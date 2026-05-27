Операция «Дохлая лошадь», или как Кулбергса поставили громоотводом: мнение

Вместо этого запускается классическая стратегия спасения «dead horse» — «смена команды» с сохранением контроля как в Сейме, так и в правительстве. Таксисты в Риге шутят, что у министров появятся «политические комиссары». Например, у нового министра регионального развития Эдгара Таварса парламентским секретарем будет Патмалниекс - бывший руководитель аппарата Кришьяниса Кариньша…

Когда «Единство» наконец ясно увидело, что лошадка правительства Силини окончательно сдохла и доехать на ней до выборов невозможно, началась паника. Решение? Благодаря заботливой руке президента Эдгара Ринкевича с оппозиционной скамьи был вытащен Андрис Кулбергс и посажен на место Силини.

Цель прозрачна: посадить на мертвую лошадь нового, энергичного всадника, который до сих пор громко критиковал систему, и надеяться, что избиратель не заметит самого главного — «лошадь по-прежнему мертва».

Почему эта «спасательная операция» — невыполнимая миссия?

В реальной политике чудес не бывает, особенно за четыре месяца до выборов. Такой шаг — не более чем дорогая и отчаянная имитация деятельности по нескольким причинам:

1. «Система остается прежней»: один новый премьер-министр не может изменить всю инерцию бюрократии, внутренние дрязги в коалиции и системные тупики, наработанные годами.

2. «Нехватка времени»: четыре месяца — это недостаточное время даже для того, чтобы как следует ознакомиться со всеми «скелетами в шкафу» министерств, не говоря уже о начале реальных реформ.

3. «Роль громоотвода»: Кулбергс в этой схеме фактически поставлен в качестве громоотвода. Если ничего не получится (а не получится, потому что времени нет), виноватым будет «молодой, который не справился», в то время как истинные архитекторы за кулисами останутся в белых рубашках.

4. «Единство» фактически остается, а Кулбергс служит ему «живым щитом».

Вместо того, чтобы честно признать, что прежний курс и модель управления обанкротились, и, как сказал один классик нового времени — генпрокурор — вместо того, чтобы депутаты «Единства» просто пересели в мягкие кресла сеймовской оппозиции, нам предлагают очередной сезон политического театра. Тратятся государственные ресурсы и время, чтобы переклеймить дохлый товар перед стартом предвыборных бегов".