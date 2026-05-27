Инвесторы боятся вкладываться в Латгалию из-за угрозы дронов

По его словам, сообщения системы сотового вещания фактически останавливают работу предприятий. После таких предупреждений производство прекращается, сотрудники уходят домой, а если сигнал приходит рано утром, работники часто остаются дома вместе с детьми. Для бизнеса это означает сорванные графики, проблемы с выполнением договоров и риски по кредитным обязательствам.

«Это создаёт страх инвестировать в развитие», - заявил Дембовскис.

Он отметил, что удар ощущает не только промышленность. Массовая отмена туристических бронирований, о которой ранее говорила Латгальская туристическая ассоциация, запускает цепную реакцию: страдают ремесленники, домашние производители, предприятия общепита, культурные и спортивные мероприятия.

«Мы сами сталкиваемся с тем, что отказываются ехать инвесторы, которых интересовала Латгалия», - сказал представитель Латвийской торгово-промышленной палаты.

По его словам, несколько поездок инвесторов планировались на май и лето, но все они были отменены. Местные предприниматели и организации не могут убедить потенциальных партнёров, что возможные неудобства удастся компенсировать.

Дембовскис считает, что властям нужно точнее формулировать предупреждения системы сотового вещания. Руководители предприятий и учреждений должны получать достаточно конкретную информацию, чтобы принимать решения на месте, а не автоматически останавливать работу.

Он также призвал использовать кризис как повод для более смелых решений, в том числе для принятия закона о развитии территорий восточного приграничья.

Руководитель Латгальского региона Латвийского агентства инвестиций и развития Андрей Зелчс признал, что приграничье сейчас вряд ли выглядит особенно привлекательным для бизнеса. Однако, по его словам, ни одно из уже работающих предприятий пока не покинуло регион, хотя такие разговоры есть.

В последние недели жители ряда краёв Латгалии и некоторых краёв Видземе регулярно получают предупреждения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Причина - беспилотники, которые приближались к территории Латвии или залетали в страну.

Обсуждение алгоритмов действий продолжается, поскольку постоянные тревоги уже заметно влияют на повседневную жизнь и экономику регионов. Ранее в Латвию уже залетали или даже взрывались несколько беспилотников, связанных с войной России против Украины, в том числе 7 мая в Резекне. Пострадавших в этих случаях не было.