Операция «Дохлая лошадь», или как Кулбергса поставили громоотводом: мнение

Редакция PRESS 27 мая, 2026 11:30

Новости Латвии

"Индейская мудрость гласит: «Если лошадь сдохла, лучшая стратегия — слезть с нее». Но что делает наш политический истеблишмент (я имею в виду не только «Единство», но и Союбз зеленных и крестьян), когда нынешний кабинет министров и его глава уже не способны обеспечить даже минимальный уровень доверия? Они отказываются слезать, - пишет на своей странице ФБ депутат Рижской думы Рингольд Балодис.  

Вместо этого запускается классическая стратегия спасения «dead horse» — «смена команды» с сохранением контроля как в Сейме, так и в правительстве. Таксисты в Риге шутят, что у министров появятся «политические комиссары». Например, у нового министра регионального развития Эдгара Таварса парламентским секретарем будет Патмалниекс - бывший руководитель аппарата Кришьяниса Кариньша…

Когда «Единство» наконец ясно увидело, что лошадка правительства Силини окончательно сдохла и доехать на ней до выборов невозможно, началась паника. Решение? Благодаря заботливой руке президента Эдгара Ринкевича с оппозиционной скамьи был вытащен Андрис Кулбергс и посажен на место Силини.

Цель прозрачна: посадить на мертвую лошадь нового, энергичного всадника, который до сих пор громко критиковал систему, и надеяться, что избиратель не заметит самого главного — «лошадь по-прежнему мертва».

Почему эта «спасательная операция» — невыполнимая миссия?

В реальной политике чудес не бывает, особенно за четыре месяца до выборов. Такой шаг — не более чем дорогая и отчаянная имитация деятельности по нескольким причинам:

1. «Система остается прежней»: один новый премьер-министр не может изменить всю инерцию бюрократии, внутренние дрязги в коалиции и системные тупики, наработанные годами.

2. «Нехватка времени»: четыре месяца — это недостаточное время даже для того, чтобы как следует ознакомиться со всеми «скелетами в шкафу» министерств, не говоря уже о начале реальных реформ.

3. «Роль громоотвода»: Кулбергс в этой схеме фактически поставлен в качестве громоотвода. Если ничего не получится (а не получится, потому что времени нет), виноватым будет «молодой, который не справился», в то время как истинные архитекторы за кулисами останутся в белых рубашках.

4. «Единство» фактически остается, а Кулбергс служит ему «живым щитом».

Вместо того, чтобы честно признать, что прежний курс и модель управления обанкротились, и, как сказал один классик нового времени — генпрокурор — вместо того, чтобы депутаты «Единства» просто пересели в мягкие кресла сеймовской оппозиции, нам предлагают очередной сезон политического театра. Тратятся государственные ресурсы и время, чтобы переклеймить дохлый товар перед стартом предвыборных бегов".

К врачам — бесплатно и быстрее: новинки нашего закона
Совершенно новый гроб выброшен в Риге на мусорник: рижане в шоке
Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?
Воздушный психоз: жителям Латгалии помогают успокоиться — на трёх языках

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Объявлено жёлтое предупреждение: в Иманте дерево придавило автомобиль

В связи с сильным ветром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил жёлтое предупреждение. 

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?

В конце 2025 года на банковских счетах жителей Латвии находилось 12,1 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти. Очевидно, что в «бумажных деньгах» хранятся еще многие миллионы. Но эксперты видят в этом не признаки благополучия населения, а потери, которые несут люди - огромная инфляция последних лет буквально опустошает накопления, сообщает bb.lv со ссылкой на kasjauns.lv.

Опубликован рейтинг лучших стран мира для переезда: кто же лидер?

Если вы переезжаете всей семьёй или хотите улучшить баланс расходов и доходов, вот направления, которые стоит рассмотреть. Переехать за границу можно по множеству причин: от карьерных перспектив и желания быть рядом со своей второй половиной до простого стремления жить там, где лучше погода.

Возраст празднику не помеха: чем Паулс удивил гостей на своих именинах

Маэстро отпраздновал свои именины в конце апреля в кругу ближайших друзей, партнеров по сцене и родственников, пишет nra.lv со ссылкой на журнал "Jauns&Privāts".

Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям

В среду к 19:00 в единую систему экстренного вызова 112 поступило 111 сообщений о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В Индии переснимают фильмы о «малой войне» 2020 года, чтобы не обидеть Китай

Пока Индия и Китай стремятся стабилизировать свои отношения после многих лет пограничной напряженности, индийские кинематографисты заявляют, что проекты, вдохновленные столкновениями в долине Галван в 2020 году, перерабатываются, откладываются или снимаются с производства вследствие официальных предупреждений о недопустимости «нападки на Китай», пишут индийские СМИ.

