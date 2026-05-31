«Из-за летающей бочки придётся детей в подвале держать?!» Писатель — о «новой реальности»

Он подчёркивает, что общество должно быть в состоянии самостоятельно мыслить, нельзя полагаться лишь на формальные указания "сверху" - важна способность каждого человека разумно оценивать ситуацию.

Он считает, что в городах и в школах, которые находятся в старых зданиях, возможности укрытия могут быть более реальными. Во многих таких зданиях до сих пор есть подвалы - "там и тиры были, и чего только не было". Но при этом Юндзе призывает подумать, надо ли автоматически в 30-40 школах массово уводить детей в подвалы "из-за одной летающей бочки".

По его мнению, всегда нужно оценивать конкретную ситуацию - одинаковое решение на все случаи жизни не годится.

Скептически Юндзе высказывается и по отношению к тому, что поезда в случае угрозы будут останавливать: стоящий поезд не всегда безопаснее, чем находящийся в движении, так как он не перестаёт быть потенциальной мишенью. В некоторых ситуациях было бы логичнее, если пассажиры покинут поезд и подождут в безопасном месте - "может быть, выпустить людей, пусть они в лесу спрячутся".

В целом писатель подчёркивает: необходимо мыслить практически и поступать разумно. Одних инструкций в чрезвычайных ситуациях недостаточно - человек сам должен понимать, какое решение в конкретный момент будет лучше.