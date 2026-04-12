Иева надеется, что режим Орбана в Венгрии прекратится, и думает, что только смена власти может принести стране изменения к лучшему.

В Венгрии на начало нынешнего года постоянно проживали 128 латвийских граждан, часть из них имеет венгерское гражданство, поэтому они тоже будут участвовать в выборах. Иева получила гражданство Венгрии пару недель назад и собирается идти голосовать. С 2004 года Иева проживает в Венгрии - она замужем за венгром.

За 16 лет правления Орбана, считает Иева, уровень в жизни в стране упал: "Видно, что у людей становится меньше денег в кошельке, чем было 20 лет назад. Я обычно сравниваю Венгрию не с Латвией, а с Польшей, она у нас тут недалеко, по соседству. Если поездишь в Польше по малым городам, видно, что люди всё-таки живут лучше. Если поездишь в Венгрии по сельской местности, что ты увидишь? Глубокую бедность".

Когда-то семья Иевы тоже голосовала на выборах за Орбана и его партию "Фидес" - они хотели дать шанс руководить страной политикам из нового поколения. Но скоро их ждало разочарование: политика Орбана становилась всё более авторитарной, рос уровень коррупции. Несмотря на это, Орбану до сих пор удавалось удержать власть. Иева думает, что это связано с его умением убедить самых бедных жителей страны голосовать за него: "Орбан - очень хороший стратег и психолог. У него очень хорошая команда, которая придумывает, как лучше подкупить этих людей. Для малоимущего важно, чтобы ему перед выборами дали подарочную карту на 10 тысяч форинтов (26 евро) или как-то ещё поддержали".

Иева также говорит об очень сильной пропаганде, в которой часто используется тактика запугивания населения: "В последние месяцы перед выборами звучала даже такая риторика, что в случае, если победит "Тиса" [оппозиционная правоцентристская партия во главе с Петером Мадьяром - Ред.], на нас нападёт Украина. И люди верят, потому что смотрят телевизор или слушают радио, и что же они слышат? Их запугивают: если Орбан не будет у власти, тут произойдут всякие ужасы".

Лидера оппозиции Мадьяра Иева считает исключительно харизматичной личностью, за ним готова пойти значительная часть общества. Она не скрывает, что будет голосовать за него, и Иеву не волнует, что Мадьяр может не оправдать возложенных на него надежд: главное - избавиться от Орбана.

"Если Мадьяр станет премьером, его главной задачей будет понять, что происходит в стране, провести инвентаризацию. Тогда уже посмотреть, что вообще можно сделать и за какое время можно что-то поменять", - рассуждает она.

В случае победы Орбана на выборах, предполагает Иева, в венгерском обществе наступит депрессия, а молодёжь, которая сейчас учится и работает за границей, не вернётся домой. Но Иева всё же надеется, что такого сценария удастся избежать.