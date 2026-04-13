Даты Пасхи у христиан Запада и Востока совпадают примерно раз в 7 лет. Пасха всегда приходится на воскресенье после первого полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия. Этот расчёт закреплён с IV века по Александрийской пасхалии. Поэтому дата может варьироваться от 4 апреля до 8 мая (по григорианскому календарю - т.н. новому стилю).

Подготовка к празднику длится 49 дней Великого поста и завершается Страстной седмицей. Уже в первые века христианства Воскресение Христово стало центральным событием церковного года. Его отмечают не как траурную дату, а как радостное торжество.

Это центральное событие христианства, праздник, в котором воедино сливаются история, вера, надежда и любовь. Он напоминает каждому о победе жизни над смертью, смысла над хаосом, добра над злом. Не случайно православные называют Пасху "праздником праздников" и "торжеством из торжеств".