Укус клеща — и мясо под запретом? В редкий синдром зафиксирован уже в Эстонии! (1)

Редакция PRESS 10 апреля, 2026 19:12

Азбука здоровья 1 комментариев

Клещи могут принести не только энцефалит и боррелиоз. В Эстонии уже зарегистрировано около 30 случаев синдрома альфа-гал — редкого состояния, при котором человек внезапно перестаёт переносить продукты животного происхождения.

Причина — укус клеща.

После него организм начинает воспринимать вещества, содержащиеся в мясе млекопитающих, как угрозу. В результате — резкая реакция на говядину, свинину и даже молочные продукты.

Одна из пациенток рассказала, что всё началось незаметно: после гриль-вечеринок ей становилось плохо. Позже симптомы усилились — боли в животе, рвота, слабость. Причём не сразу, а через несколько часов после еды.

Это и усложняет диагностику.

Аллергологи отмечают: при синдроме альфа-гал реакция может появиться через 2–6 часов. Иногда причиной становятся не только мясо, но и, например, продукты с желатином — торты или десерты.

В одном случае человеку стало плохо после обычного пирожка — тесто оказалось приготовлено на свином жире.

Проблема в том, что речь идёт не о классической аллергии на белки.

Здесь организм реагирует на сахара, которые присутствуют почти во всех тканях млекопитающих. У человека их нет — поэтому иммунная система воспринимает их как чужеродные.

При этом рыба и птица, как правило, остаются безопасными.

Синдром был открыт только в 2007 году. В США уже насчитываются сотни тысяч случаев, в Эстонии — пока десятки.

Вакцины нет. Единственный способ — избегать продуктов животного происхождения и внимательно следить за составом еды.

Даже в неожиданных местах.

Например, в вине могут использоваться желатиновые осветлители. А лекарства — содержать компоненты животного происхождения.

Врачи подчёркивают: паниковать не стоит. Но клещей игнорировать — тоже.

Потому что иногда последствия укуса могут оказаться куда неожиданнее, чем кажется.
 

Комментарии (1)
Комментарии (1)

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

