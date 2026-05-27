Стакан воды дошёл до Верховного суда: туристка проиграла битву с бутылкой за 7 евро

Редакция PRESS 27 мая, 2026 11:17

Всюду жизнь 0 комментариев

Обычная просьба принести воды из-под крана в итальянском отеле неожиданно превратилась в историю с судами, компенсацией и решением высшей судебной инстанции.

Все началось еще в 2019 году в Доломитах. Туристка остановилась на рождественские и новогодние каникулы в пятизвездочном отеле в курортной Корваре. У нее был полупансион: ужин входил в стоимость, напитки — нет. И вот тут началась та самая история со стаканом воды.

Женщина, по данным итальянских СМИ, несколько раз просила в ресторане отеля обычную водопроводную воду. Причем, как сообщается, она даже была готова за нее заплатить. Но вместо этого каждый вечер на столе появлялась бутылка минеральной воды объемом 0,75 литра за €7.

Туристка решила, что так дело оставлять нельзя. Она утверждала, что вода — это природный ресурс и универсальное право человека, а минимальный доступ к ней должен быть частью нормального сервиса. По ее логике, в отеле это такая же базовая вещь, как простыня на кровати, теплый номер или мыло в ванной.

Дальше история вышла далеко за пределы ресторанного столика. Женщина потребовала 2700 евро компенсации за экономический ущерб и моральные переживания. Дело прошло несколько судебных инстанций и в итоге дошло до Кассационного суда Италии.

Но финал оказался холодным, как та самая вода, которую ей так и не принесли. Суд постановил: в Италии нет закона, который обязывает рестораны или отели подавать клиентам воду из-под крана. Хотят — подают. Не хотят — предлагают бутылку.

Для Италии это не совсем случайность. В местных ресторанах вода часто воспринимается как полноценный заказ: натуральная или газированная, обычно в бутылке. Просьба о бесплатной воде из-под крана может выглядеть непривычно, особенно в дорогом месте и после того, как официант уже предложил минеральную воду.

Но именно поэтому история и получилась такой громкой. На одной стороне — пятизвездочный отель, бутылка за 7 евро и ресторанная традиция. На другой — туристка, которая решила, что стакан обычной воды не должен превращаться в отдельный пункт роскошного счета.

Суд, впрочем, выбрал не философию, а закон. А в законе, как выяснилось, места для обязательного стакана воды из-под крана не нашлось.

Так что теперь в Италии у этой истории есть почти готовая мораль, хотя произносить ее вслух не обязательно: иногда самый дорогой напиток в ресторане — тот, который вам вообще отказались принести.

Силиня была готова занять пост минобороны и теперь обещает отомстить Кулбергсу
Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям
Совершенно новый гроб выброшен в Риге на мусорник: рижане в шоке
Воздушный психоз: жителям Латгалии помогают успокоиться — на трёх языках

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Объявлено жёлтое предупреждение: в Иманте дерево придавило автомобиль

В связи с сильным ветром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил жёлтое предупреждение. 

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?

В конце 2025 года на банковских счетах жителей Латвии находилось 12,1 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти. Очевидно, что в «бумажных деньгах» хранятся еще многие миллионы. Но эксперты видят в этом не признаки благополучия населения, а потери, которые несут люди - огромная инфляция последних лет буквально опустошает накопления, сообщает bb.lv со ссылкой на kasjauns.lv.

Опубликован рейтинг лучших стран мира для переезда: кто же лидер?

Если вы переезжаете всей семьёй или хотите улучшить баланс расходов и доходов, вот направления, которые стоит рассмотреть. Переехать за границу можно по множеству причин: от карьерных перспектив и желания быть рядом со своей второй половиной до простого стремления жить там, где лучше погода.

Возраст празднику не помеха: чем Паулс удивил гостей на своих именинах

Маэстро отпраздновал свои именины в конце апреля в кругу ближайших друзей, партнеров по сцене и родственников, пишет nra.lv со ссылкой на журнал "Jauns&Privāts".

Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям

В среду к 19:00 в единую систему экстренного вызова 112 поступило 111 сообщений о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В Индии переснимают фильмы о «малой войне» 2020 года, чтобы не обидеть Китай

Пока Индия и Китай стремятся стабилизировать свои отношения после многих лет пограничной напряженности, индийские кинематографисты заявляют, что проекты, вдохновленные столкновениями в долине Галван в 2020 году, перерабатываются, откладываются или снимаются с производства вследствие официальных предупреждений о недопустимости «нападки на Китай», пишут индийские СМИ.

