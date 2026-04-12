«Он распускает язык, а не руки»: как в Латвии стало одним врачом меньше

Редакция PRESS 12 апреля, 2026 07:11

На платформе "Х" Инесе публикует пост, в котором описывает совершенно вопиющую ситуацию.

"Сегодня узнала от своего физиотерапевта, почему она после третьего курса ушла с медицинского факультета. Профессор на первой лекции её вызвал выйти перед аудиторией и сказал, что женщина с такой внешностью не может быть врачом и что у неё нет надежды сдать курс у него. Пусть даже не пытается! Волосы слишком блондинистые и т.д. Земля, откройся!"

Как выяснилось далее, это не какое-то давнее дело - история произошла незадолго до пандемии, и этот профессор до сих пор преподаёт в вузе. "У самого жена молодая и красивая. Студенткам, которые приходят с большим декольте, в прозрачных блузках и т.п., зачёт ставит автоматом", - пишет Инесе в комментариях. 

На вопрос, почему никто на это не жалуется, автор поста отвечает: "Ну, он просто распускает язык, а не руки. Строптивые получают отрицательную оценку", а также заявляет, что все боятся.

Как реагируют комментаторы?

- У меня тоже во время учёбы в вузе такой был, мы, несколько девушек, объединились и пошли к ректору пожаловаться и поговорить. К тому же однокурсники нас очень сильно защищали. Ну, и в результате у нас был другой преподаватель. Я не знаю, куда тот кретин подевался.

- Только-то и нужно было, чтобы бросить [учёбу] после третьего курса? Как-то странно, в старые времена остальные студенты бросились бы защищать. Мы в РПИ (РТУ) даже при Совдепии устраивали демарши/акции для защиты, когда кого-то незаслуженно оскорбляли. 

- Как зовут этого преподавателя? Возможно, он ещё и практикующий врач. Надо знать, к кому не ходить.

- Мне не внушает доверия медперсонал с перманентным макияжем. Субъективное ощущение, что моя проблема ему будет менее важна, чем собственная красота. 

- У нас такой преподаватель был. Мы пожаловались, и вуз ему назначил посещение 10 сеансов психолога... В том году курс закончили три студента. Большинство ушли, часть взяла академический отпуск и продолжила у другого преподавателя.

- На лекциях по гистологии регулярно говорили, что мы никогда не будем хорошими врачами. Хорошо, что теперь студенты не позволяют такое болтать.

- Теперь за такое отношение - в суд.

- Быть блондинкой - не причина, наверняка это самое "и т.д." было причиной. Что-то там приукрашено.

 

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Важно

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Важно

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Важно

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Важно 0 комментариев

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Важно 0 комментариев

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 0 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Важно 0 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Мир 0 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Выбор редакции 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

