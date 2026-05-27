«Зеленые» идеи в энергетике уже привели к катастрофическим последствиям для европейской химической, металлургической и автомобильной промышленности, – пишет по этому поводу на Pietiek.cоm Айвар Стракшас.

Теперь пришло время серьезно заняться сельским хозяйством. Дело, очевидно, не ограничится подсчетом и монетизацией коровьих пердежей. «Неправильным» (по мнению бюрократов ЕС) будет закрыт доступ к банковскому финансированию.

Каких последствий следует ожидать от внедрения инициатив ЕС и ЕЦБ.

1. Руководящие принципы финансового сектора в отношении биоразнообразия повлияют на цены на продовольствие косвенно, увеличив производственные и капитальные затраты для тех, кто ведет интенсивное хозяйство.

Рост затрат на капитал (процентные ставки по кредитам): для фермеров, использующих интенсивные методы (например, большие объемы минеральных удобрений и пестицидов, монокультуры на больших площадях), ставки по банковским кредитам могут вырасти на 1–3% (т. н. премия за риск). Это удорожание кредитов напрямую отразится на себестоимости продукции в размере примерно от 2% до 5% в год сверх обычной инфляции из-за этих и связанных с ними «зеленых» инициатив.

2. Эта инициатива ускорит уже существующую, но болезненную тенденцию в европейском сельском хозяйстве – сокращение количества крестьянских хозяйств и объединение площадей.

Наибольший риск прекращения деятельности существует для малых и средних традиционных хозяйств. У них зачастую нет свободного капитала для инвестиций в новые, экологически безопасные технологии (например, точный посев или цифровое внесение удобрений), а дополнительная административная нагрузка, которую потребуют банки, будет для них непосильной.

Их земли перейдут к крупным агроконцернам, у которых достаточно финансовых и юридических ресурсов, чтобы подготовить необходимые банкам отчеты о биоразнообразии и привлечь миллионные инвестиции в модернизацию.

Резюме: ближайшие годы будут переходным периодом с ценовым давлением в сторону роста. Потребителям следует рассчитывать на то, что продукты питания в целом станут дороже, а деньги налогоплательщиков через государственные пособия и фонды ЕС будут направлены на смягчение этого удара, пока сельскохозяйственный сектор полностью перестроится в соответствии с новыми законами природы.

Как видим, через окна застекленных офисов в Брюсселе мир выглядит иначе, чем из окон латвийских фермеров и потребителей продуктов питания в латвийской экономике, ориентированной на дешевую рабочую силу. Это два совершенно разных мира».