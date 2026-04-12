Press.lv
Запись ещё до рождения: иначе к детскому офтальмологу не попасть

12 апреля, 2026 14:20

О маленькой Иларии и её маме Карине Калерии, записавшей ребёнка к врачу, будучи на 26-й неделе беременности, рассказала служба новостей ЛТВ.

Поскольку у мамы ребёнка имеются проблемы со зрением, она посетила окулиста, будучи беременной, и специалист ей порекомендовал провести ребёнку профилактический осмотр в трёхмесячном возрасте.

"Я сразу посетила сайт Детской больницы, где написано, что при необходимости профилактического осмотра для ребёнка просят обращаться в другие клиники, потому что в Детской больнице очень длинные очереди к глазным врачам", - рассказала мама Иларии.

В октябре она нашла запись на 7 апреля. Но в октябре Илария ещё не родилась. Будущая мать решила: если не запишу сейчас, то на визит, когда дочке будет три месяца, могу и не попасть.

"По закону ты не можешь записать на очередь ещё неродившегося ребёнка. У него нет персонального кода и ты ещё не знаешь, родится ли он вообще, потому что было 26 недель беременности. Может случиться всё что угодно. Тогда я упросила записать на моё имя, но к детскому офтальмологу. А когда Илария родилась, я сообщила её персональный код, таким образом мы к нему и попали", - продолжает рассказ Карина Калерия.

Её случай является исключением, но все дети, независимо от того, есть ли жалобы, обязательно должны проходить проверку зрения в возрасте 1, 3 и 6-7 лет. Проверка должна быть бесплатной. В реальности, чтобы попасть на неё вовремя, часть родителей платят сами. 

По информации Национальной службы здоровья, среднее время ожидания у офтальмолога для детей - 82 дня, то есть примерно 2,5 месяца.

В Детской больнице, где работают ведущие специалисты, профилактическую проверку, возможно, придётся ждать целый год.

Старший врач Клиники глазных заболеваний Детской больницы Марис Виксниньш видит ситуацию так: "Одно дело - хотеть, но мы должны смотреть, сколько у нас ресурсов. В первую очередь надо принимать сложных пациентов, которых направляют сюда глазные врачи из районов, у них вообще нет других возможностей в Латвии куда-то попасть".

Национальная служба здоровья советует заглянуть на сайт rindapiearsta.lv и пойти туда, где очередь меньше.

Длинные очереди, как утверждается, связаны не только с нехваткой денег на медицину: причиной часто является нагрузка на врачей и аппаратуру в медучреждениях.

Мама Иларии считает, что рекомендации пойти туда, где очередь меньше, тоже следует рассматривать критически. Для родителей важно попасть к детскому, а не "взрослому" глазному врачу. Поехать в другой город с грудным ребёнком для многих семей - тоже дело нелёгкое. К тому же может быть и так, что поедешь туда, где очередь меньше, а оттуда врач направит.... правильно, в ту же самую Детскую больницу

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Тяжелое ДТП на Лиепайском шоссе: пострадали пять грузовиков. ВИДЕО

TV3 сообщает о тяжелой аварии на Лиепайском шоссе. Дорога перекрыта в обоих направлениях.

TV3 сообщает о тяжелой аварии на Лиепайском шоссе. Дорога перекрыта в обоих направлениях.

Загрузка

Глава Еврокомиссии: Венгрия возвращается на европейский путь

"Венгрия сделала выбор в пользу Европы. Европа всегда выбирала Венгрию", - написала Урсула фон дер Ляйен в X, поздравив партию "Тиса" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.

"Венгрия сделала выбор в пользу Европы. Европа всегда выбирала Венгрию", - написала Урсула фон дер Ляйен в X, поздравив партию "Тиса" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

