Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 27. Мая Завтра: Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
Доступность

«Боимся ехать!» Туризм Латгалии потерял 60% бронирований за две недели

Редакция PRESS 27 мая, 2026 12:05

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Из-за повторяющихся инцидентов с дронами и регулярных воздушных тревог в восточной части Латвии туристическая отрасль Латгалии переживает серьёзный кризис, сообщает LSM.

По оценке Латгальской туристической ассоциации, количество отказов от бронирований со стороны иностранных туристов и туроператоров достигло 60%. Местные туристы также стали заметно реже бронировать поездки — минус 40% по сравнению с прошлым годом. Массово отменяются корпоративные мероприятия и школьные экскурсии.

Владелица гостевых домиков «Million Star Hotel» у Вилякского озера в Балвском крае Санта Шмите подтвердила, что туристы напрямую указывают причину отказа:

«Люди очень осторожны с бронированиями. Как только происходит очередной инцидент, сразу приходят отказы. В тексте чётко написано — боятся из-за дронов».

Представитель Лудзенского центра ремесленников Лига Кондрате отметила, что особенно часто отказываются именно латвийские туристы из других регионов страны:

«Эстонские, литовские и немецкие группы свои поездки не отменяют. А вот латвийцы — отказываются. Это заставляет задуматься, насколько мы как народ готовы поддерживать друг друга».

Руководитель Латгальской туристической ассоциации Елена Кияшко подчеркнула, что простой туристических объектов ударит не только по гостиницам, но и по местным производителям, фермерам, общепиту и транспорту. По её мнению, сохранение экономической стабильности Латгалии сейчас является вопросом национальной безопасности.

Ассоциация требует от государства срочных мер поддержки, включая снижение или отсрочку налогов на рабочую силу, целевые дотации и пересмотр условий реализации проектов.

«За последние две недели не было ни одного дня, чтобы предприниматели не звонили и не спрашивали, что делать. Туристы прямо говорят, что психологически боятся ехать», — рассказала Кияшко.

Латвийское агентство инвестиций и развития обещает искать возможности для большей поддержки отрасли как посредством международных мероприятий, так и местных туристических инициатив.

«В течение летнего сезона активного туризма мы планируем проводить местные мероприятия по продвижению туризма, а также дни домашних кафе, которые пользуются большой популярностью. В Латгале в этом году они также будут широко представлены во всех регионах. Потому что с помощью нашей маркетинговой и рекламной деятельности, а также коммуникаций мы обязательно поддержим Латгале», — сказала представитель агентства Инесе Шивара.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Силиня была готова занять пост минобороны и теперь обещает отомстить Кулбергсу
Важно

Силиня была готова занять пост минобороны и теперь обещает отомстить Кулбергсу (3)

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?
Важно

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?

Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям
Важно

Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Воздушный психоз: жителям Латгалии помогают успокоиться — на трёх языках

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Читать
Загрузка

Объявлено жёлтое предупреждение: в Иманте дерево придавило автомобиль

Новости Латвии 20:29

Новости Латвии 0 комментариев

В связи с сильным ветром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил жёлтое предупреждение. 

В связи с сильным ветром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил жёлтое предупреждение. 

Читать

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?

Важно 20:24

Важно 0 комментариев

В конце 2025 года на банковских счетах жителей Латвии находилось 12,1 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти. Очевидно, что в «бумажных деньгах» хранятся еще многие миллионы. Но эксперты видят в этом не признаки благополучия населения, а потери, которые несут люди - огромная инфляция последних лет буквально опустошает накопления, сообщает bb.lv со ссылкой на kasjauns.lv.

В конце 2025 года на банковских счетах жителей Латвии находилось 12,1 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти. Очевидно, что в «бумажных деньгах» хранятся еще многие миллионы. Но эксперты видят в этом не признаки благополучия населения, а потери, которые несут люди - огромная инфляция последних лет буквально опустошает накопления, сообщает bb.lv со ссылкой на kasjauns.lv.

Читать

Опубликован рейтинг лучших стран мира для переезда: кто же лидер?

Важно 20:13

Важно 0 комментариев

Если вы переезжаете всей семьёй или хотите улучшить баланс расходов и доходов, вот направления, которые стоит рассмотреть. Переехать за границу можно по множеству причин: от карьерных перспектив и желания быть рядом со своей второй половиной до простого стремления жить там, где лучше погода.

Если вы переезжаете всей семьёй или хотите улучшить баланс расходов и доходов, вот направления, которые стоит рассмотреть. Переехать за границу можно по множеству причин: от карьерных перспектив и желания быть рядом со своей второй половиной до простого стремления жить там, где лучше погода.

Читать

Возраст празднику не помеха: чем Паулс удивил гостей на своих именинах

Всюду жизнь 20:12

Всюду жизнь 0 комментариев

Маэстро отпраздновал свои именины в конце апреля в кругу ближайших друзей, партнеров по сцене и родственников, пишет nra.lv со ссылкой на журнал "Jauns&Privāts".

Маэстро отпраздновал свои именины в конце апреля в кругу ближайших друзей, партнеров по сцене и родственников, пишет nra.lv со ссылкой на журнал "Jauns&Privāts".

Читать

Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

В среду к 19:00 в единую систему экстренного вызова 112 поступило 111 сообщений о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В среду к 19:00 в единую систему экстренного вызова 112 поступило 111 сообщений о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Читать

В Индии переснимают фильмы о «малой войне» 2020 года, чтобы не обидеть Китай

Важно 20:01

Важно 0 комментариев

Пока Индия и Китай стремятся стабилизировать свои отношения после многих лет пограничной напряженности, индийские кинематографисты заявляют, что проекты, вдохновленные столкновениями в долине Галван в 2020 году, перерабатываются, откладываются или снимаются с производства вследствие официальных предупреждений о недопустимости «нападки на Китай», пишут индийские СМИ.

Пока Индия и Китай стремятся стабилизировать свои отношения после многих лет пограничной напряженности, индийские кинематографисты заявляют, что проекты, вдохновленные столкновениями в долине Галван в 2020 году, перерабатываются, откладываются или снимаются с производства вследствие официальных предупреждений о недопустимости «нападки на Китай», пишут индийские СМИ.

Читать