Как стать уголовником за 50 евро? Штраф был 160 евро, но водитель выбрал взятку

Редакция PRESS 27 мая, 2026 10:39

В Добельском крае водитель грузовика попался на превышении скорости, но попытался решить проблему взяткой. Вместо одного административного штрафа мужчина получил ещё и уголовный процесс.

В среду, 20 мая, в 10:17 сотрудник Следственного отдела Западноземгальского участка Земгальского регионального управления Госполиции патрулировал в Добельском крае, в Терветской волости, на дороге Пури - Ауце - Гривайши. В населённом пункте Кроньауце он зафиксировал грузовик Scania с прицепом, который ехал в сторону Ауце.

На этом участке разрешённая скорость составляет 50 километров в час, однако водитель двигался со скоростью 75 километров в час. Превышение составило 25 километров в час. За такое нарушение лишение прав не предусмотрено - только штраф в размере 160 евро.

Но водитель сам ухудшил своё положение. Когда полицейский подошёл к служебному автомобилю, чтобы потребовать документы, мужчина сразу сказал:

«Ничего не надо, 50 евро хватит?»

Старший инспектор несколько раз предупредил водителя, что за дачу взятки предусмотрена уголовная ответственность. Несмотря на это, мужчина, держа в руках 50 евро, настойчиво пытался передать деньги сотруднику полиции.

В итоге в отношении водителя начат административный процесс за превышение скорости. Штраф в 160 евро он уже оплатил. Кроме того, начат уголовный процесс за дачу взятки государственному должностному лицу.

По Уголовному закону за такое преступление может грозить лишение свободы на срок до пяти лет, краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф. Досудебное расследование продолжается.

В этом году это уже пятый случай, когда жители предлагали или обещали взятку должностным лицам Госполиции. Три таких случая ранее были зафиксированы в Латгальском региональном управлении, ещё два - в Земгальском региональном управлении.

Суммы взяток составляли от 50 до 200 евро. Обычно деньги предлагали, чтобы избежать ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения или за езду без прав.

Воздушный психоз: жителям Латгалии помогают успокоиться — на трёх языках

20:30

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Объявлено жёлтое предупреждение: в Иманте дерево придавило автомобиль

20:29

В связи с сильным ветром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил жёлтое предупреждение. 

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?

20:24

В конце 2025 года на банковских счетах жителей Латвии находилось 12,1 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти. Очевидно, что в «бумажных деньгах» хранятся еще многие миллионы. Но эксперты видят в этом не признаки благополучия населения, а потери, которые несут люди - огромная инфляция последних лет буквально опустошает накопления, сообщает bb.lv со ссылкой на kasjauns.lv.

Опубликован рейтинг лучших стран мира для переезда: кто же лидер?

20:13

Если вы переезжаете всей семьёй или хотите улучшить баланс расходов и доходов, вот направления, которые стоит рассмотреть. Переехать за границу можно по множеству причин: от карьерных перспектив и желания быть рядом со своей второй половиной до простого стремления жить там, где лучше погода.

Возраст празднику не помеха: чем Паулс удивил гостей на своих именинах

20:12

Маэстро отпраздновал свои именины в конце апреля в кругу ближайших друзей, партнеров по сцене и родственников, пишет nra.lv со ссылкой на журнал "Jauns&Privāts".

Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям

20:09

В среду к 19:00 в единую систему экстренного вызова 112 поступило 111 сообщений о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В Индии переснимают фильмы о «малой войне» 2020 года, чтобы не обидеть Китай

20:01

Пока Индия и Китай стремятся стабилизировать свои отношения после многих лет пограничной напряженности, индийские кинематографисты заявляют, что проекты, вдохновленные столкновениями в долине Галван в 2020 году, перерабатываются, откладываются или снимаются с производства вследствие официальных предупреждений о недопустимости «нападки на Китай», пишут индийские СМИ.

