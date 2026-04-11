Буданов заявил об «огромном прогрессе» в переговорах с РФ

© Deutsche Welle 11 апреля, 2026 09:46

Руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью Bloomberg заявил, что урегулирование войны может не занять много времени. По его словам, в переговорах Москвы и Киева достигнут "огромный прогресс".

Москва и Киев приближаются к мирному соглашению, а урегулирование войны может не занять много времени, заявил руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью агентству Bloomberg, данному 4 апреля. Материал опубликовали в пятницу, 10 апреля.

По словам Буданова, российская сторона, как и украинская, хочет остановить войну. "Все они (россияне - Ред.) понимают, что война должна закончиться. Вот почему они и ведут переговоры. Не думаю, что это займет много времени", - сказал политик, входящий в переговорную делегацию Украины. Буданов отметил, что, в отличие от Украины, Россия финансирует боевые действия за счет собственных средств: "Это огромные суммы - уже триллионы". По его словам, это один из факторов, подталкивающих Москву к прекращению войны.

Буданов указывает, что, хотя до сих пор и Украина, и Россия придерживались на переговорах "максималистских" позиций, стороны сблизятся в поисках компромисса. При этом он не стал отвечать на вопрос о том, каким может быть устраивающее обе стороны соглашение по Донбассу. Россия требует выхода ВСУ из контролируемой Украиной части региона. "Окончательное решение еще не принято. Но, в принципе, теперь все четко понимают границы допустимого. Это огромный прогресс", - сказал Буданов.

Комментируя состояние российской армии, Буданов заявил, что страна не испытывает проблем в восполнении потерь и, по данным на конец 2025 года, при необходимости способна отправить на войну резерв в 23,5 млн человек. "Это намного больше, чем может мобилизовать Украина, котораяпытается справиться с нехваткой солдат", - сказал политик.

Часть российских чиновников не согласилась с оценкой переговоров Буданова

Реального прогресса в переговорах практически нет, а диалог во многом зашел в тупик из-за отсутствия компромисса по гарантиям безопасности Киеву, рассказали Bloomberg два близких к Кремлю источника. Единственным ощутимым результатом переговоров к 2026 году стало то, что обе стороны обозначили позиции, неприемлемые друг для друга, отметил один из собеседников.

Возможный срыв переговоров прокомментировал и Буданов. "Есть только два варианта - война или мир. Не просто продолжение войны, а продолжение переговоров. Если они (россияне - Ред.) согласятся на это - а они могут и не согласиться", - сказал он.

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Хочу взять в долг у друга крупную сумму: как по правилам?

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

Последствия штормов: океан поглощает португальские пляжи

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

Нужно ли платить налог при продаже сельскохозяйственной земли?

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

