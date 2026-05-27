Учителя тоже устают под конец года: соцсети о массе «неправильных» оценок

Однако, как оказалось, ошибки допускают не только ученики, но и педагоги. В социальных сетях родители всё чаще делятся историями, как учителя перепутали работы и поставили детям заниженные оценки.

Одна из мам, Байба, рассказала в соцсети Threads: «У дочери в проверочной работе по английскому языку — один из самых низких результатов в классе. Подумала, что конец года, усталость… Но что-то меня тревожило. Попросила учителя прислать работу. В итоге выяснилось, что учитель просто перепутал работы. У моей дочери — 100%. Даже учителю в конце года бывает тяжело».

Подобных историй в комментариях оказалось немало.

Один из родителей написал: «Учеников следует учить следить за ходом учёбы и задавать вопросы, если что-то непонятно. 9 класс, урок биологии, странно низкая оценка. Я смотрю в э-класс: по теме, который он прекрасно знал и которую мне рассказал накануне вечером, — самая низкая оценка в классе. 3 балла из 8. Я говорю ему обратиться к учителю. Он спросил, а учительница накричала на него перед всем классом, что не станет искать его работу среди всех. Он сохранил спокойствие и настоял. Оказалось, что учительница не поняла свой собственный почерк. Нацарапанная цифра 8 была прочитана как 3. Оценка была исправлена».

Похожий случай произошёл и с Лиене, когда она сама училась в школе. Отец был строгим, и оценка «6» дома считалась провалом. Получив «5» и «6» по физике, девочка несколько дней ходила в панике. Позже выяснилось, что учитель перепутал её работу с работой одноклассника, который шёл следующим в списке. На самом деле у неё было «8» и «7».

Ещё одна мама, Кития, рассказала, что оценку её дочери Эмилии перепутали с оценкой другой девочки по имени Эмилия. Учительница просто не разобралась, «какая Эмилия что умеет».

Такие случаи особенно часто происходят в конце учебного года, когда учителя перегружены проверкой большого количества работ.

Родители советуют: если оценка кажется несправедливо низкой — не бойтесь просить показать работу и задавать вопросы. Иногда это помогает вовремя исправить ошибку педагога.