Потратили 300 тысяч, а народу не нравится: что не так с новыми велостоянками в Риге?

Недостатки, которые перечисляют критики, состоят в том, что велосипед в этих стоянках неудобно пристегнуть рамой, а можно только колесом, и этого недостаточно, чтобы воспрепятствовать краже. Кроме того, не хватает указаний, как правильно пользоваться вторым этажом. Высказываются также опасения, что зимой с велосипедов на втором этаже будут стекать соль, вода и грязь на велосипеды, припаркованные внизу.

Пользователи соцсетей также недоумевают, почему нельзя было построить одноэтажные стоянки и что мешало расположить их под путепроводами - тогда не понадобилась бы крыша. Публика сомневается и в том, что на железнодорожных станциях вообще нужны велостоянки такой вместимости, потому что с велосипедом можно сесть в поезд.

Как пояснили агентству LETA в Рижской думе, двухэтажные велостоянки были закуплены в рамках проектов по сооружению пунктов мобильности, конкретного поставщика выбирал производитель строительных работ.

Затраты для разных объектов отличаются, но в среднем каждая велостоянка с крышей обходится чуть дороже 30 тысяч евро. Сейчас такие стоянки размещены в десяти пунктах мобильности.

Самоуправление утверждает, что цель пунктов мобильности состоит в том, чтобы сделать повседневное передвижение более удобным и помочь людям чаще пользоваться общественным транспортом и велосипедом. Опыт других городов показывает, что на выбор людей влияет наличие удобной и продуманной инфраструктуры, особенно возможности удобно комбинировать велосипед с общественным транспортом. Это означает, что станет меньше поездок на частных автомашинах, меньше заторов, город станет чище и тише.

Кроме того, дума информирует, что в ходе реализации проектов устанавливаются велостоянки разных видов, в том числе и одноэтажные. Двухэтажные велостоянки строят в тех местах, где это возможно технически и где в будущем прогнозируется больше велосипедистов.

При планировании пунктов мобильности стараются соблюсти баланс между удобством, безопасностью и доступностью места, утверждает местная власть. По возможности велостоянки строятся по единому принципу, чтобы жители города легко их распознавали и чтобы стоянками можно было удобно пользоваться по всему городу.

В самоуправлении признают, что в отдельных местах могут быть уместны более простые решения, но важно обеспечить пункты мобильности достаточным числом мест и упорядоченной средой.

Чтобы велостоянками было удобнее пользоваться, дума планирует разместить простые и понятные инструкции по их использованию. Особенно это касается двухэтажных стоянок, которые для Риги в новинку и к которым придётся привыкнуть. Что мешало разместить инструкции сразу, в самоуправлении не пояснили.

Помимо этого, планируются дополнительные улучшения, в том числе установка элементов для того, чтобы можно было удобнее пристегнуть раму велосипеда. Надо полагать, изначально их не было потому, что проектировщики сами на велосипедах не ездят.