«Налоги всё равно повысят»: почему пенсионная система в Латвии — пирамида (1)

Блогер и экономический журналист Ольга Князева опубликовала на своей странице в Facebook комментарий, в котором выразила мнение, что повышение налогов в Латвии неизбежно вне зависимости от того, будет ли сохранен второй уровень пенсионной системы.

В своей публикации Князева отметила, что понимает позицию Банка Латвии, который выступает в защиту второго пенсионного уровня, однако считает, что власти должны более открыто говорить о перспективах налоговой политики.

«Понятно и совершенно справедливо, что Банк Латвии защищает второй уровень пенсий, который строили годами. Но правда в том, что налоги придется повышать в любом случае — тронут второй уровень или нет. Но почему об этом не сказать прямо, без виляний?», — написала она.

По мнению журналиста, основная проблема связана с демографической ситуацией и устройством первого пенсионного уровня. Она указала, что первый уровень фактически функционирует по принципу финансовой пирамиды, которая зависит от числа работающих граждан.
«Первый уровень по своей сути работает по принципу пирамиды: пока есть приток молодых людей, система платит. Но в Латвии “новые участники” заканчиваются», — отметила Князева.

Ссылаясь на прогнозы Банка Латвии, она указала, что к 2060 году на одного пенсионера будет приходиться около 1,4 работающего. По её словам, при таких условиях рост налоговой нагрузки становится неизбежным.

«Математика сурова: пирамида не может стоять вечно, если её основание сужается. Налоги на зарплату вырастут просто чтобы эта конструкция не рухнула окончательно», — подчеркнула журналист.

Отдельно Князева выразила сомнение в эффективности второго пенсионного уровня как инструмента значительного увеличения будущих пенсий для большинства жителей. Она сослалась на официальную статистику, согласно которой у многих накопления во втором уровне составляют около 5 тыс. евро.

«Когда у большинства накоплено по 5 000 евро — это прибавка в 20 евро к пенсии. Да, есть и те, у кого накоплено столько, что прибавка будет 220 евро, это уже что-то ощутимое. Но если мы говорим о большинстве, то эти 20 евро не сделают нас богаче на пенсии», — написала она.

По мнению Князевой, обсуждения возможного роста налогов в случае изменений во втором пенсионном уровне могут использоваться как аргумент для сдерживания подобных инициатив.
«Все эти страшилки про рост налогов, если вдруг политики тронут второй уровень — на мой взгляд, это лишь отговорка. Государству всё равно придется лезть к нам в карман через налоги, чтобы содержать пенсионеров», — считает она.

В завершение журналист высказала мнение, что основное внимание властей должно быть сосредоточено на поиске источников финансирования первого пенсионного уровня.

При ликвидации второго пенсионного уровня потребуется повысить ставки налогов на рабочую силу. Это необходимо, чтобы компенсировать дефицит капитала и обеспечить выплату государственных пенсий в прежнем размере, сообщили сегодня эксперты Банка Латвии.

Банк Латвии подчеркивает: дополнительная налоговая нагрузка ляжет на все меньшее число работающих, подрывая конкурентоспособность латвийской экономики.

Экономист Банка Латвии, исследователь пенсионной системы Олег Ткачев пояснил, что число жителей Латвии и налогоплательщиков сокращается, а средняя продолжительность жизни увеличивается. В результате налогоплательщики не смогут содержать пенсионеров только за счет своих взносов. Это создаст давление на государственный бюджет.

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (1)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (1)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (1)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (1)

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (1)

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах! (1)

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет? (1)

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

