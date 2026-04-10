Сейм сказал «нет», а Силиня — «надо»: кто на самом деле правит Латвией?

Чем ближе выборы в 15-й Сейм, тем больше политического цирка почти по любому вопросу. Тема вызывает бурю. Коалиционные партии подняли настоящий шум. Смеются и социальные сети.

«Призыв Сейма и данное мной поручение Министерству экономики (EM) и Министерству финансов (FM) опубликовать список компаний, которые продолжают сотрудничать с Россией и Белоруссией, до сих пор не выполнено. Общество имеет право знать, и такая информация должна быть публично доступна. Если существуют препятствия для публикации информации, я ожидаю конкретных решений, а не отговорок», — написала 7 апреля в сети «X» премьер-министр Эвика Силиня.

С фразой «данное мной поручение» всё правильно — Силиня действительно дала такое поручение. Список должен был быть опубликован до 7 апреля, однако оба министерства его не опубликовали, поскольку действительно существуют определённые препятствия.

Сейм не призывал

26 марта на пленарном заседании Сейма проект решения «О публикации списка импортёров и экспортёров, осуществляющих сделки с Российской Федерацией и Республикой Беларусь» принят не был. Результат голосования: 25 «за», 20 «против», воздержались 40.

Поэтому ссылка Силини на «призыв Сейма» выглядит довольно странно. Сейм не призывал, а наоборот — не принял решение о том, что список нужно публиковать...

С призывом опубликовать список выступила оппозиционная партия Сейма — Национальное объединение (NA). В голосовании публикацию поддержал «Объединённый список» (AS), а остальные партии либо голосовали «против», либо воздержались. Воздержались также депутаты Сейма от партии премьера «Новое единство» (JV). Точно так же воздержалась фракция «Прогрессивных».

«Экспортёров и импортёров нужно публиковать, и премьер-министр поручила ответственным министерствам это сделать. Поэтому, на наш взгляд, этот проект решения в данный момент просто больше не актуален», — заявила 26 марта на пленарном заседании депутат Занда Калниня-Лукашевица (JV).

То есть «Новое единство» якобы горячо поддерживало публикацию списка, но, воздержавшись, фактически «похоронило» проект решения из-за зависти — потому что его подала оппозиция.

Хотя в публикации списка не было бы ничего плохого, если бы Сейм поддержал проект решения. Даже если бы это и не стало решающим аргументом в правовом поле, оно точно бы не помешало. По крайней мере, утверждение Силини о том, что «Сейм призвал», сейчас звучало бы корректно, и с таким мандатом Сейма министерствам EM и FM было бы проще действовать, чтобы опубликовать списки.

Виктор Валайнис в своём аккаунте «X», говоря о возможности выполнить поручение премьера, написал: «Министр финансов запретил это делать, обосновав это законом, принятым Сеймом. У вас пропал телефон министра финансов? Могу поделиться».

Экспортёры и импортёры известны

Названия компаний, которые что-то импортируют или экспортируют в Россию и Белоруссию, вовсе не секрет — такие списки ранее уже публиковались, и вряд ли что-то существенно изменилось и сейчас. Пару кликов мышкой на сайте Министерства экономики — и мы можем узнать, например, что товары или услуги в Россию экспортировали 128 компаний. Это различные логистические фирмы, производители продуктов питания и алкогольных напитков, а также фармацевтическая компания, которая отправляет в страны-агрессоры лекарства преимущественно для лечения хронических заболеваний гражданского населения по гуманитарным соображениям. Часть этих компаний не экспортирует и не импортирует товары, а оказывает, например, услуги таможенных складов и брокеров по поручению своих клиентов.

Сотрудничество компаний с Россией или Белоруссией значительно сократилось и не идёт ни в какое сравнение с временами, когда отношения были нормальными. Тем не менее оно ещё существует. Также это делают компании Литвы и Польши, только в гораздо больших объёмах. Предпринимательская деятельность в России и Белоруссии связана с очень высоким риском, поскольку в этих соседних странах возможны произвольные действия властей. Однако если предприниматели готовы рисковать и речь не идёт о нарушении санкций, то в рамках действующих законов они имеют право работать.

Экспортируя лекарства или водку в Россию, предприниматели получают прибыль, которая остаётся в Латвии — то есть это не те деньги, которые Россия может использовать на ракеты или зарплаты российским солдатам. Старое чеченское изречение гласит: врага нужно убивать на поле боя, а на рынке — торговать.

Но, конечно, да — эта мудрость не универсальна и не всегда применима. Работа в странах-агрессорах токсична и может быть также вопросом репутации. Здесь уже каждому предприятию приходится рассчитывать, что для него выгоднее — продолжать работать в России или всё-таки придумывать, как оттуда выйти.

Риск судебных тяжб

Выступая 26 марта на пленарном заседании, бывший министр экономики, депутат Сейма, докладчик по проекту решения Ильзе Индриксоне (NA) обратила внимание, что публикация списка обоснована Законом об открытости информации, который предусматривает право общества получать важную информацию о коммерческой деятельности, которая может оказывать существенное влияние на государственные интересы, экономическую среду и доверие общества к участникам рынка, в том числе их участие в публичных закупках и иных видах сотрудничества с государственным управлением. «Публикация такой информации способствует и укрепляет информированность общества и даёт возможность потребителям, партнёрам по сотрудничеству и публичной власти принимать продуманные и ответственные решения», — заявила И. Индриксоне.

Однако Закон об открытости информации — не единственный нормативный акт, действующий в Латвийской Республике. Существуют также законы, которые регулируют предпринимательскую деятельность, ограничивают попадание данных в публичное пространство, защищают коммерческую тайну. Эти вопросы юридически сложны, и возможны коллизии законов. Если какое-то предприятие обратится в суд и оспорит публикацию списка, подготовленного EM и FM, не исключено, что Латвийское государство спор проиграет. Именно поэтому FM и EM заколебались и притормозили публикацию списка.

Министерство финансов обещает помочь Министерству экономики, чтобы избежать казусов

Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) во вторник публично заявил, что список компаний, которые продолжают торговать с Россией и Белоруссией, существенно не изменился по сравнению с последними опубликованными данными.

Он отметил, что хотя закон запрещает публиковать эти данные, Министерство экономики уже дважды публиковало такой список, и последний из них до сих пор доступен всем на сайте министерства.

Валайнис также упомянул, что EM планирует обсудить с FM следующие шаги. «Посмотрим, что мы можем сделать, чтобы решить этот вопрос», — сказал министр.

По мнению Министерства финансов, такую практику следует продолжать, учитывая, что Министерство экономики уже в 2024 году публиковало соответствующую информацию на своём сайте.

FM считает, что общество имеет право знать, какие латвийские компании продолжают сотрудничать со странами-агрессорами, поэтому важно обеспечить большую прозрачность при оценке таких экономических отношений.

Чтобы обеспечить правомерность публикации такой информации, FM окажет поддержку EM, чтобы можно было подготовить всю необходимую информацию и предложения по изменениям в нормативных актах, чтобы EM в соответствии с поручением премьер-министра могла опубликовать соответствующую информацию.

Это позволило бы EM получать необходимую информацию от находящегося в её ведении Центрального статистического управления и публиковать её в соответствии со своей компетенцией.

В то же время, по мнению FM, при определении порядка публикации важно предусмотреть чёткие и объективные критерии, чтобы избежать необоснованного включения компаний в публичные списки и некорректного отражения экономической активности.

FM подчёркивает, что критерии должны быть такими, которые не требуют дополнительной ручной обработки данных, тем самым не создавая дополнительной административной нагрузки при подготовке информации и позволяя обеспечить своевременную публикацию данных.