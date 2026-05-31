Лето приходит в Латвию — с дождями, грозами и теплом

В начале месяца в Латвию придёт тёплая воздушная масса, на большей части территории страны, кроме прибрежных районов, столбик термометра поднимется выше +20 градусов.

Первый день июня ожидается в целом без осадков, лишь местами пройдёт небольшой дождь, затем дождевые облака будут наблюдаться на более обширной территории, кое-где пройдут грозы.

В светлое время суток, когда небо прояснится, интенсивность ультрафиолетового излучения будет средневысокой.

1 июня, в понедельник, местами облака принесут небольшой дождь. Ночью в отдельных восточных районах образуется туман, ухудшающий видимость. Будет дуть слабый ветер. Минимальная температура воздуха ночью - от +9 до +14 градусов, на юго-востоке и на морском побережье - от +5 до +8 градусов, днём воздух прогреется до +16-21 градуса.

Во вторник и в среду, 2-3 июня, погода будет облачной с прояснениями. Во вторник дожди будут идти в западных и центральных районах, начиная с полудня, в ночь на среду местами тоже ещё ожидается дождь, а днём в среду будет лить на более обширной территории, местами возможны грозы. Ветер по-прежнему слабый, местами ночью образуется туман. По ночам станет теплее, минимальная температура воздуха - в основном от +8 до +13 градусов. Днём она повысится до +20-24 градусов, на Курземском побережье - до +15-20 градусов.

Вторая половина недели будет по-летнему тёплой, будет дуть восточный ветер, от слабого до умеренного. Влияние обширного циклона усилится, поэтому дни будут дождливыми.