Россия и Белоруссия вернулись в гимнастику: кто и зачем снимает запреты

Решение исполнительного комитета Международной федерации гимнастики (FIG) вызвало крайне негативные реакции в Украине, российская военная агрессия против которой длится уже пятый год. "Решение исполкома FIG отменить все ограничения для российских и белорусских спортсменов и разрешить им выступать под кровавыми флагами - это официальное одобрение войны, убийств и геноцида", - говорится в предоставленном по запросу DW ответе пресс-службы министерства молодежи и спорта Украины.

"Решение о допуске российских и белорусских гимнастов с их флагом и гимном - это, можно сказать, удар ниже пояса по Украинской федерации гимнастики (UGF). Я даже не могу высказать свой гнев, но спорт всегда должен оставаться символом мира, - заявила в комментарии DW вице-президент UGF Стелла Захарова. - И в спорте, в тяжелейших условиях, в которых мы боремся, мы должны доказать им, что не только вся страна борется, и умирают наши граждане, дети, молодой генофонд Украины… Мы должны в спорте показать ту же свою позицию".

Украина не откажется от борьбы за пьедестал

Из ответов главы UGF Ирины Дерюгиной и министерства молодежи и спорта Украины также следует, что в Киеве принято однозначное решение участвовать в турнирах. "Мы не можем позволить себе бойкотировать соревнования и добровольно предоставлять врагу пустые пьедесталы и международные трибуны для их пропаганды. Наша стратегия - присутствовать, бороться и побеждать", - прокомментировали в министерстве.

Таким образом, украинские гимнастки, включая одну из топовых сегодня в мире спортсменку Таисию Онофрийчук, примут участие в чемпионате в Варне. А спустя два дня на помосты выйдет и украинская сборная по акробатике - на этапе Кубка мира по этому виду спорта в другом болгарском городе, Бургасе.

О снятии ограничений со спортсменов из РФ и РБ пресс-служба Европейского гимнастического союза (European Gymnastics, EG) объявила утром 24 мая, добавив, что это решение будет "в ближайшее время" ратифицировано на внеочередном общем онлайн-собрании. Однако даже до ратификации решение Европейской федерации считается принятым, что предполагает полноценное участие россиянок и белорусок уже на 42-м чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне, в том числе в командных состязаниях.

Быстрые решения двух ключевых гимнастических федераций

Решение о допуске россиян и белорусов было принято по максимально ускоренной программе: 18 мая исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) на заседании в Шарм-эш-Шейхе снял с российских и белорусских атлетов все ограничения, действовавшие с февраля 2022 года. Оно распространяется на все пять дисциплин, входящих в состав Федерации гимнастики России: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

Как предполагалось на тот момент, дебютировать под российским флагом должны были акробаты - на этапе Кубка мира в Бургасе с 29 по 31 мая. Однако уже 21 мая на экстренном онлайн‑заседании своего исполкома EG приняла решение о 48-часовом электронном голосовании из соображений "синхронизации" действий с FIG.

Во время своего первого после начала вторжения визита в Москву в марте 2025 года президент FIG Моринари Ватанабэ провел прямые переговоры с представителями российских гимнастических федераций и спортсменами, охарактеризовав ту поездку как "сложную, но необходимую для того, чтобы выслушать позицию России и найти путь к возвращению спортсменов". 7 мая 2026 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил рекомендованные условия участия в международных спортивных соревнованиях в отношении Беларуси и ее спортсменов, "включая защитные меры". Участников и сборные из России эта рекомендация не касалась.

Разъяснений от FIG пока не последовало

Украинская федерация гимнастики после принятия решения исполкомом FIG направила запрос на имя Ватанабэ с просьбой дать официальные разъяснения, касающиеся, в частности, последствий возможного присутствия украинцев на пьедестале рядом с представителями РФ и РБ. "Для украинских спортсменов, многие из которых лично пострадали от последствий войны, включая разрушение родных городов, вынужденное переселение, травмы или потерю родственников и близких, такие обстоятельства являются чрезвычайно болезненными и психологически тяжелыми", - говорится в письме.

UGF также запросила официальное разрешение покидать подиум во время исполнения гимна России. Как следует из актуальных на сегодня правил FIG и EG, это считается "неспортивным поведением", что может автоматически повлечь дисквалификацию. На момент публикации этой статьи обе федерации не ответили на запрос DW по вопросу допустимого поведения украинских спортсменов, а также о причинах срочности принятия решений по возвращению национальной символики РФ и РБ на международные соревнования в разгар войны.

На запрос DW о факте ведения переговоров и консультаций с международными партнерами и национальными федерациями других стран в украинской федерации подтвердили, что таковые "действительно ведутся". "На данном этапе эта информация носит конфиденциальный характер, в связи с чем UGF пока воздерживается от публичного разглашения подробностей переговоров, перечня федераций и промежуточных результатов консультаций", - написала Ирина Дерюгина.

Позиции национальных федераций стран Европы

Федерация гимнастики Германии (Deutscher Turner-Bund, DTB) "приняла к сведению и одобрила" решение исполкома FIG о снятии ограничений для российских и белорусских спортсменов - "в том числе с учетом ранее принятого решения МОК", ответили в федерации на запрос DW. В ответе также указано, что DTB "всегда осуждала агрессивную войну России при поддержке Беларуси и проявляла солидарность с Украиной" и что немецкая федерация сохраняет свою позицию поддержки Киева "независимо от текущей ситуации".

На просьбу о комментарии от главного тренера немецкой сборной по художественной гимнастике, уроженки Минска Юлии Раскиной, был получен ответ, что она "в настоящее время не желает высказываться по данному вопросу".

Федерации гимнастики других "гимнастических" топ-стран Европы - Болгарии, Италии, Великобритании и Франции - от комментариев на запросы DW воздержались.

Художественная гимнастика в России

Художественная гимнастика на протяжении многих десятилетий, наряду с хоккеем, считалась в России визитной карточкой страны на спортивной карте мира. Спустя некоторое время после начала российской военной агрессии и напрямую с ней связанным отстранением МОКом российских и белорусских спортсменов в менеджменте сборной гимнастики РФ произошел раскол.

Как сообщали СМИ в конце января 2025 года, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, которую называют спутницей президента РФ Владимира Путина и матерью его младших детей, вернулась в публичное поле и вытесняет своего бывшего тренера Ирину Винер с места главной фигуры в российской гимнастике.

Это произошло через 18 лет после ее ухода из большого спорта и около трех лет после открытия академии художественной гимнастики "Небесная грация". Спустя три недели после сообщения СМИ на тот момент 76-летняя Винер добровольно покинула пост тренера сборной команды РФ по этой дисциплине.

В условиях конкуренции старой и новой школ художественной гимнастики среди участниц новой сборной России основным номером называют Марию Борисову, а также Софию Ильтерякову и Еву Кононову. "К сожалению, я не могу дать по этому поводу никакой оценки и не хочу строить догадки", - ответил руководитель пресс-службы DTB Торстен Хартман (Torsten Hartmann) на вопрос DW об уровне подготовки нынешней российской сборной.

Претендуют ли сейчас Россия и Белоруссия на пьедестал

Другие опрошенные DW эксперты в целом сошлись во мнении, что годы, проведенные российскими и белорусскими спортсменами в частичной изоляции с февраля 2022 года, не могут не сказаться на степени их подготовленности к состязаниям такого уровня. "Таисии (Онофрийчук. - Ред.) они точно не конкурентки. За то время, пока их не было, Европа, мне кажется, воспользовалась возможностью и сделала скачок. Мы говорим не только об Украине, это даже не обсуждается, мы всегда были в топе", - сказала в комментарии DW бронзовая призерка ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро Анна Ризатдинова, добавив при этом, что у РФ всегда была "сильная школа".

Согласно мировому рейтингу и на основании результатов недавних ключевых состязаний, основными претендентками на пьедестал турнира в Варне в индивидуальном зачете являются прежде всего абсолютная чемпионка мира 2022 года итальянка София Раффаэли, действующая чемпионка Европы украинка Таисия Онофрийчук и олимпийская чемпионка ОИ-2024 немка Дарья Варфоломеев - уроженка Барнаула, сменившая гражданство в 2019 году. Для попадания на Олимпийские игры 2028 года России необходимо войти в топ-12 команд по итогам спортивного цикла, что делает эту задачу вполне выполнимой.

То же касается и сборной Беларуси. Как следует из информации на официальном канале ассоциации гимнастики этой страны в Telegram, на "европейский ковер" в Варне выйдет Алина Горносько, которая 5 лет назад завоевала на чемпионате Европы в том же болгарском городе три из шести медалей сборной. Кроме нее, Беларусь представят Дарья Веренич и Николь Леута - медалистки ОИ-2020 в Токио.

Позиция спортсменов Украины на турнирах в Болгарии

Что будут предпринимать участники украинской сборной в случае, если вместе с ними на пьедестал пригласят подняться россиян и/или белорусов и включат национальные гимны этих стран? "Я бы, наверное, стал рядом с позицией (у пьедестала. - Ред.), которую я занял… Я бы просто отвернулся в другую сторону от флага, - смоделировал DW ситуацию тренер женской сборной Украины по спортивной гимнастике, призер ОИ-2012 Игорь Радивилов. - Моя семья тоже пострадала в Мариуполе, погибли мои родственники, разбиты ракетами дома, где мы жили. Какая у меня должна быть позиция, как я должен учить свою команду?" Ближайшие соревнования, на которых Игорю предстоит пересечься с россиянами, пройдут в августе в Хорватии.

Свой дом в Крыму после российской аннексии потеряла и Анна Ризатдинова. Спустя два года она стояла на пьедестале в Рио, когда первые два места заняли российские гимнастки. "Это боль, меня, наверное, поймут только люди с оккупированных территорий, - говорит она. - Я надеюсь, что (гимн РФ на турнире в Варне. - Ред.) не будет звучать вообще". Анна также припомнила случай на этапе Кубка мира в конце марта этого года, когда российская гимнастка София Ильтерякова показательно отвернулась от украинского флага в момент звучания гимна страны, за что позже ей было вынесено "официальное предупреждение" без дисквалификации. Ризатдинова отмечает также традиционно колоссальную поддержку трибун участниц из РФ "с бубнами" и "как на футболе", что всегда создает дополнительную психологическую нагрузку.

Не поворачиваться лицом к флагу и гимну РФ в знак протеста, но стоять на пьедестале - такую позицию первоначально выразила олимпийская чемпионка 1980 года в составе сборной СССР одесситка Стелла Захарова, однако позже ее скорректировала: "Мы проштудировали вопрос - оказывается, даже отворачиваться нельзя". При обсуждениях в украинской федерации звучали также предложения надевать в момент поднятия флага и исполнения гимна РФ солнцезащитные очки и наушники. Впрочем, в итоге остановились на идее демонстративного надевания только наушников, указала вице-президент UGF.