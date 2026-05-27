«Мы не уходим из Киева. Это Россия должна уйти»: латвийский МИД вызвал посла РФ

Латвия и Литва вслед за Европейским Союзом и рядом других стран ЕС вызвали российских послов в знак протеста против очередных угроз РФ нанести новые массированные удары по Киеву и требований покинуть украинскую столицу иностранцам и дипломатам. "Угрозы России в адрес Киева нас не запугают. Мы не уходим из Киева. Это Россия должна уйти. Латвия твердо поддерживает Украину", - заявил вечером во вторник, 26 мая, латвийский МИД. 

В свою очередь внешнеполитическое ведомство Литвы указало, что "решительно отвергает угрозу России нанести массированный удар по Киеву и ее требование к иностранцам покинуть город". "В Россию направлена ​​нота протеста. Мы никуда не уйдем и поддерживаем Украину. Угроза применения силы является вопиющим нарушением Устава ООН", - написал МИД Литвы в X.

Послов РФ вызвали еще несколько стран и Евросоюз

Ранее в тот же день об аналогичных мерах объявили Германия, Нидерланды, Норвегия, Польша и ЕС. "Россия делает ставку на угрозы, террор и эскалацию", - заявил МИД ФРГ в соцсети X. В Берлине обратили внимание на "нападения на больницы, школы и германские телестудии, требования к нашему посольству покинуть Киев". "Сегодня мы ясно дали понять России: мы не дадим себя запугать угрозами и будем и дальше решительно поддерживать Украину", - подчеркнули в МИД Германии.

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде вызвал российского посла из-за угроз в адрес иностранных дипломатов в Украине. Швеция уже вызвала российского посла вечером 25 мая.

Европейская служба внешних связей (EEAS) вызвала исполняющего обязанности постоянного представителя РФ при ЕС в связи с угрозами Москвы, заявила представительница службы Анитта Хиппер. По ее словам, действия РФ представляют собой "недопустимую эскалацию". В Брюсселе призывают Москву прекратить нанесение ударов по гражданскому населению и приступить к "подлинным мирным переговорам, начав с полного и безусловного прекращения огня". "Делегация ЕС в Украине остается в Киеве", - подчеркнула Хиппер.

Страны ООН осудили российские угрозы

На заседании ООН 26 мая в Нью-Йорке почти 50 стран в совместном заявлении осудили угрозы Москвы в адрес иностранных посольств в Киеве. Обращение, которое зачитал постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник, среди прочего поддержали европейские страны, Япония и Южная Корея. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также раскритиковал новые угрозы РФ и призвал "избегать любой эскалации конфликта, который уже нанес огромный ущерб мирному населению и который рискует еще больше отдалить поиски мира".

Глава МИД РФ Сергей Лавров 25 мая созвонился с госсекретарем США Марко Рубио по поручению президента России Владимира Путина. Он обратил внимание на рекомендацию МИД РФ обеспечить эвакуацию американского дипперсонала из Киева. В заявлении российского внешнеполитического ведомства сообщается, что российская армия приступает "к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений".

Обстрел Киева в ночь на 24 мая стал самым масштабным за все время войны РФ против Украины по количеству поврежденных учреждений культуры, написала в Facebook министр культуры Украины Татьяна Бережная. По информации министра, ущерб нанесен Национальному художественному музею, Национальному музею "Чернобыль", Национальной филармонии, Национальной музыкальной академии, библиотеке имени Ярослава Мудрого, Киевской опере, а также памятникам архитектуры - Контрактовому дому и Почтовой станции.

От обстрелов также пострадали культурное пространство Hinaus, Украинский дом, Киевская малая опера, Житний рынок, Церковь Рождества Христова на Подоле, сообщала "Украинская правда". Были повреждены и административные здания - здание кабмина и МИД Украины, резиденция посла Албании. Ущерб нанесен киевским офисам DW и немецкого телеканала ARD.

По данным Воздушных сил ВСУ, ВС РФ в ночь на 24 мая выпустили по Украине 90 ракет и 600 беспилотных летательных аппаратов, их основной целью стал Киев и город Белая Церковь в Киевской области. Для удара по объекту в Белой Церкви РФ использовала баллистическую ракету средней дальности "Орешник" - это стало ее третьим применением с начала войны в Украине.

Силиня была готова занять пост минобороны и теперь обещает отомстить Кулбергсу
Силиня была готова занять пост минобороны и теперь обещает отомстить Кулбергсу

Воздушный психоз: жителям Латгалии помогают успокоиться — на трёх языках (5)

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Объявлено жёлтое предупреждение: в Иманте дерево придавило автомобиль

В связи с сильным ветром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил жёлтое предупреждение. 

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?

В конце 2025 года на банковских счетах жителей Латвии находилось 12,1 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти. Очевидно, что в «бумажных деньгах» хранятся еще многие миллионы. Но эксперты видят в этом не признаки благополучия населения, а потери, которые несут люди - огромная инфляция последних лет буквально опустошает накопления, сообщает bb.lv со ссылкой на kasjauns.lv.

Опубликован рейтинг лучших стран мира для переезда: кто же лидер?

Если вы переезжаете всей семьёй или хотите улучшить баланс расходов и доходов, вот направления, которые стоит рассмотреть. Переехать за границу можно по множеству причин: от карьерных перспектив и желания быть рядом со своей второй половиной до простого стремления жить там, где лучше погода.

Возраст празднику не помеха: чем Паулс удивил гостей на своих именинах

Маэстро отпраздновал свои именины в конце апреля в кругу ближайших друзей, партнеров по сцене и родственников, пишет nra.lv со ссылкой на журнал "Jauns&Privāts".

Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям

В среду к 19:00 в единую систему экстренного вызова 112 поступило 111 сообщений о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В Индии переснимают фильмы о «малой войне» 2020 года, чтобы не обидеть Китай

Пока Индия и Китай стремятся стабилизировать свои отношения после многих лет пограничной напряженности, индийские кинематографисты заявляют, что проекты, вдохновленные столкновениями в долине Галван в 2020 году, перерабатываются, откладываются или снимаются с производства вследствие официальных предупреждений о недопустимости «нападки на Китай», пишут индийские СМИ.

