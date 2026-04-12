Слишком рискованно: Эстония заявила, что не будет задерживать суда «теневого флота» России

Как утверждается в материале, риск силового ответа со стороны Москвы оценивается как слишком высокий. Высокопоставленный командир заявил, что страна будет избегать таких действий, несмотря на усилия других европейских государств.

В публикации также приводится инцидент мая 2025 года, когда, по данным Таллина, российский истребитель вошёл в воздушное пространство НАТО во время попытки остановить танкер без флага (Эстония пыталась досмотреть танкер "Jaguar", шедший под ложным флагом). В итоге судно ушло в российские территориальные воды, и Эстония решила действовать более осторожно после неудачной попытки досмотра, рассказывает источник Reuters.

По словам военного, после этого Россия организовала постоянное патрулирование Финского залива несколькими военными кораблями. Поэтому Эстония рассматривает возможность вмешательства только в случае прямой угрозы — например, при повреждении инфраструктуры или разливе нефти.