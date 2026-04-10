Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Львов убивают не из-за коров: виду угрожает новый чёрный рынок!

Редакция PRESS 10 апреля, 2026 18:37

Животные 0 комментариев

Львы в Африке начали исчезать по новой причине — и она оказалась куда опаснее привычных конфликтов с людьми.

Если раньше хищников убивали из-за скота или в рамках охоты, то теперь всё чаще — ради частей тела.

Лапы, зубы, кости, кожа.

Ветеринары и защитники животных всё чаще находят туши львов с аккуратно удалёнными частями — как будто по заказу. Такие случаи фиксируют в разных странах, но особенно тревожная ситуация — в Мозамбике и на юге континента.

И это уже не случайные эпизоды.

По данным исследователей, за последние десятилетия популяция львов сократилась примерно вдвое. Сегодня в дикой природе осталось меньше 25 000 животных — и они занимают лишь около 6% от исторического ареала.

Теперь к привычным угрозам добавилась новая — организованная торговля.

Спрос идёт сразу по нескольким направлениям. Части львов используют в традиционной медицине, в религиозных амулетах, а также продают на чёрном рынке как замену более редким животным.

Это делает проблему особенно сложной.

Если слонов убивают ради бивней, а носорогов — ради рогов, то львы оказываются под давлением сразу с нескольких сторон.

Причём масштабы могут быть намного больше, чем кажется.

Исследования показывают, что в заповедниках находят лишь 10–20% погибших животных — остальные случаи просто остаются незамеченными.

И это меняет сам характер угрозы.

Речь уже не о разовых конфликтах, а о системной добыче — с ядами, ловушками и целыми сетями торговли.

При этом часть спроса подпитывается легальным рынком, который раньше существовал для львов, выращенных в неволе. Когда он сократился, давление начало смещаться на диких животных.

Сейчас защитники природы пытаются остановить процесс — от усиления патрулей до переговоров с религиозными лидерами, чтобы заменить настоящие части животных на искусственные аналоги.

Но время играет против них.

Потому что в этой истории важен не только вопрос, сколько львов осталось.

А то, кто именно и зачем на них теперь охотится.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Важно

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Важно

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Важно

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать
Загрузка

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Важно 11:26

Важно 0 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Мир 11:23

Мир 0 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Читать

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Читать

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Важно 11:02

Важно 0 комментариев

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Читать

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

Новости Латвии 10:55

Новости Латвии 0 комментариев

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читать