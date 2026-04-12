Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Суд рассмотрит дело о вредительстве по заданию спецслужб РФ: обвиняют 4 граждан Латвии

© LETA 12 апреля, 2026 10:00

20 мая в 10:00 Рижский городской суд рассмотрит уголовное дело, по которому четверо граждан Латвии обвиняются в вредительстве по заданию российской спецслужбы.

Обвиняемые - Карина Иванова, Константин Ширяев, Константин Якубовский и Денис Луканенок.

Как ранее сообщало ЛТВ, Иванова и Луканенок обвиняются в поджоге принадлежащей некоему предприятию палатки типа ангара. Кроме того, они искали объекты для поджога.

Ширяев обвиняется в поддержке преступных действий, поскольку он помогал им в качестве водителя, Якубовский - в подстрекательстве к поджогу.

Как сказано в обвинении, один из обвиняемых, отбывая в тюрьме наказание за незаконный оборот наркотиков, подстрекал к совершению вредительских действий, что проявлялось как нахождение фактических исполнителей заданий.

Второй человек обвиняется в поддержке преступных деяний, поскольку он доставил исполнителей на место, где было предусмотрено совершить вредительство, а также помог покинуть место преступления на автомашине, которая была в его распоряжении.

Ещё двое латвийцев обвиняются в оказании помощи России в группе лиц в деятельности, направленной против безопасности Латвии, и в умышленном повреждении чужого имущества.

До передачи дела в прокуратуру его расследовала Служба госбезопасности (СГБ).

Уголовный процесс был начат СГБ 10 июня 2024 года. Следствием установлено, что по инициативе российской спецслужбы была создана группа лиц, объединявшая людей с целью совершения тяжких преступлений против латвийского государства. Эти лица участвовали в планировании, организации и осуществлении преступных деяний по отношению к различным объектам на территории Латвии путём поджога. Весной прошлого года СГБ задержала троих членов группы, а четвёртый на тот момент уже находился в местах лишения свободы.

Полученная СГБ совокупность доказательств свидетельствует о том, что осенью 2023 года данная группа спланировала и совершила умышленный поджог объекта, принадлежащего частному предприятию, поскольку это предприятие реализовало проект, связанный с обороной.

В начале 2024 года группа также вела подготовку к поджогу грузовика с украинскими номерами на территории объекта критической инфраструктуры, то есть её участники вели разведку местности и снимали на видео сам объект и потенциальные места проникновения на его территорию.

Как выяснило следствие, подозреваемые вели разведку и других целей для потенциальных вредительских действий, в том числе фиксировали эти объекты и окружающую местность на фото и видео, эти снимки они отправляли организаторам в Россию. Для предотвращения потенциального вредительства по отношению к этим объектам СГБ предприняла ряд превентивных мер.

Троим участникам преступной группы в качестве меры пресечения назначено содержание под стражей. Все четверо ранее были судимы за другие преступления, но в поле зрения СГБ они не попадали.

По информации СГБ, в организации и совершении вредительских действий подозреваемые участвовали, руководствуясь преимущественно финансовыми соображениями.

В сентябре прошлого года глава МВД Рихард Козловскис в интервью агентству LETA признал, что за последние два года в Латвии было совершено не менее 10 актов саботажа и для более эффективного реагирования нужно дополнительно инвестировать в спецотряды и подумать о приобретении вертолётов.

Конкретное число случаев саботажа министр не назвал, но подчеркнул, что речь идёт не о сотнях, хотя их не менее десяти. Именно 2024 год отличился тем, что произошёл переход от "мягкой власти", то есть попыток воздействовать на умы людей, к физическим атакам на латвийскую инфраструктуру.

Как в любом преступлении, здесь тоже есть исполнители, посредники, пособники и организаторы, отметил Козловскис. Организаторы не желают себя идентифицировать, а исполнители, как правило, имеют уголовное прошлое или связаны с криминальными кругами.

(Иллюстративное фото.)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Главные новости

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Важно

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Важно

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Важно

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Важно 12:08

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Читать
Загрузка

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Новости Латвии 12:03

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Читать

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Важно 11:53

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Читать

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Важно 11:48

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Читать

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 11:36

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Важно 11:26

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать