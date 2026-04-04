Представители церкви среди правителей — серьёзная угроза: архиепископ Станкевич

«Христианская церковь выступает против теократии — в отличие от ислама. Церковь отделена от государства, поскольку исторический опыт показывает: когда представители церкви становятся правителями, возникает серьёзная угроза — светские амбиции смешиваются с духовными принципами, и это плохо заканчивается. Поэтому нет ни одной партии, которая в чистом виде реализовывала бы христианскую линию», — пояснил Станкевич. Он добавил, что хотя существуют партии, заявляющие о христианских ценностях как своей основе, сама церковь не отождествляет себя ни с одной из них.

«Потому что люди, являющиеся членами церкви, есть во всех партиях, и мы стараемся помогать каждому человеку — независимо от его политической принадлежности — возвращаться от зла, греха, эгоизма и корысти».

Отвечая на вопрос, где в нынешнее тревожное время, особенно в период Пасхи, людям искать душевное спокойствие, Станкевич прежде всего отметил: «Быть в гармонии с собой».

«Жить в согласии со своей совестью, с окружающими людьми и задавать себе вопросы: “Есть ли у меня друзья?”, “Налажены ли мои отношения в семье?”».

При этом, по его словам, решающее значение имеет вера: «Именно она способна радикально изменить наше ощущение угрозы и неопределённости, в которой мы живём, потому что с верой меняется сама перспектива жизни».