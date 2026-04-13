Переговоры США и Ирана сорваны: снова война?

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел из Пакистана после того, как напряженные переговоры с Ираном, продолжавшиеся более 21 часа, не привели к мирному соглашению, которое положило бы конец войне.

«У нас был ряд содержательных дискуссий с иранцами, это хорошая новость. Плохая новость в том, что мы не достигли соглашения, и я думаю, что это плохая новость для Ирана в гораздо большей степени, чем для Соединенных Штатов Америки», — сказал Вэнс.

«Мы просто не смогли прийти к ситуации, когда иранцы приняли бы наши условия», — добавил вице-президент США.

Он подчеркнул, что вопрос о ядерном оружии — ключевой на переговорах США с Ираном, и что главная задача президента Трампа — не допустить обладания Тегераном ядерным оружием, как сейчас, так и в будущем. По словам Вэнса, на переговорах в Исламабаде Соединенные Штаты не увидели от иранцев обязательств не разрабатывать ядерное оружие.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит исход переговоров между США и Ираном в Пакистане. По его словам, Вашингтон уже вышел из этой войны победителем.

«Для меня не имеет значения, заключим мы соглашение или нет. Дело в том, что мы победили», — сказал Трамп журналистам на лужайке возле Белого дома.

«Мы полностью разгромили эту страну», — добавил он.

Трамп повторил свои предыдущие утверждения о том, что США уничтожили иранские ВВС, ВМС и руководство, а сейчас работают над обеспечением свободного прохода через Ормузский пролив, что, по его словам, США делают от имени стран, которые «либо боятся, либо слабы, либо скупы».

«НАТО нам не помогло», — сказал он.

Как проходили переговоры

Трехсторонние переговоры с участием США, Ирана и Пакистана начались после того, как снизилась интенсивность израильских ударов по южному Ливану и были выполнены другие предварительные условия.

Иранскую делегацию на них возглавлял спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, выходец из Корпуса стражей исламской революции. В состав делегации также вошли министр иностранных дел Аббас Арагчи, секретарь Совета обороны Али-Акбар Ахмадиан, глава Центробанка Абдолнасер Хеммати и несколько депутатов парламента.

«У нас благие намерения, но нет доверия, — заявил Галибаф по прилете в Пакистан. — Наш опыт переговоров с американцами всегда заканчивался провалом и невыполненными обещаниями».

В состав американской делегации, помимо возглавлявшего ее вице-президента США Джей Ди Вэнса, входили спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер.

Переговоры стартовали на фоне сообщений СМИ о согласии Вашингтона разблокировать замороженные иранские активы, а также объявления Дональда Трампа о начале операции по разминированию Ормузского пролива.

«Мы обсудили все эти вопросы, а также ряд других вопросов», — сказал, отвечая на вопросы журналистов, вице-президент США Джей Ди Вэнс перед отлетом из Исламабада.

Во время переговоров иранские СМИ писали, что США якобы выдвигают «чрезмерные требования» в отношении Ормузского пролива и «неприемлемые требования по ряду других вопросов».

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакаи незадолго до окончания переговоров заявил, что их успех «зависит от серьезности и добросовестности противостоящей стороны».

Багаи также призвал Вашингтон воздержаться от «чрезмерных требований и незаконных просьб» и признать «законные права и интересы» Ирана.

Financial Times писала, что переговоры в субботу вечером зашли в тупик из-за Ормузского пролива: источники издания сообщили, что Иран настаивает на сохранении контроля над водным путем и взимании платы с судов, отвергая варианты совместного контроля над проливом.

В свою очередь, Джей Ди Вэнс так описал подход США к переговорам: «Я думаю, мы были достаточно гибкими, достаточно уступчивыми».

Он также сказал, что неоднократно говорил с президентом США Дональдом Трампом во время многочасовых переговоров. «Я не знаю, сколько раз мы с ним разговаривали, полдюжины, дюжину раз за последний 21 час».

Министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар после завершения мирных переговоров заявил, что «крайне важно», чтобы обе стороны продолжали соблюдать режим прекращения огня.

«Мы надеемся, что обе стороны продолжат действовать в позитивном духе для достижения прочного мира и процветания для всего региона и за его пределами», — написал он в X, подчеркнув, что Пакистан продолжит играть роль в содействии диалогу между двумя сторонами «в ближайшие дни».

Первые переговоры США и Ирана почти за полвека

Лиз Дюсет, шеф-корреспондент Би-би-си по международным делам, Исламабад

Иранская сторона прибыла в Исламабад, подчеркивая свое глубокое недоверие к дипломатии — переговоры с США в прошлом и в этом году были сорваны войной.

Именно поэтому Тегеран настаивал на том, что будет вести переговоры только с высокопоставленным американским чиновником, в частности, с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, которого считают самым ярым противником дорогостоящих военных операций в команде президента Дональда Трампа.

В 2015 году, когда Иран и мировые державы достигли успешного ядерного соглашения, на это потребовалось 18 месяцев прорывов и неудач; Трамп, как известно, предпочитает быстрые успехи.

Сегодня — только начало. Но с учетом риска очередной опасной эскалации и без того опасной войны, даже начало имеет значение.

В субботу агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Иране сообщило, что Вашингтон согласился разблокировать замороженные иранские активы, находящиеся в банках Катара и других стран. Однако высокопоставленный источник CBS News утверждает, что это не так.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social, что американские военные начали разминирование Ормузского пролива. Перед этим журналист издания Axios Барак Равид написал, что несколько кораблей ВМС США в субботу прошли через Ормузский пролив без предварительного согласования с Ираном.

Государственное телевидение Ирана это отрицает, заявляя, что американскому военному кораблю было направлено предупреждение о том, что он подвергнется нападению в течение 30 минут, если пересечет Ормузский пролив, передает Reuters.

Вечером в субботу Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что два эсминца ВМС прошли через Ормузский пролив в рамках начала операции по разминированию. Иран отверг и это заявление.

«Инициатива по проходу любого судна принадлежит вооруженным силам Исламской Республики Иран», — цитирует агентство Fars слова представителя Вооруженных сил.

Глава американской делегации Джей Ди Вэнс перед отлетом на переговоры сказал, что США готовы «протянуть руку», если иранцы будут действовать «добросовестно». Однако, если они «попытаются обмануть», США не будут это терпеть, подчеркнул вице-президент, добавив, что президент Трамп дал американской переговорной делегации «довольно четкие указания».

Сам Трамп ранее написал в своей соцсети Truth Social, что проведение переговоров — это «единственная причина, по которой они [иранские власти] остаются в живых».

Исламабад активно готовился к проведению переговоров: накануне на улицы были выведены тысячи бойцов военизированных формирований и армейских подразделений.

Вечером в пятницу премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выступил с телеобращением к нации, в котором сказал, что предстоящие переговоры покажут, «быть или не быть» мирному разрешению конфликта.

Вопрос об Ормузском проливе

Трамп объявил двухнедельное перемирие в войне против Ирана, которую США и Израиль начали 28 февраля, в ночь на 8 апреля, когда истекал срок его очередного ультиматума в адрес Тегерана.

Трамп угрожал разбомбить гражданскую инфраструктуру Ирана, включая мосты и электростанции, если Тегеран не разблокирует движение в Ормузском проливе, через который в мирное время проходило около 20% мировой нефти и сжиженного природного газа.

За полтора часа до истечения срока ультиматума Трамп заявил, что получил от Ирана «предложение из 10 пунктов», которое считает «рабочей основой для переговоров».

В эти 10 пунктов, как сообщали иранские государственные СМИ, входило, в частности, полное прекращение боевых действий в регионе, установление протоколов безопасного судоходства в Ормузском проливе (при сохранении Тегераном контроля над ним), снятие санкций с Ирана и меры по послевоенному восстановлению страны.

По версии Трампа, Иран согласился полностью разблокировать Ормузский пролив, закрытие которого привело к крупнейшему в истории сбою глобальных поставок нефти и газа и спровоцировало рост цен на бензин.

Судоходство в Ормузском проливе после объявления Трампа о перемирии проходит в минимальных объемах. По данным MarineTraffic, за это время через пролив прошло всего 18 судов. Это крайне скромный показатель для одной из важнейших транспортных артерий в регионе, через которую шел транзит 20% мировой добычи нефти — порядка 140 танкеров в сутки.

Вопрос об обстрелах Ливана

Иран продолжает ограничивать судоходство в Ормузском проливе, увязывая это с продолжающимися ударами по Ливану, где действует поддерживаемая Тегераном шиитская группировка «Хезболла».

Израиль и США настаивают, что режим прекращения огня изначально не распространялся на Ливан, в то время как Иран называет остановку израильских атак на Бейрут и другие ливанские города важнейшим условием перемирия.

В пятницу израильские военные сообщили, что нанесли удары по 10 пусковым установкам в Ливане, с которых в четверг вечером были запущены ракеты в направлении северной части Израиля.

В субботу Израиль заявил, что за последние 24 часа нанес удары по 200 объектам «Хезболлы» в Ливане.

Обмен ударами между Израилем и «Хезболлой» активизировался уже после объявления США о прекращении огня.

Продолжение обстрелов произошло на фоне заявлений премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о начале прямых переговоров с правительством Ливана, подчеркнув, что их главным вопросом будет разоружение «Хезболлы» и установление мирных отношений между Израилем и Ливаном.

Израильский источник Reuters рассказал агентству, что переговоры Израиля с Ливаном, как ожидается, начнутся в Вашингтоне на следующей неделе.