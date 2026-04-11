Украинские беженцы: кому не продлят временную защиту в ЕС?

Однако недавно в ЕС решили, что завершать действие TPD пока рано, и начали обсуждать обновленный вариант временной защиты для украинцев, который может быть продлен до 2028 года.

Временная защита: продлить нельзя завершить

Принимая рекомендации относительно выхода из режима временной защиты, Совет ЕС стремился, прежде всего, предотвратить ситуацию, при которой после окончания действия TPD более 4 миллионов украинских беженцев, находящихся сейчас в ЕС, утратят законное право на пребывание и начнут массово подавать прошения о предоставлении убежища, что создаст значительную нагрузку на соответствующие системы в странах ЕС.

Однако выяснилось, что переход украинских беженцев на национальные разрешения на проживание оказался сложной задачей. Поэтому в конце прошлого месяца в Брюсселе начали искать возможности для продления TPD. Как пояснил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер, временная защита для украинцев действует до марта 2027 года, "а это уже завтра", поэтому "мы должны двигаться вперед". "Временная защита называется временной, и мы должны понимать, что делать в начале 2027 года, когда временная защита завершится", - сказал Бруннер.

По информации нескольких европейских должностных лиц, представители стран‑членов ЕС уже провели консультации на техническом уровне по этому вопросу, и Еврокомиссия начала работу над предложением о возможном продлении срока действия временной защиты, которое будет официально представлено в конце мая.

Почему в ЕС решили снова искать общее решение относительно дальнейшего легального статуса украинских беженцев и что их ожидает после 2027 года, DW спросила у экспертов

Дополнительные обязательства и политические риски

После опубликования рекомендаций Совета ЕС относительно выхода из режима временной защиты государства‑члены не спешили предоставлять украинцам альтернативные статусы, поскольку такие статусы, включая предоставление убежища, создают для государства дополнительные юридические обязательства. Такое мнение в комментарии DW высказал старший научный сотрудник брюссельского Центра европейских исследований имени Вильфреда Мартенса Вит Новотны.

Кроме того, страны‑члены, по словам Новотны, "похоже, не слишком охотно предоставляют возможность (украинским беженцам. - Ред.) переходить к другим статусам на национальном уровне из‑за ограниченных ресурсов". Ведь обработка разрешений на проживание требует индивидуальной оценки, а для этого необходимы дополнительные административные возможности, "которыми национальные правительства располагают не всегда".

Предоставление украинским беженцам долгосрочных разрешений на проживание вызывает у национальных правительств и политические предостережения. "Альтернативные статусы превращают получателей преимуществ временной защиты в долгосрочных иммигрантов, и те, кто принимает решения на национальном уровне, считают это политически рискованным", - объяснил Вит Новотны.

С учетом этих факторов, а также того, что война в Украине продолжается, дискуссия о продлении действия временной защиты в каком‑то из ее вариантов была ожидаемой, считает старший советник по политике предоставления убежища Венского Международного центра развития миграционной политики (ICMPD) Мартин Вагнер (Martin Wagner).

Пока сложно предсказать, что именно предложит Еврокомиссия относительно нового статуса украинских беженцев в ЕС, поскольку текст предложения все еще находится в разработке. Однако Вагнер называет три возможных варианта: продление TPD в его нынешнем виде, продление временной защиты с ограничениями или введение какого‑то нового статуса. "Я думаю, продление возможно, хотя предполагаю, что оно не будет иметь такого же объёма действия, как раньше", - сказал Вагнер в комментарии DW.

Кому откажут во временной защите?

Одно из нововведений, о котором упоминают чаще всего, может касаться недавно прибывших украинцев, которым временная защита предоставляться не будет. Но это не лучший вариант, ведь в таких случаях они, вероятно, будут вынуждены подавать заявление о предоставлении убежища, что потребует сложной процедуры рассмотрения. И даже если будет принято отрицательное решение, вернуть человека в страну, где идет война, будет сложно, объясняет Вагнер.

Некоторые государства‑члены выступают за ограничения, подобные тем, которые сейчас применяют Швейцария и Норвегия. Швейцарское правительство с ноября прошлого года решило не предоставлять статус защиты беженцам из нескольких западных областей Украины, определив их как "безопасные регионы". А норвежские власти внесли изменения в законодательство о временной коллективной защите для украинцев, согласно которым страна не будет предоставлять ее мужчинам от 18 до 60 лет.

Вит Новотны из Центра Мартенса объясняет, что законодательство ЕС о предоставлении убежища допускает предоставление защиты гражданам отдельных регионов страны, однако при этом подчеркивает, что предоставление убежища и статус временной защиты "существенно отличаются". И поскольку TPD была применена к Украине впервые в истории ЕС, "в этом вопросе мы находимся на еще не изученной территории".

Мартин Вагнер также скептически относится к вероятности принятия подобных решений в ЕС. "Швейцария и Норвегия смогли это сделать, потому что они не входят в состав ЕС и не подпадают под действие директивы о временной защите", - отмечает эксперт. В частности, он выражает сомнение в существовании точной методологии определения того, какой регион можно считать безопасным, "потому что мы видим обстрелы во всех областях Украины, включая западные".

Эксперты также видят юридические сложности в применении ограничений в отношении мужчин призывного возраста, поскольку в рамках временной защиты избирательность в отношении их прав не предусмотрена. "Поэтому я не уверен, что это правильный путь. И в конечном итоге любые ограничения будет довольно сложно применить", - сказал Вагнер.

Пока идет война, продление временной защиты необходимо

Сейчас сложно говорить о каких‑то хороших идеях относительно дальнейшей судьбы украинских беженцев в ЕС, главным образом из‑за отсутствия четкой и надежной правовой базы. Однако очевидно, что продлевать статус временной защиты или его модифицированный вариант необходимо до тех пор, пока в Украине продолжается война. "Лишь тогда, когда война закончится, можно планировать что‑то большее. Тогда появляется возможность начать восстановление, реконструкцию, поддерживать возвращение. Ведь не только государства‑члены ЕС, но и Украина должна иметь возможность поощрять людей к возвращению", - убежден Вагнер.

Мы видим, что временное решение относительно украинских беженцев, которое ЕС принял в марте 2022 года, постепенно превращается в статус‑кво, констатирует и Вит Новотны. "Россия продолжает войну против Украины, и временная защита превращается в более постоянную, но без долгосрочных гарантий для ее получателей", - подытожил аналитик.