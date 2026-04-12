«Он распускает язык, а не руки»: как в Латвии стало одним врачом меньше

"Сегодня узнала от своего физиотерапевта, почему она после третьего курса ушла с медицинского факультета. Профессор на первой лекции её вызвал выйти перед аудиторией и сказал, что женщина с такой внешностью не может быть врачом и что у неё нет надежды сдать курс у него. Пусть даже не пытается! Волосы слишком блондинистые и т.д. Земля, откройся!"

Как выяснилось далее, это не какое-то давнее дело - история произошла незадолго до пандемии, и этот профессор до сих пор преподаёт в вузе. "У самого жена молодая и красивая. Студенткам, которые приходят с большим декольте, в прозрачных блузках и т.п., зачёт ставит автоматом", - пишет Инесе в комментариях.

На вопрос, почему никто на это не жалуется, автор поста отвечает: "Ну, он просто распускает язык, а не руки. Строптивые получают отрицательную оценку", а также заявляет, что все боятся.

Как реагируют комментаторы?

- У меня тоже во время учёбы в вузе такой был, мы, несколько девушек, объединились и пошли к ректору пожаловаться и поговорить. К тому же однокурсники нас очень сильно защищали. Ну, и в результате у нас был другой преподаватель. Я не знаю, куда тот кретин подевался.

- Только-то и нужно было, чтобы бросить [учёбу] после третьего курса? Как-то странно, в старые времена остальные студенты бросились бы защищать. Мы в РПИ (РТУ) даже при Совдепии устраивали демарши/акции для защиты, когда кого-то незаслуженно оскорбляли.

- Как зовут этого преподавателя? Возможно, он ещё и практикующий врач. Надо знать, к кому не ходить.

- Мне не внушает доверия медперсонал с перманентным макияжем. Субъективное ощущение, что моя проблема ему будет менее важна, чем собственная красота.

- У нас такой преподаватель был. Мы пожаловались, и вуз ему назначил посещение 10 сеансов психолога... В том году курс закончили три студента. Большинство ушли, часть взяла академический отпуск и продолжила у другого преподавателя.

- На лекциях по гистологии регулярно говорили, что мы никогда не будем хорошими врачами. Хорошо, что теперь студенты не позволяют такое болтать.

- Теперь за такое отношение - в суд.

- Быть блондинкой - не причина, наверняка это самое "и т.д." было причиной. Что-то там приукрашено.