Причина — укус клеща.

После него организм начинает воспринимать вещества, содержащиеся в мясе млекопитающих, как угрозу. В результате — резкая реакция на говядину, свинину и даже молочные продукты.

Одна из пациенток рассказала, что всё началось незаметно: после гриль-вечеринок ей становилось плохо. Позже симптомы усилились — боли в животе, рвота, слабость. Причём не сразу, а через несколько часов после еды.

Это и усложняет диагностику.

Аллергологи отмечают: при синдроме альфа-гал реакция может появиться через 2–6 часов. Иногда причиной становятся не только мясо, но и, например, продукты с желатином — торты или десерты.

В одном случае человеку стало плохо после обычного пирожка — тесто оказалось приготовлено на свином жире.

Проблема в том, что речь идёт не о классической аллергии на белки.

Здесь организм реагирует на сахара, которые присутствуют почти во всех тканях млекопитающих. У человека их нет — поэтому иммунная система воспринимает их как чужеродные.

При этом рыба и птица, как правило, остаются безопасными.

Синдром был открыт только в 2007 году. В США уже насчитываются сотни тысяч случаев, в Эстонии — пока десятки.

Вакцины нет. Единственный способ — избегать продуктов животного происхождения и внимательно следить за составом еды.

Даже в неожиданных местах.

Например, в вине могут использоваться желатиновые осветлители. А лекарства — содержать компоненты животного происхождения.

Врачи подчёркивают: паниковать не стоит. Но клещей игнорировать — тоже.

Потому что иногда последствия укуса могут оказаться куда неожиданнее, чем кажется.

