования уже выглядит как начало большой стройки.

Будут и лунные машины. NASA выбрало компании Astrolab и Lunar Outpost для разработки транспортных средств, на которых астронавты смогут ездить по поверхности. Часть техники должна работать автономно, разведывать местность и помогать выбирать будущие площадки для базы.

Отдельная деталь почти из фантастики: дроны MoonFall. Их хотят использовать для разведки, изучения сложного рельефа, оценки радиационной обстановки и поиска районов, где может быть водяной лед. Для Луны это не романтика, а вопрос выживания. Где лед, там потенциально вода, кислород и топливо для будущих миссий.

План разбит на этапы. До 2029 года NASA хочет учиться, тестировать и завозить оборудование. Затем должна начаться сборка более серьезной инфраструктуры: энергетики, связи, логистики и первых элементов для длительного пребывания. После 2032 года речь уже идет о постоянной активности на поверхности.

Самое интересное, что это уже не выглядит как один красивый флаг и историческое фото. NASA говорит о базе как о рабочем месте: туда надо прилетать, передвигаться, чинить, греться, передавать данные, добывать ресурсы и не потеряться среди кратеров.

Луна в этой истории выглядит не загадочной красавицей на ночном небе, а суровым участком под строительство. Только участок этот находится примерно в 384 тысячах километров от Земли.

Комментарии (0)

Воздушный психоз: жителям Латгалии помогают успокоиться — на трёх языках

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Объявлено жёлтое предупреждение: в Иманте дерево придавило автомобиль

В связи с сильным ветром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил жёлтое предупреждение. 

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?

В конце 2025 года на банковских счетах жителей Латвии находилось 12,1 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти. Очевидно, что в «бумажных деньгах» хранятся еще многие миллионы. Но эксперты видят в этом не признаки благополучия населения, а потери, которые несут люди - огромная инфляция последних лет буквально опустошает накопления, сообщает bb.lv со ссылкой на kasjauns.lv.

Опубликован рейтинг лучших стран мира для переезда: кто же лидер?

Если вы переезжаете всей семьёй или хотите улучшить баланс расходов и доходов, вот направления, которые стоит рассмотреть. Переехать за границу можно по множеству причин: от карьерных перспектив и желания быть рядом со своей второй половиной до простого стремления жить там, где лучше погода.

Маэстро отпраздновал свои именины в конце апреля в кругу ближайших друзей, партнеров по сцене и родственников, пишет nra.lv со ссылкой на журнал "Jauns&Privāts".

Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям

В среду к 19:00 в единую систему экстренного вызова 112 поступило 111 сообщений о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В Индии переснимают фильмы о «малой войне» 2020 года, чтобы не обидеть Китай

Пока Индия и Китай стремятся стабилизировать свои отношения после многих лет пограничной напряженности, индийские кинематографисты заявляют, что проекты, вдохновленные столкновениями в долине Галван в 2020 году, перерабатываются, откладываются или снимаются с производства вследствие официальных предупреждений о недопустимости «нападки на Китай», пишут индийские СМИ.

