Запись ещё до рождения: иначе к детскому офтальмологу не попасть

Поскольку у мамы ребёнка имеются проблемы со зрением, она посетила окулиста, будучи беременной, и специалист ей порекомендовал провести ребёнку профилактический осмотр в трёхмесячном возрасте.

"Я сразу посетила сайт Детской больницы, где написано, что при необходимости профилактического осмотра для ребёнка просят обращаться в другие клиники, потому что в Детской больнице очень длинные очереди к глазным врачам", - рассказала мама Иларии.

В октябре она нашла запись на 7 апреля. Но в октябре Илария ещё не родилась. Будущая мать решила: если не запишу сейчас, то на визит, когда дочке будет три месяца, могу и не попасть.

"По закону ты не можешь записать на очередь ещё неродившегося ребёнка. У него нет персонального кода и ты ещё не знаешь, родится ли он вообще, потому что было 26 недель беременности. Может случиться всё что угодно. Тогда я упросила записать на моё имя, но к детскому офтальмологу. А когда Илария родилась, я сообщила её персональный код, таким образом мы к нему и попали", - продолжает рассказ Карина Калерия.

Её случай является исключением, но все дети, независимо от того, есть ли жалобы, обязательно должны проходить проверку зрения в возрасте 1, 3 и 6-7 лет. Проверка должна быть бесплатной. В реальности, чтобы попасть на неё вовремя, часть родителей платят сами.

По информации Национальной службы здоровья, среднее время ожидания у офтальмолога для детей - 82 дня, то есть примерно 2,5 месяца.

В Детской больнице, где работают ведущие специалисты, профилактическую проверку, возможно, придётся ждать целый год.

Старший врач Клиники глазных заболеваний Детской больницы Марис Виксниньш видит ситуацию так: "Одно дело - хотеть, но мы должны смотреть, сколько у нас ресурсов. В первую очередь надо принимать сложных пациентов, которых направляют сюда глазные врачи из районов, у них вообще нет других возможностей в Латвии куда-то попасть".

Национальная служба здоровья советует заглянуть на сайт rindapiearsta.lv и пойти туда, где очередь меньше.

Длинные очереди, как утверждается, связаны не только с нехваткой денег на медицину: причиной часто является нагрузка на врачей и аппаратуру в медучреждениях.

Мама Иларии считает, что рекомендации пойти туда, где очередь меньше, тоже следует рассматривать критически. Для родителей важно попасть к детскому, а не "взрослому" глазному врачу. Поехать в другой город с грудным ребёнком для многих семей - тоже дело нелёгкое. К тому же может быть и так, что поедешь туда, где очередь меньше, а оттуда врач направит.... правильно, в ту же самую Детскую больницу