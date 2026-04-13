«Не могу это развидеть!» В названии будущей рижской высотки увидели бранное слово

Редакция PRESS 13 апреля, 2026 07:55

В Риге строится высотное здание, которое будет называться Lāčplēša plaza. Баннер с названием на объекте уже вывешен. Вроде бы ничего особенного, однако дизайнеры выбрали для него несколько оригинальный шрифт. В результате некоторые люди с богатым воображением узрели на баннере неприличное слово.

Однако опубликовавший фото Янис ничего такого не подразумевал - он хотел всего лишь повеселиться по поводу названия, представляющего собой, возможно, спорную комбинацию имени мифологического персонажа и иностранного слова plaza.

"- Как назовём?

- Да пох*й, "Три поросёнка".

- Нет, надо что-то нормальное.

- Вот, звони, Илзе-Даце-Зане, или как там её, рекламщики, наносили нам принты на авторучки".

Никакого неприличного слова Янис на вывеске не разглядел. В отличие от его читателей. Среди них - в том числе и депутат Рижской думы и специалист по рекламе Эрик Стендзениекс, написавший: "Разворот в Baltic Outlook: Welcome to our cozy Bear-Ripper apartments" ("Добро пожаловать в наши уютные квартиры Мишкорванца").

Однако комментаторы настолько упорно стали утверждать, что там написано то самое слово, что Янис даже провёл опрос, что же они там видят. Из 52 человек всего треть (32,7%) ответили, что видят Lāčplēša plaza, все остальные видели именно ругательство.

"Мне кажется, что это тот же вопрос, что и с цветом платья - сине-чёрное или бело-золотое. Я при всём желании не могу прочесть там вторую версию", - недоумевает Янис, вспомнивший когда-то популярный мем.

А что же народ?

- Прочитала Lāčplēša p*ža, и не могу теперь это развидеть.

- Офисы Ликцепуре. Центр Чёрного рыцаря. Спортивный центр "Кангарс".

- Ушная клиника "Лачплесис".

- Spīdola Entertainment.

- Если соблюдать ритм, должно было быть Lāčplēša pļažā.

- Прогрессивные, блин...

- Lāčplēša plaza? Звучит так же патриотично по-латышски, как, например, "Дил Спридитиса" или "Менеджмент Лаймы". Пахнет "Конспирацией Кангарса". Или перспирацией. Ну, каким-то шикарно звучащим иностранным словом.

- Для полного комплекта на улице Спидолас можно было бы какой-нибудь Spīdola House соорудить. Похоже, там как раз есть свободный участок под застройку.

- "Эй, давайте подготовим что-нибудь простое, старомодное и современное одновременно, и выберем ещё какой-нибудь из этих трудно читаемых фонтов, чтобы выглядело оригинально?" Карл, подержи моё пиво!

- Bear-tearer plaza.

- Стиль Помпиду в Латвии.

- Деградировали все полностью. Один идиот пальцем показывает на другого идиота.

 

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

