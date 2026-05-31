«Из-за летающей бочки придётся детей в подвале держать?!» Писатель — о «новой реальности»

TV24 31 мая, 2026 18:25

Важно 0 комментариев

Писатель и журналист Арно Юндзе в программе Preses klubs на телеканале TV24 прокомментировал инструкции для населения в случае угрозы с воздуха, в частности, прилёта дронов. 

Он подчёркивает, что общество должно быть в состоянии самостоятельно мыслить, нельзя полагаться лишь на формальные указания "сверху" - важна способность каждого человека разумно оценивать ситуацию.

Он считает, что в городах и в школах, которые находятся в старых зданиях, возможности укрытия могут быть более реальными. Во многих таких зданиях до сих пор есть подвалы - "там и тиры были, и чего только не было". Но при этом Юндзе призывает подумать, надо ли автоматически в 30-40 школах массово уводить детей в подвалы "из-за одной летающей бочки".

По его мнению, всегда нужно оценивать конкретную ситуацию - одинаковое решение на все случаи жизни не годится.

Скептически Юндзе высказывается и по отношению к тому, что поезда в случае угрозы будут останавливать: стоящий поезд не всегда безопаснее, чем находящийся в движении, так как он не перестаёт быть потенциальной мишенью. В некоторых ситуациях было бы логичнее, если пассажиры покинут поезд и подождут в безопасном месте - "может быть, выпустить людей, пусть они в лесу спрячутся".

В целом писатель подчёркивает: необходимо мыслить практически и поступать разумно. Одних инструкций в чрезвычайных ситуациях недостаточно - человек сам должен понимать, какое решение в конкретный момент будет лучше.

«Что за дела, airBaltic?» Пассажирку из Латвии неприятно удивило объявление в аэропорту Милана
«Что за дела, airBaltic?» Пассажирку из Латвии неприятно удивило объявление в аэропорту Милана

«Со мной говорят чайки»: что не так с роликом Либини-Эгнере (ВИДЕО)
«Со мной говорят чайки»: что не так с роликом Либини-Эгнере (ВИДЕО)

И никого не накажут? Трудовая инспекция завершила расследование о травме строителя Rail Baltica
И никого не накажут? Трудовая инспекция завершила расследование о травме строителя Rail Baltica

«Со мной говорят чайки»: что не так с роликом Либини-Эгнере (ВИДЕО)

Бывший министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере поделилась в "ТикТоке" видео, вызвавшим странную реакцию у сетевой публики.

Лето приходит в Латвию — с дождями, грозами и теплом

Латвийские синоптики прогнозируют, что начало июня будет тёплым и дождливым.

И никого не накажут? Трудовая инспекция завершила расследование о травме строителя Rail Baltica

Как сообщалось в январе нынешнего года, на строительстве Rail Baltica мужчина получил травму - ему на ноги упала металлическая конструкция.

«Что за дела, airBaltic?» Пассажирку из Латвии неприятно удивило объявление в аэропорту Милана

Если быть совсем уж точными, пассажирка в своём посте выразилась гораздо грубее. Правда, по-английски. А дело было так.

«Поздняя весна и холодное лето»: жалобы рижан на погоду 1931 и 1980 года

«Поздняя весна и холодное лето» - так называлась заметка за подписью Кн. А. Ливен (князь Анатолий Ливен – герой Первой мировой и Освободительной войн), опубликованная в газете «Сегодня» 1 июля 1931 года. Как видите, латвийцы и раньше жаловались на совершенно непохожую на весну весну. Приводим выдержки из этой публикации:

Тушили 16 часов: в Екабпилсском крае горел полигон отходов

О пожаре на полигоне, принадлежащем SIA Vidusdaugavas SPAAO и расположенном в волости Межарес Екабпилсского края, агентству LETA сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

