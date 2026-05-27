Почему гнездо аиста нельзя просто убрать с крыши?

Убрать гнездо можно только в исключительных случаях - если оно угрожает безопасности людей или самих птиц и других решений нет. Даже тогда требуется разрешение Управления охраны природы.

В Латвии гнездится около 5,5% европейской популяции аистов - более 13 000 пар. Больше всего аистов в Европе встречается в Латвии, Польше и Литве. Плотность гнёзд белого аиста в Латвии - одна из самых высоких в Европе: до 65 гнёзд на каждые 100 квадратных километров сельскохозяйственных земель.

«Белые аисты прекрасно приспособились к жизни рядом с человеком - если раньше почти все их гнёзда находились на деревьях, то сегодня аисты в основном выбирают для гнёзд опоры линий электропередачи», - поясняет представительница Управления охраны природы Карина Лаздане.

По её словам, почти 80% гнёзд построены на таких опорах. Аисты также селятся на дымоходах зданий и водонапорных башнях. Огромные гнёзда весом в несколько сотен килограммов могут перегружать столбы и конструкции зданий, вызывать короткие замыкания, угрозу пожара и опасность для людей и самих птиц.

В обычных случаях опасные гнёзда после получения разрешения снимают вне периода гнездования - с 1 сентября по 1 марта, когда перелётные птицы уже улетели. Если есть непосредственная угроза или аварийная ситуация, гнездо можно убрать и во время сезона, но также только с разрешения управления. Хорошей практикой считается предоставить аистам альтернативное место для гнезда.

По данным Sadales tīkls, из-за электротравм или падения гнёзд ежегодно погибают примерно от 60 до 100 аистов. В 2022 году зарегистрировали 81 погибшую птицу, в 2023 году - 59, в 2024 году - 88, а в 2025 году - 103.

Жителей просят не действовать самостоятельно. Если опасное гнездо находится на линии электроснабжения или другом объекте инфраструктуры, нужно сообщить оперативным службам или владельцу объекта. Если гнездо на крыше или дымоходе частного дома и угрожает конструкции либо пожарной безопасности, владельцу следует обратиться в Управление охраны природы по адресу pasts@daba.gov.lv для оценки ситуации и возможного разрешения на демонтаж.