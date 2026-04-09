"Меня уволили из театра", - пояснил режиссер в разговоре с press.lv. От дальнейших комментариев Сергей Анатольевич воздержался, но обещал предоставить их в скором времени.

Мы так же направили запрос в Театр Чехова, но оттуда ответа пока не получили.

Напомним, режиссер Сергей Голомазов с 2018 года работал художественным руководителем Рижского Русского театра имени Михаила Чехова. В последнее время его стали именовать творческим руководителем коллектива.

Комментаторы в соцсетях не скрывают своих эмоций:

-Из Рижского русского театра им. М. Чехова уволили режиссера Голомазова! Что дальше???

-Ну ффффсеее!:))

-Голомазов - талантище. Не пропадёт. Все лучшие спектакли в этом театре - его. Помню фильм "Хор", где он играл главную роль. Шедевр. Только ему лучше вернуться в Россию. Здесь всюду - не тот масштаб для него. Как слон в посудной лавке. А театр... Ну что театр? Пусть и дальше деградирует. Нас, зрителей, жалко. Обворовали.

-Ему не давали нормально работать...

-Дальше переименуют театр

-Театр давно пропал, с Голомазовым или без. Там внутри царит страх, отчаинье. Жаль хороших актёров от которых увы ничего не зависит. Бездарность и пошлость теперь там занимают первые места. То что они там ставят это позор и кощунство.

-Не хочется никого обижать, но театр опустили на уровень самодеятельности!