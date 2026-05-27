Аплодисменты и деньги: кто из уходящих министров получит компенсации и какие

В соответствии с законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений член Кабинета министров, парламентский секретарь, консультативное должностное лицо или сотрудник члена Кабинета министров по окончании исполнения должностных обязанностей может получить выходное пособие в размере одного месячного оклада.

Пособие выплачивается в течение месяца со дня, когда соответствующее должностное лицо или работник прекратил работу.

В то же время есть ряд ограничений на выплату пособия. Если должностное лицо желает получить пособие, оно должно представить подтверждение того, что эти ограничения на него не распространяются. А именно, на момент потери должности лицо не являлось депутатом Сейма, в течение месяца со дня прекращения исполнения должностных обязанностей лицо не было утверждено членом Кабинета министров, не было назначено на должность парламентского секретаря или не вошло в состав Сейма, после увольнения лицо не продолжает исполнять обязанности советника президента, консультативного должностного лица или сотрудника члена Кабинета министров, а также не приступает к их исполнению в течение месяца со дня прекращения исполнения должностных обязанностей.

Соответственно, компенсацию получат только те члены уходящего правительства и сотрудники их бюро, которые подадут упомянутое подтверждение.

Информацию о выплаченных компенсациях членам правительства и сотрудникам бюро премьер-министра Государственная канцелярия сможет предоставить только тогда, когда будет утверждено новое правительство и получены упомянутые подтверждения. Пока подтверждения не поданы.

Также выплачивается компенсация за неиспользованные дни ежегодного отпуска, если таковые имеются.

Возвращение в Сейм после окончания работы в правительстве агентству ЛЕТА ранее подтвердили ушедшая в отставку премьер-министр Эвика Силиня, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, министр умного управления и регионального развития Раймондс Чударс, министр финансов Арвилс Ашераденс (все - "Новое Единство") и министр сообщения Атис Швинка ("Прогрессивные"). Этим должностным лицам по закону законом компенсация не полагается.

Свои планы еще не комментировал бывший министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (Союз зеленых и крестьян), которому полагается место в Сейме.

В свою очередь, министр образования и науки в правительстве Силини Даце Мелбарде ("Новое Единство") и министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") не были избраны в Сейм.

В Государственной канцелярии уточнили, что полномочия правительства Силини истекут в тот момент, когда Сейм утвердит новый Кабинет министров.