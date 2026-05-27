Пожары в Риге и Елгаве: трое пострадавших, один спасёный

Редакция PRESS 27 мая, 2026 09:54

LETA

За минувшие сутки в пожарах в Латвии пострадали три человека, ещё одного удалось спасти. Об этом агентству LETA сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

Во вторник в 13:55 пожарные выехали на улицу Дзелзавас в Риге. В квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома горела кухня площадью 15 квадратных метров. До прибытия пожарных-спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.

В 22:46 поступил вызов на улицу Исо в Елгаве. Там горели пристройка одноэтажного жилого дома площадью 20 квадратных метров и легковой автомобиль.

До прибытия Государственной пожарно-спасательной службы один человек успел выбраться из здания сам. Ещё одного пожарные-спасатели вынесли из здания и передали медикам Службы неотложной медицинской помощи.

Пожарным удалось защитить от огня расположенный рядом жилой дом. Работа на месте происшествия завершилась в 00:33.

Утром в 6:15 спасатели получили ещё один вызов в Елгаву - на Литовское шоссе. Пожар начался на втором этаже двухэтажного кирпичного здания, где горела кухня площадью 25 квадратных метров.

До прибытия пожарных из здания эвакуировались шесть человек. Двое из них пострадали и были переданы медикам. В 7:50 работа пожарных-спасателей на месте происшествия была завершена.

Всего за минувшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 47 вызовов: 19 - на тушение пожаров, 15 - на спасательные работы, ещё 13 вызовов оказались ложными.

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

В связи с сильным ветром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил жёлтое предупреждение. 

В конце 2025 года на банковских счетах жителей Латвии находилось 12,1 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти. Очевидно, что в «бумажных деньгах» хранятся еще многие миллионы. Но эксперты видят в этом не признаки благополучия населения, а потери, которые несут люди - огромная инфляция последних лет буквально опустошает накопления, сообщает bb.lv со ссылкой на kasjauns.lv.

Если вы переезжаете всей семьёй или хотите улучшить баланс расходов и доходов, вот направления, которые стоит рассмотреть. Переехать за границу можно по множеству причин: от карьерных перспектив и желания быть рядом со своей второй половиной до простого стремления жить там, где лучше погода.

Маэстро отпраздновал свои именины в конце апреля в кругу ближайших друзей, партнеров по сцене и родственников, пишет nra.lv со ссылкой на журнал "Jauns&Privāts".

В среду к 19:00 в единую систему экстренного вызова 112 поступило 111 сообщений о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Пока Индия и Китай стремятся стабилизировать свои отношения после многих лет пограничной напряженности, индийские кинематографисты заявляют, что проекты, вдохновленные столкновениями в долине Галван в 2020 году, перерабатываются, откладываются или снимаются с производства вследствие официальных предупреждений о недопустимости «нападки на Китай», пишут индийские СМИ.

