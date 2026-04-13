«Не могу это развидеть!» В названии будущей рижской высотки увидели бранное слово

Однако опубликовавший фото Янис ничего такого не подразумевал - он хотел всего лишь повеселиться по поводу названия, представляющего собой, возможно, спорную комбинацию имени мифологического персонажа и иностранного слова plaza.

"- Как назовём?

- Да пох*й, "Три поросёнка".

- Нет, надо что-то нормальное.

- Вот, звони, Илзе-Даце-Зане, или как там её, рекламщики, наносили нам принты на авторучки".

Никакого неприличного слова Янис на вывеске не разглядел. В отличие от его читателей. Среди них - в том числе и депутат Рижской думы и специалист по рекламе Эрик Стендзениекс, написавший: "Разворот в Baltic Outlook: Welcome to our cozy Bear-Ripper apartments" ("Добро пожаловать в наши уютные квартиры Мишкорванца").

Однако комментаторы настолько упорно стали утверждать, что там написано то самое слово, что Янис даже провёл опрос, что же они там видят. Из 52 человек всего треть (32,7%) ответили, что видят Lāčplēša plaza, все остальные видели именно ругательство.

"Мне кажется, что это тот же вопрос, что и с цветом платья - сине-чёрное или бело-золотое. Я при всём желании не могу прочесть там вторую версию", - недоумевает Янис, вспомнивший когда-то популярный мем.

А что же народ?

- Прочитала Lāčplēša p*ža, и не могу теперь это развидеть.

- Офисы Ликцепуре. Центр Чёрного рыцаря. Спортивный центр "Кангарс".

- Ушная клиника "Лачплесис".

- Spīdola Entertainment.

- Если соблюдать ритм, должно было быть Lāčplēša pļažā.

- Прогрессивные, блин...

- Lāčplēša plaza? Звучит так же патриотично по-латышски, как, например, "Дил Спридитиса" или "Менеджмент Лаймы". Пахнет "Конспирацией Кангарса". Или перспирацией. Ну, каким-то шикарно звучащим иностранным словом.

- Для полного комплекта на улице Спидолас можно было бы какой-нибудь Spīdola House соорудить. Похоже, там как раз есть свободный участок под застройку.

- "Эй, давайте подготовим что-нибудь простое, старомодное и современное одновременно, и выберем ещё какой-нибудь из этих трудно читаемых фонтов, чтобы выглядело оригинально?" Карл, подержи моё пиво!

- Bear-tearer plaza.

- Стиль Помпиду в Латвии.

- Деградировали все полностью. Один идиот пальцем показывает на другого идиота.