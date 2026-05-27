Стакан воды дошёл до Верховного суда: туристка проиграла битву с бутылкой за 7 евро

Все началось еще в 2019 году в Доломитах. Туристка остановилась на рождественские и новогодние каникулы в пятизвездочном отеле в курортной Корваре. У нее был полупансион: ужин входил в стоимость, напитки — нет. И вот тут началась та самая история со стаканом воды.

Женщина, по данным итальянских СМИ, несколько раз просила в ресторане отеля обычную водопроводную воду. Причем, как сообщается, она даже была готова за нее заплатить. Но вместо этого каждый вечер на столе появлялась бутылка минеральной воды объемом 0,75 литра за €7.

Туристка решила, что так дело оставлять нельзя. Она утверждала, что вода — это природный ресурс и универсальное право человека, а минимальный доступ к ней должен быть частью нормального сервиса. По ее логике, в отеле это такая же базовая вещь, как простыня на кровати, теплый номер или мыло в ванной.

Дальше история вышла далеко за пределы ресторанного столика. Женщина потребовала 2700 евро компенсации за экономический ущерб и моральные переживания. Дело прошло несколько судебных инстанций и в итоге дошло до Кассационного суда Италии.

Но финал оказался холодным, как та самая вода, которую ей так и не принесли. Суд постановил: в Италии нет закона, который обязывает рестораны или отели подавать клиентам воду из-под крана. Хотят — подают. Не хотят — предлагают бутылку.

Для Италии это не совсем случайность. В местных ресторанах вода часто воспринимается как полноценный заказ: натуральная или газированная, обычно в бутылке. Просьба о бесплатной воде из-под крана может выглядеть непривычно, особенно в дорогом месте и после того, как официант уже предложил минеральную воду.

Но именно поэтому история и получилась такой громкой. На одной стороне — пятизвездочный отель, бутылка за 7 евро и ресторанная традиция. На другой — туристка, которая решила, что стакан обычной воды не должен превращаться в отдельный пункт роскошного счета.

Суд, впрочем, выбрал не философию, а закон. А в законе, как выяснилось, места для обязательного стакана воды из-под крана не нашлось.

Так что теперь в Италии у этой истории есть почти готовая мораль, хотя произносить ее вслух не обязательно: иногда самый дорогой напиток в ресторане — тот, который вам вообще отказались принести.