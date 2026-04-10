"Я не ушел - меня уволили из театра", - коротко пояснил вчера в разговоре с press.lv Голомазов.

Мы так же направили запрос в Театр Чехова и вот сегодня получили официальный ответ директора театра Даны Бйорк. Приводим его полностью:

-До сегодняшнего дня между Театром и Сергеем Анатольевичем Голомазовым договорные отношения строились на двух уровнях: во-первых, он ставил спектакли на основании отдельных авторских договоров, как любой из приглашенных режиссеров; во-вторых, параллельно занимал штатную должность на основании трудового договора, выполняя административно-художественные задачи, поставленные Театром.

В феврале 2026 года стало известно, что у Сергея Голомазова некоторое время назад изменился статус пребывания в стране. Как следствие, трудовой договор утратил юридическую силу. Чтобы заключить новый, потребовался сертификат, подтверждающий знание государственного языка на высоком уровне (С1), которого на данный момент у Сергея Голомазова, к сожалению, нет.

Театр предложил Сергею Голомазову юридически корректный компромисс – перейти на другую форму договора, которая, параллельно авторским договорам, позволила бы ему выполнять работу и по административно-художественной линии – ту, которую зрители, собственно говоря, не видят, так как она не имеет прямого отношения к созданию спектаклей. (Следует еще раз подчеркнуть, что данный контекст никаким образом не касается авторских договоров на режиссерскую работу, поскольку в этой плоскости для Театра ничего не изменилось.)

К сожалению, Сергей Голомазов проигнорировал предложение обсудить какую-либо альтернативу трудовому договору. На неоднократные устные и письменные приглашения к диалогу Сергей Голомазов не отозвался.

Данная ситуация затронула чувства всех людей в Театре, включая меня, потому что мы очень давно работаем с Сергеем Анатольевичем. Мы через многое прошли вместе: в 2018 году он был приглашен мною в Театр на руководящую должность, за это время было создано немало прекрасных спектаклей, преодолено много вызовов и преград… Очень грустно и даже больно, что сегодня эмоции берут верх и нет конструктивного диалога.

Артисты, разумеется, тоже переживают, и это нормально. Было проведено актерское собрание, во время которого я и другие коллеги руководящего звена максимально откровенно и внятно ответили на все вопросы. Большая часть актерского коллектива, получив ответы на интересующие их вопросы, прояснила для себя сложившуюся ситуацию. Хотя, конечно, в любом коллективе найдется кто-то, кто останется при своих взглядах, игнорируя факты и аргументы. Потому что, наверное, так удобнее.

Чтобы окончательно расставить все точки над i, следует четко обозначить один момент: Сергея Голомазова никто не увольнял. Его трудовой договор утратил юридическую силу в результате изменения его юридического статуса нахождения в стране, а предложение продолжить сотрудничество в другой форме Сергей Голомазов оставил без ответа. Все слухи и рассуждения об увольнении – чистой воды спекуляция, особенно со стороны третьих лиц, так как никто, кроме непосредственных участников, не знает всех деталей.

Никаких изменений в репертуаре в связи с этими обстоятельствами не ожидается: пока спектакли востребованы, они остаются в афише. Последние пять лет выдались очень непростыми: COVID-19, война в Украине, инфляция, понижение дотации… Всё это время Театр прилагает максимальные усилия, чтобы быть и создавать. И, само собой, Театр никогда никого не удерживал силой.

В заключение хотелось бы призвать каждого воздерживаться от спекуляций в публичном пространстве, тем более, в такой период, когда театру, играющему спектакли на русском языке, и так приходится решать важные дополнительные задачи и сталкиваться с рядом трудностей. Вспоминается фраза Ансела Адамся: «Нет ничего худшего, чем блестящее изображение нечеткого понятия». Театр продолжает работать в привычном режиме в ожидании, что эмоциональный накал человеческих переживаний будет актуален для зрителя именно на сцене Театра, тогда как в решение административно-художественных вопросов закулисной жизни вернется прежняя конструктивность и взаимоуважительный диалог причастных лиц.

Отдельно Дана Бйорк подчеркивает: "Никто никого НЕ УВОЛЬНЯЛ! Это принципиально важная формулировка. Это самое главное обстоятельство, которое игнорируется в попытках эмоциональных спекуляций в публичном пространстве".

В свою очередь Сергей Голомазов уже сегодня прокомментировал для press.lv возникшую ситуацию более развернуто:

- В этом вопросе есть две части: собственно - юридическая часть, тут пусть разбираются юристы, добавлю, что в отношениях с театром я всегда придерживался тех условий которые предполагал мой договор, его дополнения и мои должностные обязанности и, замете, что театр все, до недавнего времени, устраивало.

И есть вторая часть - этическая.

Так вот, на мой взгляд этическая часть, а точнее мой профессиональный и этический конфликт с директором театра и только с директором, больше ни с кем, является причиной данного инцидента.

Дело в том, что два месяца назад я выступил с критикой в адрес директора театра относительно тех этических, профессиональных и психологических норм и принципов на которые она опирается в отношениях с коллективом и сотрудниками театра. Есть вещи для меня неприемлемые, недопустимые и нетерпимые. О чем я открыто ей и сказал. Противоречия эти зрели давно. Этот конфликт был лишь вопросом времени. На мой взгляд причина моего отстранения без сохранения содержания и увольнения только в этом. Подчеркиваю - только в этом. В моей критике директора театра ее политики управления и отношения к сотрудникам.

После этого, в качестве для инструмента давления на меня и моего наказания, возникла и юридическая часть – я вдруг резко перестал быть иностранным специалистом, возникла тема языка, мне в течении 10 дней необходимо было освоить язык на уровне С1, ну и так далее. Тут пусть разбираются юристы.

И для меня и для цехов театра и для труппы это конечно же полнейший шок, да и не только это, а еще и то, к какой унизительной поспешностью и беспардонностью это было сделано! А если учесть, что у меня на попечении двое маленький детей, то это шок вдвойне. Я благодарен коллективу театра актерам и всем цехам за помощь, за письма в мою поддержку. Уверен, что этическая, профессиональная и юридическая справедливость на моей стороне.

Ну вот собственно и все.

-Отдельно хочу отметить, - подчеркнул режиссёр, - что со стороны театра не поступило ни одного официального приглашения обсудить новые формы взаимоотношений. Я был к этому готов.

...Напомним, режиссёр Сергей Голомазов с 2018 года работал художественным руководителем Рижского Русского театра имени Михаила Чехова (в последнее время его стали именовать творческим руководителем коллектива). На его счету много успешных и любимых зрителями спектаклей. Публика обеспокоена и дальнейшей судьбой уважаемого режиссёра и происходящим в любимом театре. Очень хочется надеется на то, что этот конфликт каким-то чудом будет улажен. И так уж слишком много войн идёт вокруг...

Елена СЛЮСАРЕВА