Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Потратили 300 тысяч, а народу не нравится: что не так с новыми велостоянками в Риге?

12 апреля, 2026 10:43

Новости Латвии 0 комментариев

В соцсетях, как сообщает агентство LETA, произошла дискуссия активистов по поводу двухэтажных велостоянок в отдельных местах столицы. Утверждается, что эти сооружения "ни на что не годны".

Недостатки, которые перечисляют критики, состоят в том, что велосипед в этих стоянках неудобно пристегнуть рамой, а можно только колесом, и этого недостаточно, чтобы воспрепятствовать краже. Кроме того, не хватает указаний, как правильно пользоваться вторым этажом. Высказываются также опасения, что зимой с велосипедов на втором этаже будут стекать соль, вода и грязь на велосипеды, припаркованные внизу.

Пользователи соцсетей также недоумевают, почему нельзя было построить одноэтажные стоянки и что мешало расположить их под путепроводами - тогда не понадобилась бы крыша. Публика сомневается и в том, что на железнодорожных станциях вообще нужны велостоянки такой вместимости, потому что с велосипедом можно сесть в поезд. 

Как пояснили агентству LETA в Рижской думе, двухэтажные велостоянки были закуплены в рамках проектов по сооружению пунктов мобильности, конкретного поставщика выбирал производитель строительных работ.

Затраты для разных объектов отличаются, но в среднем каждая велостоянка с крышей обходится чуть дороже 30 тысяч евро. Сейчас такие стоянки размещены в десяти пунктах мобильности.

Самоуправление утверждает, что цель пунктов мобильности состоит в том, чтобы сделать повседневное передвижение более удобным и помочь людям чаще пользоваться общественным транспортом и велосипедом. Опыт других городов показывает, что на выбор людей влияет наличие удобной и продуманной инфраструктуры, особенно возможности удобно комбинировать велосипед с общественным транспортом. Это означает, что станет меньше поездок на частных автомашинах, меньше заторов, город станет чище и тише.

Кроме того, дума информирует, что в ходе реализации проектов устанавливаются велостоянки разных видов, в том числе и одноэтажные. Двухэтажные велостоянки строят в тех местах, где это возможно технически и где в будущем прогнозируется больше велосипедистов.

При планировании пунктов мобильности стараются соблюсти баланс между удобством, безопасностью и доступностью места, утверждает местная власть. По возможности велостоянки строятся по единому принципу, чтобы жители города легко их распознавали и чтобы стоянками можно было удобно пользоваться по всему городу.

В самоуправлении признают, что в отдельных местах могут быть уместны более простые решения, но важно обеспечить пункты мобильности достаточным числом мест и упорядоченной средой.

Чтобы велостоянками было удобнее пользоваться, дума планирует разместить простые и понятные инструкции по их использованию. Особенно это касается двухэтажных стоянок, которые для Риги в новинку и к которым придётся привыкнуть. Что мешало разместить инструкции сразу, в самоуправлении не пояснили.

Помимо этого, планируются дополнительные улучшения, в том числе установка элементов для того, чтобы можно было удобнее пристегнуть раму велосипеда. Надо полагать, изначально их не было потому, что проектировщики сами на велосипедах не ездят.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Важно

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Важно

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Важно

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Важно 11:53

Важно 0 комментариев

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Читать
Загрузка

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Важно 11:48

Важно 0 комментариев

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Читать

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Важно 11:26

Важно 0 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Мир 11:23

Мир 0 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Читать

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Читать