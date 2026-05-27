Северная Корея показала ракеты с ИИ: мир теперь гадает, где именно был интеллект

Редакция PRESS 27 мая, 2026 10:21

Всюду жизнь 0 комментариев

холодильников, рекламных сервисов и банковских приложений. Теперь до него добралась и северокорейская военная риторика.

Северная Корея заявила, что испытала новые ракеты и реактивные снаряды с использованием технологий искусственного интеллекта. За испытаниями, как сообщило государственное агентство KCNA, лично наблюдал Ким Чен Ын.

Главная деталь — не сам запуск. Пхеньян регулярно показывает ракеты, установки и довольных генералов. Новым стало другое: в описании испытаний появилось выражение “AI-guided”, то есть наведение с помощью ИИ. По версии северокорейских СМИ, технология должна помогать тактической крылатой ракете точнее поражать цель.

Но вот здесь начинается самое интересное. Из сообщения KCNA невозможно понять, где именно находился этот искусственный интеллект: внутри ракеты, в системе наведения, в наземном пункте управления или в красивой формулировке для внешнего мира. Слово “ИИ” звучит громко, но само по себе еще не доказывает технологический прорыв.

Южнокорейские военные тем временем сообщили, что зафиксировали несколько запусков. Среди них была баллистическая ракета малой дальности, которая пролетела около 80 километров и упала в море. То есть часть картины осталась вполне привычной: ракета, запуск, море. Просто теперь, если верить Пхеньяну, всё это может происходить уже с искусственным интеллектом.

Военные эксперты объясняют, что речь может идти не о “разумной ракете” из фантастического фильма, а об алгоритмах распознавания цели и помощи в наведении на финальном участке полета. Это важная разница. ИИ в таком контексте — не маленький электронный мозг, который сидит в боеголовке и размышляет о судьбе мира, а набор систем обработки данных.

Однако само появление этого слова в северокорейском сообщении показательно. Раньше для военной демонстрации хватало слов “новый”, “мощный”, “точный” и “современный”. Теперь к ним добавилось “искусственный интеллект”.

Ким Чен Ын, по данным KCNA, остался доволен испытаниями и говорил о техническом прогрессе армии. Для внутренней аудитории это выглядит как очередная демонстрация силы. Для внешней — как сигнал: даже самые закрытые режимы теперь хотят говорить об оружии языком технологий будущего.

И тут, пожалуй, самая важная деталь не в том, насколько “умной” была конкретная ракета. Важнее другое: слово ИИ стало таким мощным символом, что его уже прикрепляют даже к ракетным испытаниям.

Раньше оружие просто называли точным. Теперь оно должно быть еще и “умным”. А насколько умным — это уже отдельный вопрос, на который государственные агентства обычно отвечают не слишком подробно.

Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям
Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?
Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?

Силиня была готова занять пост минобороны и теперь обещает отомстить Кулбергсу
Силиня была готова занять пост минобороны и теперь обещает отомстить Кулбергсу

Воздушный психоз: жителям Латгалии помогают успокоиться — на трёх языках

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Объявлено жёлтое предупреждение: в Иманте дерево придавило автомобиль

В связи с сильным ветром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил жёлтое предупреждение. 

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?

В конце 2025 года на банковских счетах жителей Латвии находилось 12,1 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти. Очевидно, что в «бумажных деньгах» хранятся еще многие миллионы. Но эксперты видят в этом не признаки благополучия населения, а потери, которые несут люди - огромная инфляция последних лет буквально опустошает накопления, сообщает bb.lv со ссылкой на kasjauns.lv.

Опубликован рейтинг лучших стран мира для переезда: кто же лидер?

Если вы переезжаете всей семьёй или хотите улучшить баланс расходов и доходов, вот направления, которые стоит рассмотреть. Переехать за границу можно по множеству причин: от карьерных перспектив и желания быть рядом со своей второй половиной до простого стремления жить там, где лучше погода.

Возраст празднику не помеха: чем Паулс удивил гостей на своих именинах

Маэстро отпраздновал свои именины в конце апреля в кругу ближайших друзей, партнеров по сцене и родственников, пишет nra.lv со ссылкой на журнал "Jauns&Privāts".

Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям

В среду к 19:00 в единую систему экстренного вызова 112 поступило 111 сообщений о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В Индии переснимают фильмы о «малой войне» 2020 года, чтобы не обидеть Китай

Пока Индия и Китай стремятся стабилизировать свои отношения после многих лет пограничной напряженности, индийские кинематографисты заявляют, что проекты, вдохновленные столкновениями в долине Галван в 2020 году, перерабатываются, откладываются или снимаются с производства вследствие официальных предупреждений о недопустимости «нападки на Китай», пишут индийские СМИ.

