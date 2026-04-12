Министр обороны — российский шпион?! Такая версия всерьёз обсуждается в соцсети (2)

Редакция PRESS 12 апреля, 2026 11:31

Важно 2 комментариев

LETA

Предприниматель Гиртс Калниньш написал на платформе "Х" твит, в котором он обосновывает эту точку зрения. Интересно, что есть люди, которые её разделяют.

Есть и другое мнение - что глава Минобороны Андрис Спрудс попросту глуп.

"Слышь, народ, а если и правда министр обороны Латвии - адепт русни?! Может, даже шпион... Только спрашиваю - возможно ли такое? Потому что не укреплена граница (на пятом году войны), не принимаются решения, реальность не осознаётся (или её не желают осознавать), лидерство отсутствует, имеет место саботаж между министерством, чиновничеством и НВС, которые между собой не разговаривают... О том, что "Россия - это судьба, а Украина - проект", я даже говорить не стану!!!" - восклицает автор поста.

А что же публика? Вот как реагирует она:
- Понравился вопрос, заданный Юргисом Лиепниексом: если бы наше правительство, особенно "Единство" и "Прогрессивные", было бы подкуплено Кремлём, что оно делало бы иначе? Сейчас все действия - в ворота Кремля. В обороне, в том числе и саботаж Rail Baltic, завоз мигрантов, границы открыты, законы о языке закопали и т.д.
- "Новое единство" и "Прогрессивные" - самые ярые наши брюссельские партии. Было бы нечестно не отметить простую истину, что они выполняют брюссельские директивы. Климатические утопии, миграционная политика, глобализм, стамбулиада и радужная политика. Всё из Брюсселя, не из Кремля. Давайте оценим!
- Очень возможно, но думаю, скорее, что определяющим является "яркий" и исключительно неподходящий для должности характер данного лица: болтающий попусту, но ни в малейшей мере ничего не делающий, ненавидимый студентами и коллегами, самолюбивый, самооправдывающийся, подло мстительный и неадекватно переоценивающий себя мужчинка.

- Не он один! Вся партия "Прогрессивных" такая. У России с "Согласием" и тандемом Урбановича - Ушакова ничего не вышло, поэтому теперь карту поставили на "Прогрессивных". Они пока делают всё России по нраву: Rail Baltic не будет, Air Baltic -кирдык, LSM проповедует нарратив российского ТВ! Всё идёт по плану!

- Тут не надо искать каких-то великих заговоров. Он просто дурак и невежда. Вот и всё.

- Читайте книгу Арманда Пуче "Мунтерс. Предатель", в ней не только о прошлом, но и о настоящем с людьми Кремля, которые саботируют безопасность Латвии на наших глазах сегодня.

- В каком министерстве по-другому? Не думаю, что проблема только в Спрудсе, скорее это стиль работы Силини, а в результате и Кабмина - какую-то чушь прекрасную нести, но ничего не трогать. Если всех министров рандомно поменять местами, совершенно ничего не изменится.

- Он просто из "Прогрессивных". Все члены их партии на ведущих должностях занимаются только вредительством. Не думаю. что они под эгидой Кремля, просто люди, полностью оторванные от реальности.

- Вся банда "Прогрессивных" - кремлёвский проект, нет никакой надобности выделять кого-то одного из этого шлака коммунистических манкуртов.

- По-моему, он совершенно пустоголовый, полный баран. В чём-то копия Бришкенса, но не такой красноречивый брехун. Избран благодаря хору квиров и тому подобным космонавтам.

- Оборона Латвии не строилась, чтобы кому-то противостоять, а чтобы "осваивать" деньги. Все заняты воровством. Раньше денег было меньше и мыслили более рационально. А теперь - коррупция без тормозов.

- Ну конечно, таких левых долбо*бов трудно найти, даже если нарочно попытаешься...

- Лол, Latvijas dzelzceļš использует системы связи белорусского производства, и все политики, армейские офицеры это знают, всё это театр.

- Господи Иисусе, какой бред ты накорябал??? 1) О какой войне ты бредишь? Как минимум последние 20 лет идут войны. 2) Граница не укреплена - ты в календарь смотрел, какой теперь год? Теперь все летают, а не на тракторах ездят, ну, и 3) в Латвии главное - ОСВОЕНИЕ ДЕНЕГ, выдыхай, дурачок.

- Вполне возможно, что в коалиции могут быть те, кто готов остаться на своих местах.

- Это очевидно. Я не понимаю, о чём вопрос и по поводу чего удивление.
 

 

 

Комментарии (2)
Комментарии (2)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Важно

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Важно

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Важно

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (2)

Важно 11:36

Важно 2 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (2)

Важно 11:26

Важно 2 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (2)

Важно 11:25

Важно 2 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (2)

Мир 11:23

Мир 2 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 2 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Важно 11:02

Важно 2 комментариев

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

Новости Латвии 10:55

Новости Латвии 2 комментариев

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

