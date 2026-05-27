Северная Корея показала ракеты с ИИ: мир теперь гадает, где именно был интеллект

Северная Корея заявила, что испытала новые ракеты и реактивные снаряды с использованием технологий искусственного интеллекта. За испытаниями, как сообщило государственное агентство KCNA, лично наблюдал Ким Чен Ын.

Главная деталь — не сам запуск. Пхеньян регулярно показывает ракеты, установки и довольных генералов. Новым стало другое: в описании испытаний появилось выражение “AI-guided”, то есть наведение с помощью ИИ. По версии северокорейских СМИ, технология должна помогать тактической крылатой ракете точнее поражать цель.

Но вот здесь начинается самое интересное. Из сообщения KCNA невозможно понять, где именно находился этот искусственный интеллект: внутри ракеты, в системе наведения, в наземном пункте управления или в красивой формулировке для внешнего мира. Слово “ИИ” звучит громко, но само по себе еще не доказывает технологический прорыв.

Южнокорейские военные тем временем сообщили, что зафиксировали несколько запусков. Среди них была баллистическая ракета малой дальности, которая пролетела около 80 километров и упала в море. То есть часть картины осталась вполне привычной: ракета, запуск, море. Просто теперь, если верить Пхеньяну, всё это может происходить уже с искусственным интеллектом.

Военные эксперты объясняют, что речь может идти не о “разумной ракете” из фантастического фильма, а об алгоритмах распознавания цели и помощи в наведении на финальном участке полета. Это важная разница. ИИ в таком контексте — не маленький электронный мозг, который сидит в боеголовке и размышляет о судьбе мира, а набор систем обработки данных.

Однако само появление этого слова в северокорейском сообщении показательно. Раньше для военной демонстрации хватало слов “новый”, “мощный”, “точный” и “современный”. Теперь к ним добавилось “искусственный интеллект”.

Ким Чен Ын, по данным KCNA, остался доволен испытаниями и говорил о техническом прогрессе армии. Для внутренней аудитории это выглядит как очередная демонстрация силы. Для внешней — как сигнал: даже самые закрытые режимы теперь хотят говорить об оружии языком технологий будущего.

И тут, пожалуй, самая важная деталь не в том, насколько “умной” была конкретная ракета. Важнее другое: слово ИИ стало таким мощным символом, что его уже прикрепляют даже к ракетным испытаниям.

Раньше оружие просто называли точным. Теперь оно должно быть еще и “умным”. А насколько умным — это уже отдельный вопрос, на который государственные агентства обычно отвечают не слишком подробно.