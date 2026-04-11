«Желаем ему скорейшего выздоровления». Что происходит с карьерой Канье Уэста

Одно из них — на фестивале Wireless в Лондоне — уже пришлось отменить, так как власти Великобритании запретили ему въезжать в страну.

Что происходит с карьерой артиста, который в последние годы стал более известен расистскими и антисемиткими высказываниями, а вовсе не музыкой?

Правительство Великобритании отказалось выдавать Канье Уэсту (он официально сменил свое имя на Йе в 2021 году, но последний альбом Bully выпустил как под старым, так и под новым именем) разрешение на въезд в страну, объяснив это тем, что присутствие артиста не будет способствовать общественному благу.

Фестиваль Wireless, запланированный на 10–12 июля, тут же отменили: рэпер был единственным заявленным хедлайнером, и ряд спонсоров уже отказался финансировать мероприятие из-за поведения Уэста в прошлом.

Это произошло несмотря на попытки Уэста принести свои извинения — в первую очередь, еврейскому сообществу. На фоне скандала вокруг фестиваля рэпер предложил встретиться представителям еврейской общины Великобритании.

«Я знаю, что слов недостаточно, — говорил он. — Мне придется продемонстрировать изменения своими действиями. Если вы готовы, то готов и я».

В ответ совет еврейских депутатов заявил, что готов встреться с Уэстом, только если он откажется выступать на фестивале Wireless.

Скандалы вместо музыки

Канье Уэст на протяжении всей своей карьеры привлекал внимание медиа не только музыкой, но и поведением. Еще в 2009 году он прервал благодарственную речь Тэйлор Свифт на церемонии вручения наград MTV, заявив, что приз должен быть достаться не ей, а Бейонсе.

Со временем скандалы стали громче (а музыка стала получать более прохладные отзывы от критиков).

В 2016 году Уэст выступил в защиту актера Билла Косби, когда несколько женщин обвинили его в сексуализированном насилии. Рэпер настаивал на невиновности Косби, которого в итоге суд обязал выплатить одной из жертв 19 млн долларов.

За этим последовали заявления о том, что рабство было выбором афроамериканцев, и многочисленные антисемитские высказывания (включая восхваление Гитлера).

Компания Adidas, выпускавшая в сотрудничестве с рэпером кроссовки под брендом Yeezy, разорвала с ним контракт.

В 2023 Уэст попробовал извиниться перед евреями, написав твит на иврите. Но в 2025 году артист в некотором роде вышел на новый уровень: он стал продавать футболки со свастикой и выпустил песню под названием Heil Hitler.

Параллельно с этим Уэст развелся с Ким Кардашьян (они поженились в 2014 году, развод был финализирован в 2022-м; у пары — четверо детей). Его новая жена, Бьянка Цензори, запомнилась появлением на публике в ультраоткровенных шокирующих нарядах.

Непредсказуемое и зачастую скандальное поведение рэпера регулярно объяснили тем, что он «слез с таблеток» — перестал принимать лекарства (рэпер с 2017 говорил о том, что у него биполярное расстройство).

В 2018 году сам Уэст заявил, что завязал с медикаментами, так как они мешали его творческому процессу.

В 2025 году — как раз в период футболок со свастикой и любви к Гитлеру — рэпер критиковал фанатов, которые списывают любые его выходки на то, что он «слез с таблеток».

К 2026 году казалось, что карьера Уэста — на закате: артист по сути стал «нерукопожатным», а кроме того, никак не мог выпустить новый альбом, который он обещал с 2024 года.

«Тем, кому я причинил боль»

В конце января Уэст выкупил целую полосу в газете Wall Street Journal и опубликовал в ней письмо — «Тем, кому я причинил боль». В нем он рассказал о своем диагнозе — биполярное расстройство (БАР) первого типа — и объяснил им свое поведение. Хотя о БАР Йе говорил еще в 2018 году, в письме он утверждал, что получил правильный диагноз и необходимую помощь только в 2023 году.

«Я потерял связь с реальностью. Чем дольше я игнорировал проблему, тем хуже все становилось. Я сказал и сделал вещи, о которых я глубоко сожалению. С некоторыми людьми, которых я больше всего люблю, я обращалась хуже всех», — написал Уэст.

Рэпер добавил, что до сих пор не помнит многое из того, что делал во время мании. В частности, на фазу мании пришлись его выходки в первой половине 2025 года, заявил артист.

«Это, впрочем, не извиняет мое поведения. Я не нацист и не антисемит. Я люблю еврейский народ», — продолжил он.

Уэст, по его словам, с тех пор наладил работающий для него режим из лекарств, психотерапии, спорта и здорового образа жизни. В конце он сказал, что не ищет сочувствия, но просит о терпении и понимании — и надеется завоевать прощение.

«Желаем ему скорейшего выздоровления»

Антидиффамационная лига — одна из главных организаций в США, борющихся с антисемизмом — заявила в ответ, что извинения Йе «не отменяют автоматически его долгую историю антисемитизма <...> и всю ту боль, которую она причинила».

«Самым настоящим извинением будет, если он прекратит в будущем антисемитское поведение. Мы желаем ему скорейшего выздоровления», — сказали в организации.

Скептически отнесся к извинениям рэпера и Авиноам Патт, директор Центра изучения антисемитизма в университете Нью-Йорка. «Я думаю, важно ответить, что подавляющее большинство людей, испытывающих проблемы с психическим здоровьем, или даже именно с биполярным расстройством, не поддерживают антисемитские или расистские идеи», — сказал он в интервью Vanity Fair.

Вскоре после публикации этого письма Уэст объявил о концертном туре. В феврале стали известны даты выступления артиста в Нидерландах, в начале марта — в Лос-Анджелесе, Италии, Франции и Испании.

28 марта он наконец-то выпустил долгожданный 12-й студийный альбом Bully.

США vs Европа

Свой тур Уэст начал с Калифорнии. Билеты на концерты в Лос-Анджелесе — первое полноценное выступление рэпера в США с 2021 года — были полностью распроданы.

В отличие от Великобритании, где и политики, и еврейские общины выступили против концерта Канье Уэста, в США возвращение артиста на большую сцену вызвало куда меньше споров.

«Мы надеемся, что он будет использовать эту платформу, как и любые другие, которые ему предоставят в будущем, на благо, а не для распространения ненависти», — приводит New York Times заявления старшего регионального директора Антидиффамационной лиги Лос-Анджелеса Дэвида Энглина.

Во время двухчасового шоу, писала New York Times, «антисемитские и расистские скандалы, казалось, не имели никакого значения ни для него, ни для его поклонников».

Единственное, о чем Уэст высказался во время первого концерта, были технические проблемы с освещением; о своем поведении, психическом здоровье или о каких-либо других насущных темах он не говорил.

Критики отнеслись к концерту прохладно.

Обозреватель Pitchfork Сэм Голднер отметил, что концерт казался таким осторожным и формальным, что он «почувствовал себя старым».

Журнал Variety озаглавил свою рецензию «Канье Уэст — иногда — возвращается как старый Канье (отсылка к его песне I love Kanye — Би-би-си) на первом сольном концерте в США с 2021 года».

Какими бы ни были отзывы критиков, шоу, без сомнения, стало коммерческим успехом для рэпера, и фанаты, похоже, остались довольны.

Следующий концерт запланирован в Индии, после чего артист отправится сначала в Стамбул (там он уже побил рекорд Мадонны: за семь часов были распроданы 35 тыс. билетов), а затем — если его пустят — в несколько европейских стран.

В Европе Канье Уэст не выступал с 2014 года. Европейскую часть тура рэпер начнет в нидерландском Арнеме: два концерта запланированы на 6 и 8 июня.

Местные еврейские организации выразили обеспокоенность по этому поводу, но мэр города Ахмед Маркуш, пишет Het Parool, отметил, что с юридической точки зрения он не может запретить выступление Уэста из-за его расистского поведения.

Мэр может отменять мероприятия только в том случае, если они грозят нарушением общественного порядка. Поведение рэпера глава города назвал отвратительным. «Но я не могу кому-то что-то запретить из-за того, что они делали в прошлом. Я должен следовать законам и правилам», — добавил Маркуш.

Несколько нидерландских политиков (как из традиционно левых, так и правопопулистских партий) призвали правительство запретить Уэсту въезд в страну. Но министр по вопросам убежища и миграции Барт ван де Бринк заявил, что законных оснований для такого запрета нет.

С резкой критикой на заявленное (еще в декабре 2025 года) выступление Уэста обрушились и в Италии: там рэпер должен стать хедлайнером фестиваля в Реджо-Эмилия, городе, известном своим антифашистким движением со времен Муссолини.

Мэр Реджо-Эмилия Марко Массари осудил высказывания артиста, но — как и мэр Арнема — сказал, что не в его компетенции отменять мероприятие, организованное частной компанией, а решение о запрете въезда должно принимать правительство страны

Мэр французского Марселя Бенуа Паян, где Уэст должен выступить 11 июня, еще в начале марта заявил, что рэпера в городе «не ждут». Концерт, впрочем, пока не отменен.

У Уэста также запланированы выступления летом в Испании и Португалии. О возможной отмене концертов рэпера там пока не сообщалось.

Путь к искуплению?

Профессор Патт из университета Нью-Йорка, как и Антидиффамационная лига, и многие другие еврейские (и не только) организации говорят, что Канье Уэст должен доказать, что он не антисемит не словами, а делами — а то и своим творчеством.

Новый альбом Канье Уэста Bully — пусть если и не в правильном направлении, то хотя бы не в обратном. Многие критики отмечают, что в нем нет провокаций, но и музыка при этом — не та, что была раньше.

«Такое ощущение, что Bully был специально создан, чтобы порадовать фанатов, уставших от его [Канье Уэста] выходок», — пишет Pitchfork, добавляя, что рэпер кажется «пустой оболочкой» самого себя.

Rolling Stone отмечает отдельные успехи, но в целом тоже приходит к выводу, что альбом полон реверансов в сторону поклонников, но не содержания.

В Bully «чувствуется жизнерадостность человека, который любит свой собственный голос, а не раскаяние бывшего грешника, который сожалеет о своих словах», пишет Financial Times.

Раскаивается ли Канье Уэст на самом деле — и способен ли он все еще производить музыку, настолько же влиятельную, как и его ранние трэки, — возможно, не такой уж и важный вопрос.

Американские фанаты, раскупившие билеты на оба концерта рэпера, готовы поддерживать артиста. Европейцы, кажется, более осторожны: полностью распродано только первое шоу Канье Уэста в Нидерландах.