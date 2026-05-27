Робот, предъявите номер: Китай ставит гуманоидов на цифровой учёт

Звучит как начало фильма, где железный дворецкий вдруг оказывается в базе данных. Но пока всё гораздо прозаичнее: власти хотят понимать, кто сделал робота, какой это тип, куда он отправлен, как используется и когда его пора ремонтировать или утилизировать.

По данным китайских и международных СМИ, система уже охватывает более 100 производителей. Уникальные цифровые ID получили больше 28 тысяч человекоподобных роботов примерно 200 моделей. То есть роботизированное будущее ещё не наступило окончательно, но инвентаризация уже началась.

Сам номер состоит из нескольких частей. В нём зашифрованы данные о стране или трансграничных поставках, производителе, типе модели и конкретном экземпляре. В итоге у каждого робота получается свой длинный цифровой след — не просто “робот с руками”, а вполне конкретная машина из вполне конкретной партии.

Официально это объясняют безопасностью и контролем рисков. Если у робота обнаружится проблема с батареей, суставами, программой или поведением в рабочей среде, его будет проще найти, проверить и связать с производителем. Почти как отзыв автомобилей, только вместо машины — гуманоид, который однажды может стоять на заводе, в больнице, доме престарелых или у кого-то на кухне.

Пока китайские гуманоиды в основном работают в университетах, лабораториях и на производственных испытаниях. До полностью самостоятельных роботов-домработников ещё далеко: местные отчёты признают, что у многих машин пока не хватает точности, ловкости и устойчивости для сложных бытовых задач.

Но направление понятно. Китай готовит рынок не только для выставочных роботов, которые машут рукой на сцене, но и для массового применения: уход за пожилыми, уборка, доставка, производство, домашние задачи. Некоторые компании уже показывают видео, где гуманоиды режут овощи, жарят яйца и загружают стиральную машину. Выглядит эффектно, хотя любой человек, у которого робот уронит сковородку, быстро вспомнит слово “ответственность”.

Вот поэтому цифровой номер и становится важным. Пока робот просто танцует на выставке, это забавно. Когда он начнёт ездить по дому, таскать вещи, открывать двери или помогать пожилому человеку, вопрос “а кто за это отвечает?” становится совсем не теоретическим.

В этой истории нет восстания машин. Скорее наоборот: машины ещё не успели восстать, а их уже поставили на учёт.

Так что китайское роботизированное будущее начинается не с металлической армии и не с философского вопроса “может ли робот быть личностью”. Оно начинается с куда более земной вещи: длинного номера в базе данных.