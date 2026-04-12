Вместо парка роют котлован?! Рижане призвали вице-мэра к ответу в Пурвциемсе

Редакция PRESS 12 апреля, 2026 09:39

История борьбы жителей Пурвциемса в окрестностях улицы Детлава Бранткална продолжается уже без малого 20 лет. Впервые большую стройку на небольшом пятачке земли возле Пурвциемской средней школы планировалось начать ещё в 2007 году. Ситуация усугубляется тем, что земля, где собирались возвести новую многоэтажку - частная, и застройщик - частная компания. Однако рижане из соседних домов грудью встали на защиту своего двора, а депутаты Рижской думы изучили проект застройки и пришли к выводу, что он нелогичен. Однако сейчас застройщик снова настаивает на строительстве.

- Мы уже однажды защищали этот участок — жители организовали «живую цепь», как в своё время во время восстановления независимости Латвии, и таким образом отстояли территорию, - рассказывает Армандс Крузе, глава правления общества жителей Пурвциемса, и с некоторой горечью в голосе он продолжает. - Но спустя годы застройщик снова вернулся к этому вопросу.

Местные жители написали множество писем в Рижскую думу, и тогда было принято решение приостановить этот проект. В 2022 году к вопросу подключился и Мартыньш Стакис, на тот момент мэр Риги (ныне уже депутат Европарламента - ред.). Перед лицом нескольких сотен жителей микрорайона он пообещал сделать всё возможное, чтобы рассмотреть вариант обмена: у самоуправления достаточно земли, чтобы обменять этот участок на равноценный и благоустроить здесь парк с детской площадкой.

Казалось, что решение найдено. Самоуправление даже представило на суд жителям готовый проект нового сада на этом месте - с площадкой для детских игр и зоной для пикников, окруженные тенистым кустарником и вишневыми деревьями. На бумаге - красота! Дело оставалось за малым: договориться чтобы застройщик обменял участок земли у жилых домов на равноценную землю самоуправления в другой части города.

- Однако сейчас застройщик снова настаивает на строительстве. Дума, по сути, сказала, что не хочет участвовать в обмене, и проект может продолжиться, - заявляет Крузе, подтверждая, что ситуация, после стольких лет борьбы, по сути вернулась к исходной точке. Формально владельцы земли в своем праве возвести тут многоэтажку, но и жители по-прежнему выступают против этого строительства.

План благоустройства двора

- В Риге существует серьёзная проблема с новой застройкой: в уже продуманную городскую среду пытаются вписать новые проекты, которые ухудшают качество жизни жителей, сокращая зелёные зоны и места отдыха. Новые заборы разрывают исторически сложившуюся сеть пешеходных дорожек. О парковках даже говорить не приходится — их катастрофически не хватает, - отмечает Елена Гудошина, архитектор и еще один член правления сообщества жителей Пурвциемса. - На мой взгляд, действующие нормативы по расстояниям между многоэтажными зданиями в спальных районах слишком малы. Их следует увеличить как минимум вдвое, пропорционально высоте зданий. Сейчас девятиэтажные дома часто образуют сплошные «стены», и расстояние в 20–25 метров между такими зданиями явно недостаточно.

По проекту, от новостройки до школьной детской площадки получается всего 8 метров. Речь идёт о дворе Пурвциемской средней школы, где занимаются дети, и в считанных метрах от забора планируется многоэтажный дом, примерно десятиэтажный. Эта площадка находится рядом со школой, но формально её называют «спортивной», чтобы обойти нормы — ведь по правилам детская площадка не должна находиться ближе 10 метров. При этом доступ туда ограничен, и фактически дети из соседних домов не могут полноценно ею пользоваться. Ситуацию усугубляет и общая нехватка инфраструктуры. Уже в 2022 году департаменты Рижской думы признавали, что в этом районе не хватает мест отдыха для детей и что такая территория необходима.

- Одна детская игровая площадка приходится примерно на 9 тысяч жителей. Такой ситуации нет ни в Европе, ни в Латвии, ни в Риге, - подчеркивает Крузе и напоминает, что Пурвциемс - один из самых густонаселенных районов города. В нем проживает около 65 000 человек, и на всех около 6-7 пристойных детских площадок. - Представьте: девять тысяч человек — и всего одна площадка!

Недовольные рижане снова принялись ходить по инстанциям самоуправления, желая добиться справедливого решения. И небезуспешно: в пятницу, 10 апреля, на встречу с жителями приехал вице-мэр Марис Спринджукс ("Объединенный список"). Правда, о его визите жители узнали лишь утром того же дня и далеко не все желающие смогли прийти пообщаться с высокопоставленным чиновником. Лишь несколько десятков человек, но и это уже поболее, чем нынче собирается на некоторых митингах у Сейма.

- Насколько я понимаю, уже второй год оценивается ситуация, и вывод очевиден: с учётом плотности населения здесь логично создавать рекреационную инфраструктуру — общественную детскую площадку. В этом районе действительно не хватает мест, где дети могли бы проводить время и играть, - вице-мэр не стал отрицать, что требования жителей имеют смысл. В то же время он напомнил, что владелец земли коммерческая компания и не может просто оставить участок, потому что уже вложено около 40–60 тысяч евро в проектирование этого здания. При этом коммерсанты понимают сопротивление жителей и готовы отказаться от застройки, если им взамен предоставят равноценный участок.

На вопрос, почему самоуправление Риги уже который год не может об этом договориться, Спринджукс поясняет:

- Вопрос прошёл через Департамент развития, затем был направлен в Департамент имущества, который отвечает за обмен земель, их оценку и управление всеми свободными участками Риги. Судя по всему, проблема в отсутствии координации между департаментами — какие-то решения просто не были доведены до конца, - признал чиновник и поспешил заверить. - С нашей стороны мы сделали всё возможное! Понимаем, что дом здесь построить можно, но это ухудшит качество жизни как нынешних, так и будущих жителей. Район и так уже перегружен, с точки зрения транспорта и безопасности ситуация сложная, и добавлять ещё один дом — неправильно. Решение затянулось, и в итоге оно либо было отложено, либо вообще не принято.

Со своей стороны вице-мэр пообещал рижанам, что вновь вынесет этот вопрос на обсуждение в Рижской думе, где народные избранники попытаются найти какое-то решение, чтобы поставить точку. Он подчеркнул, что в Риге достаточно других территорий, например, на Румбуле есть свободные участки, где можно реализовать проекты многоквартирных домов.

- Просто этот вопрос нужно довести до конца, - признал Спринджукс. И хотя политик утверждает, что всецело на их стороне, местные жители нутром чувствуют: предстоит еще немало борьбы, прежде чем этот вопрос наконец будет закрыт.

