Львов убивают не из-за коров: виду угрожает новый чёрный рынок!

Если раньше хищников убивали из-за скота или в рамках охоты, то теперь всё чаще — ради частей тела.

Лапы, зубы, кости, кожа.

Ветеринары и защитники животных всё чаще находят туши львов с аккуратно удалёнными частями — как будто по заказу. Такие случаи фиксируют в разных странах, но особенно тревожная ситуация — в Мозамбике и на юге континента.

И это уже не случайные эпизоды.

По данным исследователей, за последние десятилетия популяция львов сократилась примерно вдвое. Сегодня в дикой природе осталось меньше 25 000 животных — и они занимают лишь около 6% от исторического ареала.

Теперь к привычным угрозам добавилась новая — организованная торговля.

Спрос идёт сразу по нескольким направлениям. Части львов используют в традиционной медицине, в религиозных амулетах, а также продают на чёрном рынке как замену более редким животным.

Это делает проблему особенно сложной.

Если слонов убивают ради бивней, а носорогов — ради рогов, то львы оказываются под давлением сразу с нескольких сторон.

Причём масштабы могут быть намного больше, чем кажется.

Исследования показывают, что в заповедниках находят лишь 10–20% погибших животных — остальные случаи просто остаются незамеченными.

И это меняет сам характер угрозы.

Речь уже не о разовых конфликтах, а о системной добыче — с ядами, ловушками и целыми сетями торговли.

При этом часть спроса подпитывается легальным рынком, который раньше существовал для львов, выращенных в неволе. Когда он сократился, давление начало смещаться на диких животных.

Сейчас защитники природы пытаются остановить процесс — от усиления патрулей до переговоров с религиозными лидерами, чтобы заменить настоящие части животных на искусственные аналоги.

Но время играет против них.

Потому что в этой истории важен не только вопрос, сколько львов осталось.

А то, кто именно и зачем на них теперь охотится.