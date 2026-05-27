Пожары в Риге и Елгаве: трое пострадавших, один спасёный

Во вторник в 13:55 пожарные выехали на улицу Дзелзавас в Риге. В квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома горела кухня площадью 15 квадратных метров. До прибытия пожарных-спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.

В 22:46 поступил вызов на улицу Исо в Елгаве. Там горели пристройка одноэтажного жилого дома площадью 20 квадратных метров и легковой автомобиль.

До прибытия Государственной пожарно-спасательной службы один человек успел выбраться из здания сам. Ещё одного пожарные-спасатели вынесли из здания и передали медикам Службы неотложной медицинской помощи.

Пожарным удалось защитить от огня расположенный рядом жилой дом. Работа на месте происшествия завершилась в 00:33.

Утром в 6:15 спасатели получили ещё один вызов в Елгаву - на Литовское шоссе. Пожар начался на втором этаже двухэтажного кирпичного здания, где горела кухня площадью 25 квадратных метров.

До прибытия пожарных из здания эвакуировались шесть человек. Двое из них пострадали и были переданы медикам. В 7:50 работа пожарных-спасателей на месте происшествия была завершена.

Всего за минувшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 47 вызовов: 19 - на тушение пожаров, 15 - на спасательные работы, ещё 13 вызовов оказались ложными.