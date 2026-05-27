В свою очередь внешнеполитическое ведомство Литвы указало, что "решительно отвергает угрозу России нанести массированный удар по Киеву и ее требование к иностранцам покинуть город". "В Россию направлена ​​нота протеста. Мы никуда не уйдем и поддерживаем Украину. Угроза применения силы является вопиющим нарушением Устава ООН", - написал МИД Литвы в X.

Послов РФ вызвали еще несколько стран и Евросоюз

Ранее в тот же день об аналогичных мерах объявили Германия, Нидерланды, Норвегия, Польша и ЕС. "Россия делает ставку на угрозы, террор и эскалацию", - заявил МИД ФРГ в соцсети X. В Берлине обратили внимание на "нападения на больницы, школы и германские телестудии, требования к нашему посольству покинуть Киев". "Сегодня мы ясно дали понять России: мы не дадим себя запугать угрозами и будем и дальше решительно поддерживать Украину", - подчеркнули в МИД Германии.

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде вызвал российского посла из-за угроз в адрес иностранных дипломатов в Украине. Швеция уже вызвала российского посла вечером 25 мая.

Европейская служба внешних связей (EEAS) вызвала исполняющего обязанности постоянного представителя РФ при ЕС в связи с угрозами Москвы, заявила представительница службы Анитта Хиппер. По ее словам, действия РФ представляют собой "недопустимую эскалацию". В Брюсселе призывают Москву прекратить нанесение ударов по гражданскому населению и приступить к "подлинным мирным переговорам, начав с полного и безусловного прекращения огня". "Делегация ЕС в Украине остается в Киеве", - подчеркнула Хиппер.

Страны ООН осудили российские угрозы

На заседании ООН 26 мая в Нью-Йорке почти 50 стран в совместном заявлении осудили угрозы Москвы в адрес иностранных посольств в Киеве. Обращение, которое зачитал постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник, среди прочего поддержали европейские страны, Япония и Южная Корея. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также раскритиковал новые угрозы РФ и призвал "избегать любой эскалации конфликта, который уже нанес огромный ущерб мирному населению и который рискует еще больше отдалить поиски мира".

Глава МИД РФ Сергей Лавров 25 мая созвонился с госсекретарем США Марко Рубио по поручению президента России Владимира Путина. Он обратил внимание на рекомендацию МИД РФ обеспечить эвакуацию американского дипперсонала из Киева. В заявлении российского внешнеполитического ведомства сообщается, что российская армия приступает "к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений".

Обстрел Киева в ночь на 24 мая стал самым масштабным за все время войны РФ против Украины по количеству поврежденных учреждений культуры, написала в Facebook министр культуры Украины Татьяна Бережная. По информации министра, ущерб нанесен Национальному художественному музею, Национальному музею "Чернобыль", Национальной филармонии, Национальной музыкальной академии, библиотеке имени Ярослава Мудрого, Киевской опере, а также памятникам архитектуры - Контрактовому дому и Почтовой станции.

От обстрелов также пострадали культурное пространство Hinaus, Украинский дом, Киевская малая опера, Житний рынок, Церковь Рождества Христова на Подоле, сообщала "Украинская правда". Были повреждены и административные здания - здание кабмина и МИД Украины, резиденция посла Албании. Ущерб нанесен киевским офисам DW и немецкого телеканала ARD.

По данным Воздушных сил ВСУ, ВС РФ в ночь на 24 мая выпустили по Украине 90 ракет и 600 беспилотных летательных аппаратов, их основной целью стал Киев и город Белая Церковь в Киевской области. Для удара по объекту в Белой Церкви РФ использовала баллистическую ракету средней дальности "Орешник" - это стало ее третьим применением с начала войны в Украине.