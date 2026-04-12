Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

До бесконечности клонировать не получилось: какое поколение мышей оказалось последним?

Редакция PRESS 12 апреля, 2026 11:10

Наука 0 комментариев

Клонирование, которое долго считалось почти безграничной технологией, оказалось не таким уж бесконечным: у копий животных со временем накапливаются критические генетические сбои, выяснили ученые.

Клон — это организм, полностью повторяющий исходный «образец». Такие копии возникают при бесполом размножении, например, при делении клетки, когда потомок получает идентичный набор ДНК. В отличие от этого, при половом размножении генетический материал двух родителей смешивается: половые клетки объединяются, формируя зародыш с уникальной комбинацией признаков.

Долгое время биологи задавались вопросом, можно ли клонировать животных, размножающихся половым путем. Ответ оказался положительным: самым известным примером стала овечка Долли. Ее появление стало возможным благодаря методу соматического клонирования — переносу ядра из взрослой клетки (например, кожи) в яйцеклетку, лишенную собственной ДНК. Таким образом, яйцеклетка получает полный двойной набор хромосом и запускает развитие эмбриона, который затем вынашивается суррогатной матерью.

Эксперименты показали, что процедуру можно повторять многократно, используя клетки уже полученных клонов. Однако предел у такого «копирования» все же есть. Исследователи из Университета Яманаси на протяжении многих лет клонировали мышей, стремясь выяснить, насколько далеко можно зайти. Ранее они сообщали о 25 поколениях клонов и допускали, что процесс может быть бесконечным.

Но новые данные, опубликованные в журнале Nature Communications, эту гипотезу опровергают. После 27-го поколения у клонов начали проявляться серьезные проблемы с развитием, а 58-е поколение стало последним — дальше воспроизвести жизнеспособных животных не удалось.

Как выяснилось, с каждым новым поколением в ДНК клонов накапливались мутации. Их общее число увеличивалось втрое, а также возрастала частота крупных генетических нарушений — перестроек хромосом, при которых фрагменты ДНК перемещаются, дублируются или исчезают. В некоторых случаях пропадали целые хромосомы, что делало нормальное развитие невозможным.

Ученые отмечают, что механизмы таких повреждений пока до конца не изучены. При этом подобные дефекты ДНК возникают не только при клонировании, поэтому дальнейшее исследование клонов может помочь лучше понять фундаментальные процессы, лежащие в основе генетических сбоев.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Важно

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Важно

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать
Загрузка

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Мир 11:23

Мир 0 комментариев

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Читать

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Выбор редакции 11:15

Выбор редакции 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Читать

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Важно 11:02

Важно 0 комментариев

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Читать

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

Новости Латвии 10:55

Новости Латвии 0 комментариев

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читать

Хочу взять в долг у друга крупную сумму: как по правилам?

Юридическая консультация 10:47

Юридическая консультация 0 комментариев

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

Читать