Нельзя сказать, что квартира, о которой идёт речь, имела репутацию "нехорошей". Её хозяйка - пожилая женщина, которая делит жилплощадь с сыном. Поскольку оперслужбы приехали ночью, соседи были не в курсе о случившемся.

Одна из соседок, пообщавшись со съёмочной группой, рассказала следующее: "Я слышала какой-то шум, что кто-то поднимается по лестнице, но что произошло в квартире, честно говоря, не знаю. Я знакома с соседом, он любитель выпить, сидел в тюрьме, причём не раз. Значит, он и его друг. Ужасно. Спасибо, что рассказали. [DP: А квартира тихая?] Да, он вообще редко там ночевал. У него есть женщина, а его мама живёт на даче. Я надеюсь, что она жива. Я её здесь очень редко вижу. Но он периодически здесь появляется и уходит".

По словам жильцов дома, погибший сосед был человеком любезным, но непонятным. Дверь квартиры не взломана, кто вызвал оперслужбы, неизвестно. По неофициальной информации, возможно, люди умерли из-за передозировки наркотиков, хотя ни в подъезде, ни во дворе нет никаких признаков наличия наркоманов в доме - шприцев и т.п.

"В квартире обнаружены два трупа, женщины 49 лет и мужчины 51 года. Начат уголовный процесс согласно 13-й главе Уголовного закона, назначены экспертизы, но предварительная информация не свидетельствует о преступном деянии", - поясняет Госполиция.