Есть и другое мнение - что глава Минобороны Андрис Спрудс попросту глуп.

"Слышь, народ, а если и правда министр обороны Латвии - адепт русни?! Может, даже шпион... Только спрашиваю - возможно ли такое? Потому что не укреплена граница (на пятом году войны), не принимаются решения, реальность не осознаётся (или её не желают осознавать), лидерство отсутствует, имеет место саботаж между министерством, чиновничеством и НВС, которые между собой не разговаривают... О том, что "Россия - это судьба, а Украина - проект", я даже говорить не стану!!!" - восклицает автор поста.

- Понравился вопрос, заданный Юргисом Лиепниексом: если бы наше правительство, особенно "Единство" и "Прогрессивные", было бы подкуплено Кремлём, что оно делало бы иначе? Сейчас все действия - в ворота Кремля. В обороне, в том числе и саботаж Rail Baltic, завоз мигрантов, границы открыты, законы о языке закопали и т.д.

- "Новое единство" и "Прогрессивные" - самые ярые наши брюссельские партии. Было бы нечестно не отметить простую истину, что они выполняют брюссельские директивы. Климатические утопии, миграционная политика, глобализм, стамбулиада и радужная политика. Всё из Брюсселя, не из Кремля. Давайте оценим!

- Очень возможно, но думаю, скорее, что определяющим является "яркий" и исключительно неподходящий для должности характер данного лица: болтающий попусту, но ни в малейшей мере ничего не делающий, ненавидимый студентами и коллегами, самолюбивый, самооправдывающийся, подло мстительный и неадекватно переоценивающий себя мужчинка.

- Не он один! Вся партия "Прогрессивных" такая. У России с "Согласием" и тандемом Урбановича - Ушакова ничего не вышло, поэтому теперь карту поставили на "Прогрессивных". Они пока делают всё России по нраву: Rail Baltic не будет, Air Baltic -кирдык, LSM проповедует нарратив российского ТВ! Всё идёт по плану!

- Тут не надо искать каких-то великих заговоров. Он просто дурак и невежда. Вот и всё.

- Читайте книгу Арманда Пуче "Мунтерс. Предатель", в ней не только о прошлом, но и о настоящем с людьми Кремля, которые саботируют безопасность Латвии на наших глазах сегодня.

- В каком министерстве по-другому? Не думаю, что проблема только в Спрудсе, скорее это стиль работы Силини, а в результате и Кабмина - какую-то чушь прекрасную нести, но ничего не трогать. Если всех министров рандомно поменять местами, совершенно ничего не изменится.

- Он просто из "Прогрессивных". Все члены их партии на ведущих должностях занимаются только вредительством. Не думаю. что они под эгидой Кремля, просто люди, полностью оторванные от реальности.

- Вся банда "Прогрессивных" - кремлёвский проект, нет никакой надобности выделять кого-то одного из этого шлака коммунистических манкуртов.

- По-моему, он совершенно пустоголовый, полный баран. В чём-то копия Бришкенса, но не такой красноречивый брехун. Избран благодаря хору квиров и тому подобным космонавтам.

- Оборона Латвии не строилась, чтобы кому-то противостоять, а чтобы "осваивать" деньги. Все заняты воровством. Раньше денег было меньше и мыслили более рационально. А теперь - коррупция без тормозов.

- Ну конечно, таких левых долбо*бов трудно найти, даже если нарочно попытаешься...

- Лол, Latvijas dzelzceļš использует системы связи белорусского производства, и все политики, армейские офицеры это знают, всё это театр.

- Господи Иисусе, какой бред ты накорябал??? 1) О какой войне ты бредишь? Как минимум последние 20 лет идут войны. 2) Граница не укреплена - ты в календарь смотрел, какой теперь год? Теперь все летают, а не на тракторах ездят, ну, и 3) в Латвии главное - ОСВОЕНИЕ ДЕНЕГ, выдыхай, дурачок.

- Вполне возможно, что в коалиции могут быть те, кто готов остаться на своих местах.

- Это очевидно. Я не понимаю, о чём вопрос и по поводу чего удивление.

