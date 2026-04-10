В своей публикации Князева отметила, что понимает позицию Банка Латвии, который выступает в защиту второго пенсионного уровня, однако считает, что власти должны более открыто говорить о перспективах налоговой политики.

«Понятно и совершенно справедливо, что Банк Латвии защищает второй уровень пенсий, который строили годами. Но правда в том, что налоги придется повышать в любом случае — тронут второй уровень или нет. Но почему об этом не сказать прямо, без виляний?», — написала она.

По мнению журналиста, основная проблема связана с демографической ситуацией и устройством первого пенсионного уровня. Она указала, что первый уровень фактически функционирует по принципу финансовой пирамиды, которая зависит от числа работающих граждан.

«Первый уровень по своей сути работает по принципу пирамиды: пока есть приток молодых людей, система платит. Но в Латвии “новые участники” заканчиваются», — отметила Князева.

Ссылаясь на прогнозы Банка Латвии, она указала, что к 2060 году на одного пенсионера будет приходиться около 1,4 работающего. По её словам, при таких условиях рост налоговой нагрузки становится неизбежным.

«Математика сурова: пирамида не может стоять вечно, если её основание сужается. Налоги на зарплату вырастут просто чтобы эта конструкция не рухнула окончательно», — подчеркнула журналист.

Отдельно Князева выразила сомнение в эффективности второго пенсионного уровня как инструмента значительного увеличения будущих пенсий для большинства жителей. Она сослалась на официальную статистику, согласно которой у многих накопления во втором уровне составляют около 5 тыс. евро.

«Когда у большинства накоплено по 5 000 евро — это прибавка в 20 евро к пенсии. Да, есть и те, у кого накоплено столько, что прибавка будет 220 евро, это уже что-то ощутимое. Но если мы говорим о большинстве, то эти 20 евро не сделают нас богаче на пенсии», — написала она.

По мнению Князевой, обсуждения возможного роста налогов в случае изменений во втором пенсионном уровне могут использоваться как аргумент для сдерживания подобных инициатив.

«Все эти страшилки про рост налогов, если вдруг политики тронут второй уровень — на мой взгляд, это лишь отговорка. Государству всё равно придется лезть к нам в карман через налоги, чтобы содержать пенсионеров», — считает она.

В завершение журналист высказала мнение, что основное внимание властей должно быть сосредоточено на поиске источников финансирования первого пенсионного уровня.

При ликвидации второго пенсионного уровня потребуется повысить ставки налогов на рабочую силу. Это необходимо, чтобы компенсировать дефицит капитала и обеспечить выплату государственных пенсий в прежнем размере, сообщили сегодня эксперты Банка Латвии.

Банк Латвии подчеркивает: дополнительная налоговая нагрузка ляжет на все меньшее число работающих, подрывая конкурентоспособность латвийской экономики.

Экономист Банка Латвии, исследователь пенсионной системы Олег Ткачев пояснил, что число жителей Латвии и налогоплательщиков сокращается, а средняя продолжительность жизни увеличивается. В результате налогоплательщики не смогут содержать пенсионеров только за счет своих взносов. Это создаст давление на государственный бюджет.