Как стать уголовником за 50 евро? Штраф был 160 евро, но водитель выбрал взятку

В среду, 20 мая, в 10:17 сотрудник Следственного отдела Западноземгальского участка Земгальского регионального управления Госполиции патрулировал в Добельском крае, в Терветской волости, на дороге Пури - Ауце - Гривайши. В населённом пункте Кроньауце он зафиксировал грузовик Scania с прицепом, который ехал в сторону Ауце.

На этом участке разрешённая скорость составляет 50 километров в час, однако водитель двигался со скоростью 75 километров в час. Превышение составило 25 километров в час. За такое нарушение лишение прав не предусмотрено - только штраф в размере 160 евро.

Но водитель сам ухудшил своё положение. Когда полицейский подошёл к служебному автомобилю, чтобы потребовать документы, мужчина сразу сказал:

«Ничего не надо, 50 евро хватит?»

Старший инспектор несколько раз предупредил водителя, что за дачу взятки предусмотрена уголовная ответственность. Несмотря на это, мужчина, держа в руках 50 евро, настойчиво пытался передать деньги сотруднику полиции.

В итоге в отношении водителя начат административный процесс за превышение скорости. Штраф в 160 евро он уже оплатил. Кроме того, начат уголовный процесс за дачу взятки государственному должностному лицу.

По Уголовному закону за такое преступление может грозить лишение свободы на срок до пяти лет, краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф. Досудебное расследование продолжается.

В этом году это уже пятый случай, когда жители предлагали или обещали взятку должностным лицам Госполиции. Три таких случая ранее были зафиксированы в Латгальском региональном управлении, ещё два - в Земгальском региональном управлении.

Суммы взяток составляли от 50 до 200 евро. Обычно деньги предлагали, чтобы избежать ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения или за езду без прав.