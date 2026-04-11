Буданов заявил об «огромном прогрессе» в переговорах с РФ

Москва и Киев приближаются к мирному соглашению, а урегулирование войны может не занять много времени, заявил руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью агентству Bloomberg, данному 4 апреля. Материал опубликовали в пятницу, 10 апреля.

По словам Буданова, российская сторона, как и украинская, хочет остановить войну. "Все они (россияне - Ред.) понимают, что война должна закончиться. Вот почему они и ведут переговоры. Не думаю, что это займет много времени", - сказал политик, входящий в переговорную делегацию Украины. Буданов отметил, что, в отличие от Украины, Россия финансирует боевые действия за счет собственных средств: "Это огромные суммы - уже триллионы". По его словам, это один из факторов, подталкивающих Москву к прекращению войны.

Буданов указывает, что, хотя до сих пор и Украина, и Россия придерживались на переговорах "максималистских" позиций, стороны сблизятся в поисках компромисса. При этом он не стал отвечать на вопрос о том, каким может быть устраивающее обе стороны соглашение по Донбассу. Россия требует выхода ВСУ из контролируемой Украиной части региона. "Окончательное решение еще не принято. Но, в принципе, теперь все четко понимают границы допустимого. Это огромный прогресс", - сказал Буданов.

Комментируя состояние российской армии, Буданов заявил, что страна не испытывает проблем в восполнении потерь и, по данным на конец 2025 года, при необходимости способна отправить на войну резерв в 23,5 млн человек. "Это намного больше, чем может мобилизовать Украина, котораяпытается справиться с нехваткой солдат", - сказал политик.

Часть российских чиновников не согласилась с оценкой переговоров Буданова

Реального прогресса в переговорах практически нет, а диалог во многом зашел в тупик из-за отсутствия компромисса по гарантиям безопасности Киеву, рассказали Bloomberg два близких к Кремлю источника. Единственным ощутимым результатом переговоров к 2026 году стало то, что обе стороны обозначили позиции, неприемлемые друг для друга, отметил один из собеседников.

Возможный срыв переговоров прокомментировал и Буданов. "Есть только два варианта - война или мир. Не просто продолжение войны, а продолжение переговоров. Если они (россияне - Ред.) согласятся на это - а они могут и не согласиться", - сказал он.