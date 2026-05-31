Вс, 31. Мая
Лето приходит в Латвию — с дождями, грозами и теплом

© LETA 31 мая, 2026 16:40

Латвийские синоптики прогнозируют, что начало июня будет тёплым и дождливым.

В начале месяца в Латвию придёт тёплая воздушная масса, на большей части территории страны, кроме прибрежных районов, столбик термометра поднимется выше +20 градусов.

Первый день июня ожидается в целом без осадков, лишь местами пройдёт небольшой дождь, затем дождевые облака будут наблюдаться на более обширной территории, кое-где пройдут грозы.

В светлое время суток, когда небо прояснится, интенсивность ультрафиолетового излучения будет средневысокой.

1 июня, в понедельник, местами облака принесут небольшой дождь. Ночью в отдельных восточных районах образуется туман, ухудшающий видимость. Будет дуть слабый ветер. Минимальная температура воздуха ночью - от +9 до +14 градусов, на юго-востоке и на морском побережье - от +5 до +8 градусов, днём воздух прогреется до +16-21 градуса.

Во вторник и в среду, 2-3 июня, погода будет облачной с прояснениями. Во вторник дожди будут идти в западных и центральных районах, начиная с полудня, в ночь на среду местами тоже ещё ожидается дождь, а днём в среду будет лить на более обширной территории, местами возможны грозы. Ветер по-прежнему слабый, местами ночью образуется туман. По ночам станет теплее, минимальная температура воздуха - в основном от +8 до +13 градусов. Днём она повысится до +20-24 градусов, на Курземском побережье - до +15-20 градусов.

Вторая половина недели будет по-летнему тёплой, будет дуть восточный ветер, от слабого до умеренного. Влияние обширного циклона усилится, поэтому дни будут дождливыми. 

«Со мной говорят чайки»: что не так с роликом Либини-Эгнере (ВИДЕО)

«Из-за летающей бочки придётся детей в подвале держать?!» Писатель — о «новой реальности»

И никого не накажут? Трудовая инспекция завершила расследование о травме строителя Rail Baltica

«Из-за летающей бочки придётся детей в подвале держать?!» Писатель — о «новой реальности»

Писатель и журналист Арно Юндзе в программе Preses klubs на телеканале TV24 прокомментировал инструкции для населения в случае угрозы с воздуха, в частности, прилёта дронов. 

«Со мной говорят чайки»: что не так с роликом Либини-Эгнере (ВИДЕО)

Бывший министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере поделилась в "ТикТоке" видео, вызвавшим странную реакцию у сетевой публики.

И никого не накажут? Трудовая инспекция завершила расследование о травме строителя Rail Baltica

Как сообщалось в январе нынешнего года, на строительстве Rail Baltica мужчина получил травму - ему на ноги упала металлическая конструкция.

«Что за дела, airBaltic?» Пассажирку из Латвии неприятно удивило объявление в аэропорту Милана

Если быть совсем уж точными, пассажирка в своём посте выразилась гораздо грубее. Правда, по-английски. А дело было так.

«Поздняя весна и холодное лето»: жалобы рижан на погоду 1931 и 1980 года

«Поздняя весна и холодное лето» - так называлась заметка за подписью Кн. А. Ливен (князь Анатолий Ливен – герой Первой мировой и Освободительной войн), опубликованная в газете «Сегодня» 1 июля 1931 года. Как видите, латвийцы и раньше жаловались на совершенно непохожую на весну весну. Приводим выдержки из этой публикации:

Тушили 16 часов: в Екабпилсском крае горел полигон отходов

О пожаре на полигоне, принадлежащем SIA Vidusdaugavas SPAAO и расположенном в волости Межарес Екабпилсского края, агентству LETA сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

