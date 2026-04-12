Латышка, живущая в Венгрии: после ухода Орбана в стране будет нужна инвентаризация (2)

© Lsm.lv 12 апреля, 2026 09:35

Выбор редакции

Накануне выборов парламента в Венгрии Латвийское радио пообщалось с бизнесвумен из Латвии Иевой Келлере, живущей в Венгрии более 20 лет. Она считает, что за время премьерства Виктора Орбана экономическая ситуация в стране ухудшилась, но его поддерживало самое бедное население, на которое легко влиять правительственной пропаганде. 

Иева надеется, что режим Орбана в Венгрии прекратится, и думает, что только смена власти может принести стране изменения к лучшему.

В Венгрии на начало нынешнего года постоянно проживали 128 латвийских граждан, часть из них имеет венгерское гражданство, поэтому они тоже будут участвовать в выборах. Иева получила гражданство Венгрии пару недель назад и собирается идти голосовать. С 2004 года Иева проживает в Венгрии - она замужем за венгром.

За 16 лет правления Орбана, считает Иева, уровень в жизни в стране упал: "Видно, что у людей становится меньше денег в кошельке, чем было 20 лет назад. Я обычно сравниваю Венгрию не с Латвией, а с Польшей, она у нас тут недалеко, по соседству. Если поездишь в Польше по малым городам, видно, что люди всё-таки живут лучше. Если поездишь в Венгрии по сельской местности, что ты увидишь? Глубокую бедность".

Когда-то семья Иевы тоже голосовала на выборах за Орбана и его партию "Фидес" - они хотели дать шанс руководить страной политикам из нового поколения. Но скоро их ждало разочарование: политика Орбана становилась всё более авторитарной, рос уровень коррупции. Несмотря на это, Орбану до сих пор удавалось удержать власть. Иева думает, что это связано с его умением убедить самых бедных жителей страны голосовать за него: "Орбан - очень хороший стратег и психолог. У него очень хорошая команда, которая придумывает, как лучше подкупить этих людей. Для малоимущего важно, чтобы ему перед выборами дали подарочную карту на 10 тысяч форинтов (26 евро) или как-то ещё поддержали".

Иева также говорит об очень сильной пропаганде, в которой часто используется тактика запугивания населения: "В последние месяцы перед выборами звучала даже такая риторика, что в случае, если победит "Тиса" [оппозиционная правоцентристская партия во главе с Петером Мадьяром - Ред.], на нас нападёт Украина. И люди верят, потому что смотрят телевизор или слушают радио, и что же они слышат? Их запугивают: если Орбан не будет у власти, тут произойдут всякие ужасы".

Лидера оппозиции Мадьяра Иева считает исключительно харизматичной личностью, за ним готова пойти значительная часть общества. Она не скрывает, что будет голосовать за него, и Иеву не волнует, что Мадьяр может не оправдать возложенных на него надежд: главное - избавиться от Орбана.

"Если Мадьяр станет премьером, его главной задачей будет понять, что происходит в стране, провести инвентаризацию. Тогда уже посмотреть, что вообще можно сделать и за какое время можно что-то поменять", - рассуждает она. 

В случае победы Орбана на выборах, предполагает Иева, в венгерском обществе наступит депрессия, а молодёжь, которая сейчас учится и работает за границей, не вернётся домой. Но Иева всё же надеется, что такого сценария удастся избежать.

Комментарии (2)
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (2)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать
Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (2)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (2)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (2)

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Читать

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (2)

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Читать

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах! (2)

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Читать

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет? (2)

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читать