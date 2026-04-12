В Венгрии начались парламентские выборы. Сохранит власть «Фидес» Орбана или победит «Тиса» Мадьяра? (5)

© BBC 12 апреля, 2026 12:05

Мир

На предвыборных плакатах партии «Фидес» часто соседствуют портреты Петера Мадьяра и Владимира Зеленского. Партия Орбана уверяет, что в случае победы Мадьяра Венгрия будет втянута в войну.

Ранним утром в воскресенье в Венгрии началось голосование на парламентских выборах. Всего в них участвуют пять партий, но настоящих соперников — два: «Фидес» Виктора Орбана, правящего страной уже 16 лет, и «Тиса» Петера Мадьяра. Независимые соцопросы предрекают уверенную победу оппозиции.

В 6 утра по Будапешту по всей Венгрии открылись избирательные участки. Избиратели голосуют до 19:00 — за кандидата по одномандатному округу (всего таким образом распределятся 106 мест из 199) и за партию. Чтобы пройти в парламент, политические партии должны преодолеть пятипроцентный барьер.

Всего в выборах принимают участие пять партий. Главные соперники — «Фидес» Виктора Орбана, который занимает пост премьер-министра с 2010 года, и «Тиса» Петера Мадьяра, созданная в 2020 году (сам Мадьяр ушел из правящей партии в оппозицию в 2024 году).
Помимо них, избиратели смогут проголосовать за левую «Демократическую коалицию», пародийную Партию двухвостой собаки и крайне правое «Наше отечество» (Mi Hazánk). Только у последней, согласно опросам, есть шансы преодолеть пятипроцентный барьер.

Независимые социологические опросы предсказывают уверенную победу «Тисы», но близкие к власти центры предполагают, что партия Орбана сохранит парламентское большинство.

Подсчитать голоса, согласно венгерским законам, должны не позднее субботы 18 апреля.

Виктор Орбан и «Фидес» во многом построили свою предвыборную кампанию вокруг войны в Украине. На плакатах — изображения украинского президента Владимира Зеленского и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с тревожными и угрожающими подписями.

Сам Орбан и министр иностранных дел страны Петер Сийярто регулярно высказываются о том, как Киев и Брюссель втягивают Будапешт в войну, и предупреждают о якобы грядущих украинских диверсиях на венгерских энергетических объектах. Кроме того, Венгрия на уровне Евросоюза последовательно блокирует финансовую помощь Украине и введение новых санкций в отношении России.

Поддержать Орбана перед выборами приезжал даже вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он похвалил премьер-министра за защиту венгерского народа и за все, что тот сделал для «успешного урегулирования войны между Россией и Украиной», а также обвинил Брюссель во вмешательстве в парламентские выборы.

Петер Мадьяр, однако же, старается не поднимать тему войны в Украине. Лидер «Тисы» принял во внимание уроки других оппозиционных партий, проигравших «Фидес» в прошлом, сказал в интервью Politico Петер Марки-Заи, главный соперник Орбана на парламентских выборах в 2022 году.

В последние недели перед выборами в самых разных СМИ, от российского The Insider (в реестре «иноагентов») до американского Bloomberg, были опубликованы материалы о связях Орбана и Сийярто с Россией.

Например, по данным журналистов, министр иностранных дел Венгрии говорил летом 2025 года со своим российским коллегой Сергеем Лавровым о возможном снятии некоторых европейских санкций. А сам Орбан в октябре того же года в разговоре с Владимиром Путиным сообщал о готовности помочь «любым способом».

Комментарии (5)
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

