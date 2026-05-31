«Со мной говорят чайки»: что не так с роликом Либини-Эгнере (ВИДЕО)

Редакция PRESS 31 мая, 2026 17:23

Важно 0 комментариев

LETA

Бывший министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере поделилась в "ТикТоке" видео, вызвавшим странную реакцию у сетевой публики.

В ролике Либиня Эгнере идёт по пляжу в Юрмале, дует сильный ветер, и она произносит пару фраз: "Ветер сегодня огромный. Да! Иду на концерт по случаю открытия концертного зала "Дзинтари". Очень красивый солнечный день, но ветер... Такой уж ветер!".

Вот, собственно, и всё.

Однако в соцсетях недоумевают

"Что происходит с Инесе Либиней-Эгнере? Посмотрела её новейшее видео в "ТикТоке". Не покидает ощущение, что там наступила какая-то ситуация типа "со мной снова говорят чайки".  Фанатам Стамбульской конвенции советую позвонить Инесе и спросить, всё ли в порядке, потому что, похоже, ей серьёзно бьёт по нервам", - пишет на платформе "Х" Raiva, которая далее в комментариях поясняет свой ход мыслей: "Она и без того в этих видео всегда говорит как-то неестественно, а это что-то совсем странное".

"При отлучении от корыта с человеком иногда начинают навязчиво разговаривать чайки", - иронизирует публицист и писатель Лато Лапса.

- Антидепрессантов перебрала?

- Радость человека - это теперь что-то "болезненное"?

- Как такие люди попадают на пост министра? Это видео, конечно, перебивает всё, но и другие, например, её прощальные слова при уходе из министерства - какой-то вербальный полиэфир! Абсолютная ненатуральность, невозможность поверить ни одному слову, лица сотрудников в агонии.

- Ну, она была капитальным тормозом.

- Первое время очень тяжёлое, нет ни одной специализированной программы за госсчёт, которая помогает в процессе такой адаптации, по сути, это показывает, как государство заботится о наших людях, оказавшихся в зоне риска.

- Когда пиарщик текст не написал, тогда и "ветер - такой уж ветер".

- Ну погоди, надо всё-таки тренироваться, чтобы достичь уровня Бреманиса или Котелло в "ТикТоке". Выборы грядут.

- Для пустой головы ветер не опасен.

- Самый дерьмовый министр юстиции - Либиня-Эгнере из "Нового единства", которая внедрила в системе юстиции пожелания мафиозного лобби судебных исполнителей и ощущение безнаказанности непрофессиональных судей. Такого беспредела, коррупции и вседозволенности в Латвии не видано со времён диких 90-х.

- Либиня ведь не в состоянии до конца досказать ни одно простое предложение. И ещё использует это тотальное уродство как саморекламу - последствия того, что подлизы и новости на ЛТВ 15 лет культивировали глупость и рассказывали, как всё замечательно.

От редакции: "Со мной снова говорят чайки" - это название песни Раймонда Паулса на стихи Норы Бумбиере, в которой говорится о любви и о разлуке. В наши дни, однако, такой текст скорее вызывает ассоциации с веществами, оборот которых ограничен по закону.

 

 

