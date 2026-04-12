В 6 утра по Будапешту по всей Венгрии открылись избирательные участки. Избиратели голосуют до 19:00 — за кандидата по одномандатному округу (всего таким образом распределятся 106 мест из 199) и за партию. Чтобы пройти в парламент, политические партии должны преодолеть пятипроцентный барьер.

Всего в выборах принимают участие пять партий. Главные соперники — «Фидес» Виктора Орбана, который занимает пост премьер-министра с 2010 года, и «Тиса» Петера Мадьяра, созданная в 2020 году (сам Мадьяр ушел из правящей партии в оппозицию в 2024 году).

Помимо них, избиратели смогут проголосовать за левую «Демократическую коалицию», пародийную Партию двухвостой собаки и крайне правое «Наше отечество» (Mi Hazánk). Только у последней, согласно опросам, есть шансы преодолеть пятипроцентный барьер.

Независимые социологические опросы предсказывают уверенную победу «Тисы», но близкие к власти центры предполагают, что партия Орбана сохранит парламентское большинство.

Подсчитать голоса, согласно венгерским законам, должны не позднее субботы 18 апреля.

Виктор Орбан и «Фидес» во многом построили свою предвыборную кампанию вокруг войны в Украине. На плакатах — изображения украинского президента Владимира Зеленского и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с тревожными и угрожающими подписями.

Сам Орбан и министр иностранных дел страны Петер Сийярто регулярно высказываются о том, как Киев и Брюссель втягивают Будапешт в войну, и предупреждают о якобы грядущих украинских диверсиях на венгерских энергетических объектах. Кроме того, Венгрия на уровне Евросоюза последовательно блокирует финансовую помощь Украине и введение новых санкций в отношении России.

Поддержать Орбана перед выборами приезжал даже вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он похвалил премьер-министра за защиту венгерского народа и за все, что тот сделал для «успешного урегулирования войны между Россией и Украиной», а также обвинил Брюссель во вмешательстве в парламентские выборы.

Петер Мадьяр, однако же, старается не поднимать тему войны в Украине. Лидер «Тисы» принял во внимание уроки других оппозиционных партий, проигравших «Фидес» в прошлом, сказал в интервью Politico Петер Марки-Заи, главный соперник Орбана на парламентских выборах в 2022 году.

В последние недели перед выборами в самых разных СМИ, от российского The Insider (в реестре «иноагентов») до американского Bloomberg, были опубликованы материалы о связях Орбана и Сийярто с Россией.

Например, по данным журналистов, министр иностранных дел Венгрии говорил летом 2025 года со своим российским коллегой Сергеем Лавровым о возможном снятии некоторых европейских санкций. А сам Орбан в октябре того же года в разговоре с Владимиром Путиным сообщал о готовности помочь «любым способом».