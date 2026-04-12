Суд рассмотрит дело о вредительстве по заданию спецслужб РФ: обвиняют 4 граждан Латвии

Обвиняемые - Карина Иванова, Константин Ширяев, Константин Якубовский и Денис Луканенок.

Как ранее сообщало ЛТВ, Иванова и Луканенок обвиняются в поджоге принадлежащей некоему предприятию палатки типа ангара. Кроме того, они искали объекты для поджога.

Ширяев обвиняется в поддержке преступных действий, поскольку он помогал им в качестве водителя, Якубовский - в подстрекательстве к поджогу.

Как сказано в обвинении, один из обвиняемых, отбывая в тюрьме наказание за незаконный оборот наркотиков, подстрекал к совершению вредительских действий, что проявлялось как нахождение фактических исполнителей заданий.

Второй человек обвиняется в поддержке преступных деяний, поскольку он доставил исполнителей на место, где было предусмотрено совершить вредительство, а также помог покинуть место преступления на автомашине, которая была в его распоряжении.

Ещё двое латвийцев обвиняются в оказании помощи России в группе лиц в деятельности, направленной против безопасности Латвии, и в умышленном повреждении чужого имущества.

До передачи дела в прокуратуру его расследовала Служба госбезопасности (СГБ).

Уголовный процесс был начат СГБ 10 июня 2024 года. Следствием установлено, что по инициативе российской спецслужбы была создана группа лиц, объединявшая людей с целью совершения тяжких преступлений против латвийского государства. Эти лица участвовали в планировании, организации и осуществлении преступных деяний по отношению к различным объектам на территории Латвии путём поджога. Весной прошлого года СГБ задержала троих членов группы, а четвёртый на тот момент уже находился в местах лишения свободы.

Полученная СГБ совокупность доказательств свидетельствует о том, что осенью 2023 года данная группа спланировала и совершила умышленный поджог объекта, принадлежащего частному предприятию, поскольку это предприятие реализовало проект, связанный с обороной.

В начале 2024 года группа также вела подготовку к поджогу грузовика с украинскими номерами на территории объекта критической инфраструктуры, то есть её участники вели разведку местности и снимали на видео сам объект и потенциальные места проникновения на его территорию.

Как выяснило следствие, подозреваемые вели разведку и других целей для потенциальных вредительских действий, в том числе фиксировали эти объекты и окружающую местность на фото и видео, эти снимки они отправляли организаторам в Россию. Для предотвращения потенциального вредительства по отношению к этим объектам СГБ предприняла ряд превентивных мер.

Троим участникам преступной группы в качестве меры пресечения назначено содержание под стражей. Все четверо ранее были судимы за другие преступления, но в поле зрения СГБ они не попадали.

По информации СГБ, в организации и совершении вредительских действий подозреваемые участвовали, руководствуясь преимущественно финансовыми соображениями.

В сентябре прошлого года глава МВД Рихард Козловскис в интервью агентству LETA признал, что за последние два года в Латвии было совершено не менее 10 актов саботажа и для более эффективного реагирования нужно дополнительно инвестировать в спецотряды и подумать о приобретении вертолётов.

Конкретное число случаев саботажа министр не назвал, но подчеркнул, что речь идёт не о сотнях, хотя их не менее десяти. Именно 2024 год отличился тем, что произошёл переход от "мягкой власти", то есть попыток воздействовать на умы людей, к физическим атакам на латвийскую инфраструктуру.

Как в любом преступлении, здесь тоже есть исполнители, посредники, пособники и организаторы, отметил Козловскис. Организаторы не желают себя идентифицировать, а исполнители, как правило, имеют уголовное прошлое или связаны с криминальными кругами.

