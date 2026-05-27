Узулниекс хочет ввести базовые пенсии уже до выборов

Узулниекс заявил агентству LETA, что также намерен добиваться дополнительной поддержки семей с детьми в бюджете следующего года. Особый акцент, по его словам, нужно сделать на семьях с одним и двумя детьми - через увеличение государственного семейного пособия. Министр сказал, что хотел бы удвоить эти выплаты.

Отдельно он выделил поддержку одиноких родителей, которые воспитывают детей без партнёра. По оценке Узулниекса, такие семьи особенно подвержены риску бедности.

«У меня очень сильное бюро, а хороших людей менять не нужно», - сказал Узулниекс.

В долгосрочной перспективе министр называет одной из главных задач полную переработку политики в отношении инвалидности. По его словам, ближайшие задачи на четыре месяца понятны, как и более долгосрочные планы, если он сможет продолжить работу на посту министра благосостояния следующие четыре года.

Узулниекс не планирует менять состав своего бюро. Говоря о допуске к государственной тайне, необходимом для работы в Кабинете министров, он выразил уверенность, что проблем возникнуть не должно. По словам министра, он не делал ничего такого, что могло бы помешать дальнейшему получению допуска.

После падения правительства Эвики Силини из «Нового Единства» президент Латвии поручил формирование нового кабинета политику «Объединённого списка» Андрису Кулбергу. Новое правительство намерены сформировать «Объединённый список», Национальное объединение, Союз зелёных и крестьян и «Новое Единство». Сейм должен рассмотреть вопрос об утверждении правительства в этот четверг.