Press.lv
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Ср, 27. Мая
Инвесторы боятся вкладываться в Латгалию из-за угрозы дронов

Редакция PRESS 27 мая, 2026 11:09

LETA

Предупреждения о возможной угрозе в воздушном пространстве уже бьют по экономике Латгалии. Потенциальные инвесторы отказываются от поездок в регион и не спешат вкладываться в развитие. Об этом на заседании Латгальской подкомиссии Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам заявил председатель Латгальского регионального совета Латвийской торгово-промышленной палаты Иво Дембовскис.

По его словам, сообщения системы сотового вещания фактически останавливают работу предприятий. После таких предупреждений производство прекращается, сотрудники уходят домой, а если сигнал приходит рано утром, работники часто остаются дома вместе с детьми. Для бизнеса это означает сорванные графики, проблемы с выполнением договоров и риски по кредитным обязательствам.

«Это создаёт страх инвестировать в развитие», - заявил Дембовскис.

Он отметил, что удар ощущает не только промышленность. Массовая отмена туристических бронирований, о которой ранее говорила Латгальская туристическая ассоциация, запускает цепную реакцию: страдают ремесленники, домашние производители, предприятия общепита, культурные и спортивные мероприятия.

«Мы сами сталкиваемся с тем, что отказываются ехать инвесторы, которых интересовала Латгалия», - сказал представитель Латвийской торгово-промышленной палаты.

По его словам, несколько поездок инвесторов планировались на май и лето, но все они были отменены. Местные предприниматели и организации не могут убедить потенциальных партнёров, что возможные неудобства удастся компенсировать.

Дембовскис считает, что властям нужно точнее формулировать предупреждения системы сотового вещания. Руководители предприятий и учреждений должны получать достаточно конкретную информацию, чтобы принимать решения на месте, а не автоматически останавливать работу.

Он также призвал использовать кризис как повод для более смелых решений, в том числе для принятия закона о развитии территорий восточного приграничья.

Руководитель Латгальского региона Латвийского агентства инвестиций и развития Андрей Зелчс признал, что приграничье сейчас вряд ли выглядит особенно привлекательным для бизнеса. Однако, по его словам, ни одно из уже работающих предприятий пока не покинуло регион, хотя такие разговоры есть.

В последние недели жители ряда краёв Латгалии и некоторых краёв Видземе регулярно получают предупреждения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Причина - беспилотники, которые приближались к территории Латвии или залетали в страну.

Обсуждение алгоритмов действий продолжается, поскольку постоянные тревоги уже заметно влияют на повседневную жизнь и экономику регионов. Ранее в Латвию уже залетали или даже взрывались несколько беспилотников, связанных с войной России против Украины, в том числе 7 мая в Резекне. Пострадавших в этих случаях не было.

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?
Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?

Совершенно новый гроб выброшен в Риге на мусорник: рижане в шоке
Совершенно новый гроб выброшен в Риге на мусорник: рижане в шоке (5)

Воздушный психоз: жителям Латгалии помогают успокоиться — на трёх языках

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

В связи с сильным ветром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил жёлтое предупреждение. 

В конце 2025 года на банковских счетах жителей Латвии находилось 12,1 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти. Очевидно, что в «бумажных деньгах» хранятся еще многие миллионы. Но эксперты видят в этом не признаки благополучия населения, а потери, которые несут люди - огромная инфляция последних лет буквально опустошает накопления, сообщает bb.lv со ссылкой на kasjauns.lv.

Если вы переезжаете всей семьёй или хотите улучшить баланс расходов и доходов, вот направления, которые стоит рассмотреть. Переехать за границу можно по множеству причин: от карьерных перспектив и желания быть рядом со своей второй половиной до простого стремления жить там, где лучше погода.

Маэстро отпраздновал свои именины в конце апреля в кругу ближайших друзей, партнеров по сцене и родственников, пишет nra.lv со ссылкой на журнал "Jauns&Privāts".

В среду к 19:00 в единую систему экстренного вызова 112 поступило 111 сообщений о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Пока Индия и Китай стремятся стабилизировать свои отношения после многих лет пограничной напряженности, индийские кинематографисты заявляют, что проекты, вдохновленные столкновениями в долине Галван в 2020 году, перерабатываются, откладываются или снимаются с производства вследствие официальных предупреждений о недопустимости «нападки на Китай», пишут индийские СМИ.

