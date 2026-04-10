Как оформить завещание имущества, если супруг пропал?

В вашей ситуации, в принципе, вы можете составить завещание и указать внуков как наследников. Однако проблема не в самом завещании, а в юридическом статусе вашего мужа и в том, кому на самом деле принадлежит имущество.

Земля, которую вы получили по наследству от своих родителей, считается вашей отдельной собственностью, поскольку вы, будучи в браке, получили ее безвозмездно – по наследству. Поэтому вы вправе распоряжаться ею и завещать внукам (за исключением прав на обязательную долю других наследников).

С квартирой ситуация сложнее. Она была куплена в браке, и, даже если ваш муж уехал на заработки и пропал, это автоматически не лишает его прав. Пока он юридически считается живым, квартира может рассматриваться как ваше с мужем совместное имущество, даже если в Земельной книге в качестве собственника указаны только вы. Кроме того, у мужа сохраняется право на обязательную долю наследства.

Это значит, что без урегулирования его статуса полностью распоряжаться квартирой невозможно.

Существует несколько возможных способов разрешения этой ситуации.

Признание супруга умершим

Согласно статье 377 Гражданского закона, пропавшего без вести суд может объявить умершим по просьбе заинтересованных лиц, а при их отсутствии — по просьбе опекуна имущества или прокурора. Обратиться в суд можно через десять лет после конца того года, когда поступили последние сведения о пропавшем, а если на момент получения последних сведений ему было 70 лет или больше, - через пять лет.

После признания супруга умершим его имущество, если он не оставил завещания, распределяется между наследниками, которые были ближайшими родственниками, или супругом на момент его предполагаемой смерти либо на момент возбуждения дела, если день смерти определить невозможно.

В вашем случае муж отсутствует почти двадцать лет, поэтому есть все основания обратиться в суд с прошением о признании его умершим. После вступления решения суда в законную силу его имущество, включая возможную долю в квартире, будет передано наследникам.

Только после этого можно определить, кому принадлежит квартира: либо она перейдет полностью в вашу собственность, либо часть перейдет к другим наследникам (например, вашим с мужем детям (и/или его детям). И уже исходя из этого станет понятно, как сформулировать в завещании распоряжение в отношении квартиры.

Поэтому на практике лучше действовать последовательно: сначала юридически урегулировать статус пропавшего мужа через суд, затем оформить права собственности на квартиру и только после этого составлять завещание. Хотя формально завещание можно оформить и сейчас, но без решения этих вопросов оно создает риск споров и осложнений при наследовании.

Объявление пропавшим без вести

Перед тем как обратиться в суд с прошением о признании мужа умершим, можно сначала признать его пропавшим без вести. Но это промежуточный статус, который фиксирует отсутствие сведений о человеке, однако не решает окончательно вопросы собственности и наследства.

Развод

Поскольку муж юридически считается живым, формально развод возможен. В Латвии расторгнуть брак можно через нотариуса, если оба супруга согласны и достигли договоренности по всем вопросам, включая раздел имущества. В остальных случаях развод осуществляется через суд.

Суд признает брак распавшимся, если супруги проживают раздельно не менее одного года и отсутствуют основания считать, что брак может быть восстановлен. Так как вы с мужем не живете вместе почти двадцать лет, суд, скорее всего, признает, что брак фактически распался, и расторгнет его.

Однако развод не решает всех юридических вопросов. Даже после его оформления квартира может считаться совместной собственностью, и доля пропавшего супруга может сохраняться. Таким образом, развод сам по себе не является гарантией полной свободы распоряжения квартирой и не устраняет риск оспаривания завещания.

Отстранение от наследства

Отстранение от наследства понимается как воля, выраженная в распоряжении на случай смерти, чтобы лицо, имеющее право наследовать по закону (к этим лицам относится, например, супруг), не стало наследником.

Согласно части третьей статьи 431, наследодатель может отстранить от наследства своего супруга по общим причинам, предусмотренным в статье 428 закона, а также в случае, когда брак себя изжил и супруги живут раздельно более года. Это значит, что вы можете воспользоваться положениями части третьей статьи 431 закона, чтобы отстранить мужа от наследства. Но для этого сначала нужно оформить расторжение брака через суд.

После того как судебное решение о расторжении брака вступит в законную силу, вы можете составить завещание, указав в нем, что отстраняете мужа от наследства, ссылаясь на статью 431 Гражданского закона. В результате вы юридически сможете «освободить» свое имущество от прав пропавшего супруга и завещать землю и квартиру своим внукам.

Заключение

Все приведенные выше выводы носят обобщенный характер, так как в действительности могут существовать дополнительные обстоятельства, не указанные в письме, которые существенно влияют на наследственные права, состав имущества и возможность отстранения супруга от наследства. Поэтому вам необходимо обратиться к квалифицированному адвокату и нотариусу.