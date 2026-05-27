Курорт с открытки накрыл страх: в Пуэрто-Вальярте ищут связь между убийствами трёх женщин

В городе меньше чем за две недели нашли тела трёх женщин. Все случаи произошли в разных местах, но у следователей появились вопросы: слишком много совпадений, чтобы просто отмахнуться от них как от случайности.

Первую женщину, по местным данным, обнаружили 10 мая в районе Rancho El Pirulí. Через несколько дней второе тело нашли у дороги по направлению к Mismaloya. Последний случай произошёл утром в четверг: тело женщины обнаружили на грунтовой дороге возле района Parque Las Palmas.

Полиция сейчас проверяет, связаны ли эти смерти между собой. Следователи изучают записи камер, криминалистические данные и полицейские отчёты. Официально власти пока не заявляли, что речь идёт о серийном убийце. Но именно эта версия уже начала гулять по городу и соцсетям.

Повод для тревоги понятен. По предварительным данным, все три женщины выглядели примерно одного возраста — около 30–35 лет. У всех были татуировки. Тела нашли в изолированных или малолюдных местах. Такие совпадения и заставили следствие сравнивать эпизоды между собой.

Есть и ещё одна деталь: власти не исключают, что женщин могли убить не там, где их нашли. Следователи проверяют версию, что тела могли привезти и оставить в разных районах Пуэрто-Вальярты уже после убийства.

Одна из погибших, по сообщениям местных источников, может быть 22-летней Элизабет Мартинес из штата Мехико, которая пропала в конце апреля. Но официального подтверждения личности пока нет, поэтому следствие говорит осторожно.

Для туристического города такая история особенно болезненна. Пуэрто-Вальярта живёт образом безопасного пляжного направления, куда приезжают и мексиканцы, и иностранцы, в том числе много американских туристов. Но сейчас вместо обычных разговоров о пляжах и отелях жители обсуждают камеры наблюдения, пустые дороги и страшный вопрос: это одна цепочка или несколько отдельных преступлений?

Пока ответов нет. Есть только три погибшие женщины, несколько похожих деталей и растущая тревога вокруг курорта, который привык быть местом отдыха, а не полицейской загадкой.