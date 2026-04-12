Слишком рискованно: Эстония заявила, что не будет задерживать суда «теневого флота» России

© Reuters 12 апреля, 2026 08:33

Мир

Российский корвет "Стойкий" на фоне танкеров.

Эстония воздержится от задержания судов российского «теневого флота» в Балтийском море из-за опасений военной эскалации. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на командующего ВМС Эстонии Иво Варка. Позже текст ненадолго исчез с сайта, однако затем вновь появился, где источником выступает уже «высокопоставленный военный командир». 

Как утверждается в материале, риск силового ответа со стороны Москвы оценивается как слишком высокий. Высокопоставленный командир заявил, что страна будет избегать таких действий, несмотря на усилия других европейских государств.

В публикации также приводится инцидент мая 2025 года, когда, по данным Таллина, российский истребитель вошёл в воздушное пространство НАТО во время попытки остановить танкер без флага (Эстония пыталась досмотреть танкер "Jaguar", шедший под ложным флагом). В итоге судно ушло в российские территориальные воды, и Эстония решила действовать более осторожно после неудачной попытки досмотра, рассказывает источник Reuters.

По словам военного, после этого Россия организовала постоянное патрулирование Финского залива несколькими военными кораблями. Поэтому Эстония рассматривает возможность вмешательства только в случае прямой угрозы — например, при повреждении инфраструктуры или разливе нефти.

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

12:08

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Читать
«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Читать

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Читать

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Читать

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать