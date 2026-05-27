«Боимся ехать!» Туризм Латгалии потерял 60% бронирований за две недели

По оценке Латгальской туристической ассоциации, количество отказов от бронирований со стороны иностранных туристов и туроператоров достигло 60%. Местные туристы также стали заметно реже бронировать поездки — минус 40% по сравнению с прошлым годом. Массово отменяются корпоративные мероприятия и школьные экскурсии.

Владелица гостевых домиков «Million Star Hotel» у Вилякского озера в Балвском крае Санта Шмите подтвердила, что туристы напрямую указывают причину отказа:

«Люди очень осторожны с бронированиями. Как только происходит очередной инцидент, сразу приходят отказы. В тексте чётко написано — боятся из-за дронов».

Представитель Лудзенского центра ремесленников Лига Кондрате отметила, что особенно часто отказываются именно латвийские туристы из других регионов страны:

«Эстонские, литовские и немецкие группы свои поездки не отменяют. А вот латвийцы — отказываются. Это заставляет задуматься, насколько мы как народ готовы поддерживать друг друга».

Руководитель Латгальской туристической ассоциации Елена Кияшко подчеркнула, что простой туристических объектов ударит не только по гостиницам, но и по местным производителям, фермерам, общепиту и транспорту. По её мнению, сохранение экономической стабильности Латгалии сейчас является вопросом национальной безопасности.

Ассоциация требует от государства срочных мер поддержки, включая снижение или отсрочку налогов на рабочую силу, целевые дотации и пересмотр условий реализации проектов.

«За последние две недели не было ни одного дня, чтобы предприниматели не звонили и не спрашивали, что делать. Туристы прямо говорят, что психологически боятся ехать», — рассказала Кияшко.

Латвийское агентство инвестиций и развития обещает искать возможности для большей поддержки отрасли как посредством международных мероприятий, так и местных туристических инициатив.

«В течение летнего сезона активного туризма мы планируем проводить местные мероприятия по продвижению туризма, а также дни домашних кафе, которые пользуются большой популярностью. В Латгале в этом году они также будут широко представлены во всех регионах. Потому что с помощью нашей маркетинговой и рекламной деятельности, а также коммуникаций мы обязательно поддержим Латгале», — сказала представитель агентства Инесе Шивара.