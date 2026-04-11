Представители музыкальной индустрии подчеркивают, что музыка, произведенная в Латвии, песни на латышском языке и местные исполнители составляют меньшинство на радио. В репертуаре доминирует музыка из России, США и других стран.

«Эта ситуация не является результатом свободного рынка — это структурный дисбаланс, который наносит вред как латвийской экономике, так и культурной среде и национальной безопасности», — отмечают представители индустрии.

В письме подчеркивается, что радиоволны являются ограниченным государственным ресурсом, право использования которого предоставляется государством посредством лицензии.

Представители отрасли отмечают наличие четкой правовой основы для регулирования, определяющего минимальную долю музыки, созданной в Латвии, в коммерческом радиоэфире. В соответствии с Договором о функционировании Европейского союза, государства-члены имеют право применять принцип культурного исключения, который позволяет уравновешивать основные свободы внутреннего рынка с интересами общества – необходимостью сохранения и продвижения культурного многообразия и национальных особенностей.

Данные Латвийской ассоциации исполнителей и продюсеров (LaIPA) за 2024 год показывают, что из 42 проанализированных коммерческих радиостанций абсолютное большинство не имеет доли музыки, созданной в Латвии, в то время как средний показатель по всему сектору составляет всего 19%.

В письме поясняется, что каждый раз, когда коммерческая радиостанция проигрывает песню иностранного автора, иностранные авторы, исполнители и звукозаписывающие компании получают компенсацию. Данные Агентства по вопросам авторского права и коммуникаций (AKKA/LAA) за 2022-2024 годы показывают, что латвийские создатели музыки получают менее четверти от общего объема авторских вознаграждений в коммерческом радиовещании.

Представители музыкальной индустрии обращают внимание на то, что доходы LaIPA от связанных прав на воспроизведение музыкальных записей в публичных выступлениях, на радио и телевидении растут — со 105 367 евро в 2003 году до 4,02 млн евро в 2025 году. В заключение отмечается, что индустрия жизнеспособна и растет, но без достаточного количества эфирного времени на радио этот потенциал не реализуется в полной мере.

По мнению авторов письма, отсутствие квот в Латвии ослабляет конкурентоспособность латвийских авторов, исполнителей и продюсеров по отношению к зарубежной музыкальной индустрии и крупным международным издательствам. Они отмечают, что во многих странах регулирование местного контента обеспечивает сохранение значительной части средств в местной экосистеме – на творчество, маркетинг, развитие аудитории и экспорт.

«В Латвии такого механизма нет, и местные создатели конкурируют с индустриями, развитие которых уже систематически поддерживается культурной политикой соответствующих стран», – говорят представители индустрии.

В письме подчеркивается, что в Латвии, где часть общества живет в многоязычной медиа-среде, присутствие в эфире латышского языка и культуры, созданных в Латвии, имеет стратегическое значение. По мнению представителей индустрии, ситуация, в которой доминирует иностранный контент, является не только культурно-политическим вопросом, но и вопросом информационной безопасности.

Комментарий press.lv:

Как говорится, всё новое это хорошо забытое старое. Относительно недавно - в проклятые советские времена на радио, телевидении, на особо важных концертах были установлены квоты на музыку советских композиторов. Зарабатывали эти композиторы действительно хорошо, имели спецпайки, жили в роскошных квартирах и на госдачах. Только музыку их за редким исключением мало кто любил. А ту, что народ любил, слушали и сверх квот. И вот нынешние латвийские музыканты предлагают вернуться к той ещё практике. А вдруг радио слушать перестанут?