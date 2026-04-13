Светлой Пасхи! Православные отметили главный праздник (1)

Редакция PRESS 13 апреля, 2026 07:35

Новости Латвии

12 апреля Пасху отмечают православные церкви, придерживающиеся юлианского календаря - т.н. "старого стиля", который отличается от принятого во всём мире григорианского календаря на 14 дней.

Даты Пасхи у христиан Запада и Востока совпадают примерно раз в 7 лет. Пасха всегда приходится на воскресенье после первого полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия. Этот расчёт закреплён с IV века по Александрийской пасхалии. Поэтому дата может варьироваться от 4 апреля до 8 мая (по григорианскому календарю - т.н. новому стилю).

Подготовка к празднику длится 49 дней Великого поста и завершается Страстной седмицей. Уже в первые века христианства Воскресение Христово стало центральным событием церковного года. Его отмечают не как траурную дату, а как радостное торжество. 

Это центральное событие христианства, праздник, в котором воедино сливаются история, вера, надежда и любовь. Он напоминает каждому о победе жизни над смертью, смысла над хаосом, добра над злом. Не случайно православные называют Пасху "праздником праздников" и "торжеством из торжеств".

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

