Почему гнездо аиста нельзя просто убрать с крыши?

Редакция PRESS 27 мая, 2026 09:50

Новости Латвии

Управление охраны природы напоминает: самовольно снимать или уничтожать аистиные гнёзда в активный период выведения потомства нельзя. Белые аисты, их яйца и гнёзда находятся под особой защитой Закона о защите видов и биотопов.

Убрать гнездо можно только в исключительных случаях - если оно угрожает безопасности людей или самих птиц и других решений нет. Даже тогда требуется разрешение Управления охраны природы.

В Латвии гнездится около 5,5% европейской популяции аистов - более 13 000 пар. Больше всего аистов в Европе встречается в Латвии, Польше и Литве. Плотность гнёзд белого аиста в Латвии - одна из самых высоких в Европе: до 65 гнёзд на каждые 100 квадратных километров сельскохозяйственных земель.

«Белые аисты прекрасно приспособились к жизни рядом с человеком - если раньше почти все их гнёзда находились на деревьях, то сегодня аисты в основном выбирают для гнёзд опоры линий электропередачи», - поясняет представительница Управления охраны природы Карина Лаздане.

По её словам, почти 80% гнёзд построены на таких опорах. Аисты также селятся на дымоходах зданий и водонапорных башнях. Огромные гнёзда весом в несколько сотен килограммов могут перегружать столбы и конструкции зданий, вызывать короткие замыкания, угрозу пожара и опасность для людей и самих птиц.

В обычных случаях опасные гнёзда после получения разрешения снимают вне периода гнездования - с 1 сентября по 1 марта, когда перелётные птицы уже улетели. Если есть непосредственная угроза или аварийная ситуация, гнездо можно убрать и во время сезона, но также только с разрешения управления. Хорошей практикой считается предоставить аистам альтернативное место для гнезда.

По данным Sadales tīkls, из-за электротравм или падения гнёзд ежегодно погибают примерно от 60 до 100 аистов. В 2022 году зарегистрировали 81 погибшую птицу, в 2023 году - 59, в 2024 году - 88, а в 2025 году - 103.

Жителей просят не действовать самостоятельно. Если опасное гнездо находится на линии электроснабжения или другом объекте инфраструктуры, нужно сообщить оперативным службам или владельцу объекта. Если гнездо на крыше или дымоходе частного дома и угрожает конструкции либо пожарной безопасности, владельцу следует обратиться в Управление охраны природы по адресу pasts@daba.gov.lv для оценки ситуации и возможного разрешения на демонтаж.

Воздушный психоз: жителям Латгалии помогают успокоиться — на трёх языках

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Объявлено жёлтое предупреждение: в Иманте дерево придавило автомобиль

В связи с сильным ветром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил жёлтое предупреждение. 

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?

В конце 2025 года на банковских счетах жителей Латвии находилось 12,1 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти. Очевидно, что в «бумажных деньгах» хранятся еще многие миллионы. Но эксперты видят в этом не признаки благополучия населения, а потери, которые несут люди - огромная инфляция последних лет буквально опустошает накопления, сообщает bb.lv со ссылкой на kasjauns.lv.

Опубликован рейтинг лучших стран мира для переезда: кто же лидер?

Если вы переезжаете всей семьёй или хотите улучшить баланс расходов и доходов, вот направления, которые стоит рассмотреть. Переехать за границу можно по множеству причин: от карьерных перспектив и желания быть рядом со своей второй половиной до простого стремления жить там, где лучше погода.

Возраст празднику не помеха: чем Паулс удивил гостей на своих именинах

Маэстро отпраздновал свои именины в конце апреля в кругу ближайших друзей, партнеров по сцене и родственников, пишет nra.lv со ссылкой на журнал "Jauns&Privāts".

Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям

В среду к 19:00 в единую систему экстренного вызова 112 поступило 111 сообщений о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В Индии переснимают фильмы о «малой войне» 2020 года, чтобы не обидеть Китай

Пока Индия и Китай стремятся стабилизировать свои отношения после многих лет пограничной напряженности, индийские кинематографисты заявляют, что проекты, вдохновленные столкновениями в долине Галван в 2020 году, перерабатываются, откладываются или снимаются с производства вследствие официальных предупреждений о недопустимости «нападки на Китай», пишут индийские СМИ.

